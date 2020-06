Loďky Jana Zrzavého, Špálova Kytice, kvalitní bronzy a starožitný nábytek jdou do zahradní aukce

Meditativní obraz Jana Zrzavého Loďky v přístavu, symbolicky pojatou Jihočeskou krajinu Karla Černého, zářivě barevnou Kytici na Otavě Václava Špály, Motiv z Normandie Václava Radimského, ale i starožitný nábytek, o který se zvýšil během pandemie zájem a jehož hodnota prudce stoupla. I to nabídne v pořadí už XII. aukce aukčního domu Arthouse Hejtmánek. Uskuteční se 7. července 2020 od 16 hodin a už tradičně proběhne venku, v malebné zahradě ve vile v Goetheho ulici 2 v Praze 6 - Bubenči. Dražit se bude celkem 186 položek, jejichž celková vyvolávací cena přesáhne 13 milionů korun. Předaukční výstava zde začne 23. června a potrvá do 6. července, otevřeno bude denně od 11 do 18 hodin.

Aukce se bude opět možné zúčastnit i online, přičemž právě o tento způsob prodeje očekávají pořadatelé letos zvýšený zájem. Pro některé druhy umění se totiž ukázal jako vyloženě vhodný. "Už na přelomu dubna a května, tedy ještě během nouzového stavu, jsme provedli jednu aukci v čistě online prostředí. A například starožitný nábytek, dobové lustry a další kusy z oblasti špičkového uměleckého řemesla jsme takto prodali s nárůstem v řádech tisíců procent," uvádí Tomáš Hejtmánek, majitel Arthouse Hejtmánek. "Důvodem zvýšené poptávky po nábytku a starožitnostech bylo i to, že se lidé v době vynucené izolace začali víc zajímat o estetiku prostředí, v němž žijí, a rozhodli se do něj investovat. Šance získat cenné kusy pohodlně z domova navíc láká na aukční trh nové kupující, pro které se přihazování prostřednictvím kliků stává určitým druhem s

Na aukci pořádanou už tradičně v půvabné zahradě jejich aukčního domu přesto nedá dopustit. "Už pro její atmosféru, která z ní dělá i příjemnou společenskou událost, a zejména v případě obrazů a plastik také pro nenahraditelnou možnost vidět a ocenit krásu, sílu a účinek děl na vlastní oči," je přesvědčen Tomáš Hejtmánek, jehož aukční dům se vždy orientoval vedle obrazů také na starožitnosti, grafiku, vzácné tisky, design, šperky a také na díla kvalitních, ale méně známých či neprávem pozapomenutých autorů.portu a kteří zároveň vědí, že v případě renomovaného aukčního domu získají dílo opravdu kvalitní a s ověřeným původem," vysvětluje Hejtmánek.

Zrzavý, Špála, Radimský, Kolář, Vyleťal - trvalky na uměleckém trhu

Hlavním lákadlem aukce je obraz Loďky v přístavu (1929) Jana Zrzavého, překrásná vodní scenérie s bárkami nesenými na kadeřavých vlnkách, kde se autorovi podařilo zachytit snový okamžik jejich nehybné rovnováhy. Vyvolávací cena je 1 600 000 korun.

Sugestivním obrazem krajiny i malířovy duše je také Jihočeská krajina od Karla Černého, umělce hlubokého citu, prudké smyslovosti i pevného řádu. Dílo z roku 1942 se bude vyvolávat od 850 000 korun.

K nepřehlédnutelným položkám patří i Kytice na Otavě (1935), vrcholná práce Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy. Plátno zářivé barevnosti, jehož účinek umocňuje dobový rám, startuje na 900 000 korunách.

Umění 19. století reprezentuje obraz Benátky ve večerním světle (1849), nádherná velkoformátová práce Ludwiga Mecklenburga, pocházející z privátní sbírky hraběnky Julie Hartigové (od 700 000 korun). Krásnou prací starého mistra je i rozměrný olej Salome (1700) vlámského malíře Abrahama Godyna, spolutvůrce fresek v Trojském zámku (od 400 000 korun).

Výraznou pastelovou barevností upoutá obraz od Václava Radimského s názvem Motiv z Normandie (okolo roku 1900) z jeho vzácného francouzského období s vyvolávací cenou 650 000 korun.

Z významných autorů české poválečné moderny se zájemci budou moci utkat například o Smích vesmíru (1975) Jiřího Koláře, reliéfní chiasmáž se siluetou Charlieho Chaplina, plasticky vystupující z plochy pokryté hvězdnými mapami (od 120 000 korun).

Bonbónkem aukce bude surrealistický olej Zlatá přilba (1985) Josefa Vyleťala, rovněž patřící mezi klenoty českého poválečného umění: dražit se bude od 180 000 korun. Postmoderní malbu reprezentuje Pátá hlava z dvanácti (1987) Tomáše Císařovského (od 90 000 korun).

Současnou českou uměleckou scénu zastupuje Pasta Oner s obrazem Morning (1979, od 110 000 korun), Patrik Hábl s dílem Černá krajina (1975, od 80 000 korun) či Martin Skalický s pozoruhodnou plastikou Hlava, vytvořenou z textilu vyztuženého sádrou (2020, od 70 000 korun).

Vzácné bronzy, žádaný nábytek

Aukce dále nabídne kvalitní kolekci devíti bronzů, pocházející z dílny významného českého kovolitce Karla Bartáka. Patří do ní například Svatá Anežka a Svatý Václav od Josefa Václava Myslbeka (od 10 000 a od 8 000 korun), dívčí podobizna s názvem Maska od Bedřicha Stefana (od 15 000 korun), kubizující Ležící dívčí akt Otto Gutfreunda (od 35 000 korun) či neméně zajímavá sochařská díla Jana Kodeta, Jana Laudy, Karla Pokorného a Břetislava Bendy.

Dražit se bude také dřevěná plastika Tvůrce a jeho sestra Bolest (1. polovina 20. století) sochaře Františka Bílka (od 120 000 korun).

Z kategorie starožitného nábytku patří k nejkrásnějším kusům neobvyklá dřevěná lavice s nástavbou ze školy architekta Jana Kotěry (okolo 1905) s vyvolávací cenou 35 000 korun.

Z dalších položek zaujme Chebský kabinet (kolem 1700, od 220 000 korun), stůl ve stylu Ludvíka XV. (kolem 1860, od 85 000 korun) či skleník "Tulipán" Jindřicha Halabaly (kolem 1930, od 35 000 korun).

Od Josefa Váchala aukce nabídne i vzácnou číslovanou bibliofilii Prostředníci (1933) s deseti autorskými grafikami s vyvolávací cenou 220 000 korun.

Případné kupce určitě zaujme provenience dvou nabízených položek, pocházejících ze sbírky Jiřího Wintera Neprakty. Je to slavná bronzová váza Polibek od Ladislava Šalouna (1899, od 55 000 korun) a významná mramorová socha Emanuela Kodeta Tvá láska, ženo, drtí (1908) s vyvolávací cenou 150 000 korun.

Nejen krásná plátna

Arthouse Hejtmánek se jako jedna z mála aukčních síní v Čechách neorientuje jen na klasickou aukční nabídku umění, spočívající především v prodeji obrazů. Vždy tu nabízejí i cenné předměty z oblasti uměleckého řemesla a designu. Síň patří mezi nejvýznamnější aukční domy u nás a její renomé roste i v evropském a světovém kontextu. Celkem se zde už vydražila díla za více než 610 milionů korun.

V Arthouse Hejtmánek už padla řada aukčních rekordů: zatím nejdráže prodaným dílem tu byl v roce 2019 Medkův obraz Akce I (Vajíčko), který se tu vydražil za 57 milionů korun, a v roce 2017 pak velkoformátový obraz Praha (1936-1937) Oskara Kokoschky, vydražený za víc než 52 milionů korun (ceny jsou uvedeny včetně aukční provize).

Autorského maxima se u Hejtmánků dočkal i Karel Malich, Adolf Loos, Jiří Sopko, Magdalena Jetelová, Jiří Kolář, Bedřich Stefan, Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, Boris Grigorijev, Johannes Spilberg, Otakar Švec, Max Oppenheimer, Bohumír Matal, František Urban, Jan Honsa, Ota Janeček, Jaroslav Hněvkovský, Vlaho Bukovac a mnoho dalších.

Arthouse Hejtmánek, vedený manželi Tomášem a Marií Hejtmánkovými, funguje také jako soukromá výstavní galerie, orientovaná na méně známé či dosud neprávem opomíjené umělce. Výstavu tu měl například vynikající český sochař Jaroslav Horejc, jehož je Tomáš Hejtmánek celoživotním vášnivým sběratelem. Svou tvorbu zde na své první samostatné výstavě představil i Milan Beránek (1936), pozoruhodný výtvarník a sochař, signatář Charty 77, a loni se zde konala výstava Jaroslava Verise (Zamazala)