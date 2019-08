Malíř Kristian Kodet představí svá díla v Přerově

Přerovská městská galerie vystaví od příštího týdne obrazovou i grafickou tvorbu malíře Kristiana Kodeta. V Přerově představí svá plátna i grafiky, expozici budou dominovat figurální náměty, informovala vedoucí galerie a kurátorka výstavy Lada Galová. Výstava bude otevřená do poloviny září.

"Pokračovatel umělecké tradice rodu Kodetů, syn a vnuk předních českých sochařů Emanuela Kodeta a Jana Kodeta, se na rozdíl od svých předků od útlého mládí věnuje malbě, i když silně ovlivněné sochařským uměním dědečka i otce. Expozici budou dominovat figurální náměty, díla rozpoznatelná Kodetův umělecký rukopis na první pohled. Tedy ženy, milenci a oči. Témata, jichž se Kodetovi drží po celý život. Kristian jen místo k objektům tíhne ke štětci a paletě," uvedla Galová.

Malíř Kristian Kodet, bratr herce Jiřího Kodeta, působil v 60. letech nejprve v Městských divadlech pražských jako jevištní výtvarník. Tři roky poté studoval v Bruselu a po návratu z Belgie začal vystavovat svá díla. V roce 1968 poprvé emigroval do Švýcarska, kde setrval dva roky a po státní amnestii se vrátil zpět domů. Podruhé emigroval v roce 1979, do vlasti se vrátil v roce 1990. "Svými díly je Kristian Kodet zastoupen ve sbírkách a galeriích v Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku, Torontu, Ottawě, Vancouveru, Winnipegu a také v Bílém domě ve Washingtonu," dodala vedoucí galerie.