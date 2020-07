Medvídek Pú na zámku v Holešově. A další unikátní výtvory výtvarníka Kubašty

Na zámku v Holešově na Kroměřížsku jsou od čtvrtka k vidění práce výtvarníka Vojtěcha Kubašty. Mezi exponáty nechybějí jeho barevné obrázkové knížky, jejichž listy po otevření vytvoří prostorový obrázek, knižní ilustrace, pohlednice, reklamní materiály, grafické listy nebo betlémy. I díky spolupráci s Waltem Disneyem je Kubaštova tvorba známá po celém světě, řekl majitel sbírky jeho děl Jan Maroušek.

Pro společnost Walt Disney vytvořil Kubašta například prostorového Bambiho nebo Knihu džunglí, ilustroval také první české vydání slavného Medvídka Pú. "Vojtěch Kubašta je fenomenální hlavně svojí pop-up tvorbou, což znamená takové věci, které vypadají sice ploše, ale když se otevřou, tak vytvoří prostor. Takže bude tady spousta pop-upových knížek. Další zajímavostí jsou takzvané panaskopické knihy, tedy knihy, které se dají rozevřít do 180 stupňů. Už to potom trošku ztrácí formu knihy, ale už to začíná být jakoby hračka nebo prostorová záležitost," uvedl před zahájením výstavy Maroušek.

Právě dětské prostorové knihy měly z autorovy tvorby největší úspěch, Kubašta je dodnes ve světě uznáván jako jeden z jejich průkopníků. Přeloženy byly do více než tří desítek jazyků, prodalo se jich přes 35 milionů výtisků. Nakladatelství Albatros před čtyřmi lety připravilo velkou reedici Kubaštových děl. Jsou v ní pohádky Kocour v botách, Tři prasátka, Červená karkulka a Perníková chaloupka, série Tip a Top i vánoční betlémy, které byly velmi populární a k dostání byly po celém světě.

Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 v české rodině ve Vídni. V dětství se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde vychodil obecnou školu a reálku. Po ní chtěl pokračovat na výtvarné akademii, ale rodiče byli proti a Kubašta šel nakonec studovat architekturu na ČVUT. Od roku 1937 se věnoval knižní grafické úpravě a v roce 1953 začal vytvářet první knihy pro nakladatelství Artia. Jen část z nich vyšla i česky, většinou byly vydány v češtině až po roce 1989. Z pozdějších knih ilustrovaných Kubaštou jsou známé zejména naučné knihy Heleny a Eduarda Škodových. Zemřel v roce 1992.

Za svůj život vytvořil Kubašta více než 200 titulů. Výstavu věnovanou jeho tvorbě budou moci zájemci na holešovském zámku navštívit až do 11. října.