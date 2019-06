Lašské muzeum představí svět pravěku malířky Kyškové

Lašské muzeum v Kopřivnici představí svět pravěku malířky a ilustrátorky Barbory Kyškové. Její díla otevřou nový cyklus výstav současných autorů navazujících na díla slavného malíře pravěkých výjevů Zdeňka Buriana. Oznámil to vedoucí muzea a kurátor Pavel Dvořák. Výstava Malířka dinosauří renesance bude k vidění od 29. června.

"Nový výstavní cyklus by nás měl provázet několik dalších let. Rádi bychom se totiž v Lašském muzeu rok co rok vraceli k malířům, kteří více či méně navazují na práci Zdeňka Buriana. Především tím, že se také ve své tvorbě věnují pravěké tématice," uvedl Dvořák.

Cyklus otevře akademická malířka, ilustrátorka a grafička Barbora Kyšková, která se věnuje především ilustrováním dobrodružných příběhů pro děti a knih žánru sci-fi a fantasy. "Její dinosauři mohou někomu připadat poněkud nezvyklé. První odlišnost spočívá v tom, jak Kyšková na pravěké tvory nahlíží. Dinosauři pro ni totiž nejsou jen hloupá a nemotorná zvířata, ztvárňuje je naopak jako živé, inteligentní a společenské tvory, čímž se vlastně hlásí k takzvané dinosauří renesanci, myšlenkovému proudu, který se od 80. let 20. století stal v paleontologii nesmírně populární," řekl a dodal, že druhou odlišností je zvolená technika, tedy perokresba a především barevná kombinace křídy a akvarelu na barevném papíře.

Práce vystavené v Lašském muzeu vznikaly v první polovině 90. let, kdy autorka pracovala na dvou knihách popularizujících vědu o dinosaurech. První kniha vyšla v nakladatelství Svoboda v roce 1993 pod názvem Záhada dinosaurů. Kniha druhá byla koncipována jako soubor beletristických povídek ze života druhohor. Malířka dokončila všechny plánované doprovodné obrazy, ovšem kniha z důvodu krachu nakladatelství nebyla v této podobě realizována. Veřejnost tak bude mít vůbec poprvé možnost tyto ilustrace spatřit.