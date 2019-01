Malá návštěvnost. O panorama bitvy u Lipan není zájem

Maroldovo panorama bitvy u Lipan loni na pražském Výstavišti navštívilo pouhých 622 lidí. Zvýšit zájem o monumentální dílo dlouhé 95 metrů a vysoké 11 metrů mají například literární besedy nebo sběratelské turistické vizitky. Na brněnském veletrhu Go a Regiontour to řekl propagátor turistiky a předseda České pohádkové akademie Marcel Goetz.

Příští týden má zasedat nová dozorčí rada a nové představenstvo Výstaviště, které bude Goetzovy návrhy projednávat. "Máme tu prostor pro 60 lidí, dají se tu pořádat literární besedy, mohou zde začínat komerční prohlídky. V Praze lidi přijdou vždycky, když o akci vědí. Dělali jsme tu už na vánočních veletrzích festival dětských knih," řekl Goetz.

Turistické vizitky jsou již vydané, funguje i spolupráce s organizací Prague City Tourism. "Máme připravený také rekord s pelhřimovskou Agenturou Dobrý den," podotkl Goetz. Podle něj jeví o spolupráci zájem rovněž nové vedení Prahy a vstřícní jsou i úředníci z odboru kultury.

Malíř Luděk Marold panorama bitvy u Lipan vytvořil v letech 1897 až 1898. Jeho 11 metrů vysoké a 95 metrů široké vyobrazení bratrovražedné bitvy mezi radikálními a umírněnými husity, která se odehrála v roce 1434, je vystaveno v kruhovém pavilonu na Výstavišti. Dílo bylo původně určeno pro výstavu architektury a inženýrství v roce 1898.

Goetz se po mnoha letech působení v Českých Budějovicích přesunul na pražské Výstaviště právě do sousedství panoramatu. "Snažím se 20 let zastřešit a propojit pohádkové regiony a místa v Česku. Před dvěma lety jsem ale došel k tomu, že z Budějovic se to dělat nedá, tak jsem hledal místo v Praze. Máme místnost přímo vedle panoramatu a rozjeli jsme tam činnost. Zatím to bylo každý čtvrtek, ale máme v plánu každodenní," řekl Goetz.

Osmašedesátiletý Goetz rozšiřuje záběr své vydavatelské a organizátorské činnosti. Po revoluci zakládal turistické a informační centrum v Českých Budějovicích, poté i asociaci turistických center, vydával mapy, pohlednice a různé upomínkové předměty pro turisty dětské i dospělé. Několik let již také organizuje Měsíc věží a rozhleden, který vrcholí 28. října, kdy lidé mají vystoupat kdekoliv na světě na nějaké vyhlídkové místo a vyfotit se s vlajkou České republiky.