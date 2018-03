Milionové obrazy. V pražské aukci se vyskytly hned dva

Milionovou cenu překročila v sobotní pražské dražbě Venuše z roku 1963 od malíře a designéra Ladislava Sutnara. Jeden ze Sutnarových nejranějších akrylů se včetně dvacetiprocentní aukční přirážky prodal za 1,02 milionu korun. Na tuto cenu se dostal z vyvolávacích 750 tisíc korun. Překvapením aukce bylo Zátiší s kytarami od Rudolfa Krajce, které zvedlo vyvolávací cenu na téměř třináctinásobek, když se prodalo za 1,92 milionu korun. ČTK to sdělila pořádající společnost Dorotheum.

Krajcova díla jsou v českých dražbách s uměním raritou, jde o téměř zapomenutého autora. Sobotní konečná cena kubizujícího Zátiší s kytarami je tak Krajcovým rekordem na trhu s uměním.

"Umělec se na přelomu 20. a 30. let 20. století pohyboval v okruhu Devětsilu a přátelil s velkými jmény české kultury (Vítězslavem) Nezvalem, (Jindřichem) Štyrským a (Františkem) Halasem. Zátiší s kytarami představuje vrchol Krajcova díla," uvedl expert aukčního domu Dorotheum na výtvarné umění Michal Šimek. Bechyňský rodák Krajc tragicky zemřel ve svých 27 letech.

Dražba nabídla celkem čtyři Sutnarovy Venuše. "Z trojice formátově menších Venuší upoutala nejvíce Venus /On the Marquee/ The Exotic," uvedli pořadatelé. Její cena vyskočila ze startovních 300 tisíc korun na trojnásobek. Z kolekce soch na trhu stále vyhledávanějšího Olbrama Zoubka upoutal Muž v cíli, který našel nového majitele s cenou 180 tisíc korun. Dražba sochy začínala na 70 tisících korunách.