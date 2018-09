Muzeum umění v Olomouci představí projekt Rozlomená doba

Muzeum umění v Olomouci otevře ve čtvrtek největší výstavní projekt ve své historii nazvaný Rozlomená doba 1908-1928. Výstavu mapující zrod moderního výtvarného umění ve střední Evropě připravovali zástupci muzea od roku 2016 a pracovali na ní se třemi zahraničními institucemi, kam se poté projekt přemístí. Návštěvníkům se představí díla mnohamilionové hodnoty. Půjde o více než 400 obrazů, soch, časopisů, knih či plakátů zapůjčených ze 60 institucí z deseti evropských zemí, řekli zástupci muzea.

Projekt se zaměřuje na vývoj avantgardního umění ve střední Evropě na pozadí dramatických událostí, které přineslo závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. "Výstava je naprosto výjimečná. Nikde ve střední Evropě se nic podobného nekonalo, pokud tedy nepovažujeme za součást střední Evropy Mnichov. Tam před několika lety připravil obdobnou výstavu velký mezinárodní tým odborníků ze Spojených států a Evropy," uvedl spoluautor olomoucké výstavy Karel Srp.

Expozice nabídne návštěvníkům unikátní možnost vidět na jednom místě přední díla světových autorů, mezi nimiž jsou zastoupeni například čeští malíři Emil Filla a František Kupka, rakouští umělci Max Oppenheimer a Oskar Kokoschka, maďarský autor Sándor Bortnyik, chorvatský malíř Josip Seissel nebo izraelský malíř a architekt rumunského původu a jeden ze zakladatelů dadaismu Marcel Janco.

Výstavu zahájí koncert

"Z jedinečné vzájemné konfrontace prezentovaných děl byli nadšeni i pracovníci institucí, jež díla zapůjčila a kteří se instalace zúčastnili," podotkla kurátorka muzea Šárka Belšíková. Díla bylo obtížné do Olomouce dostat; mnohá z nich patří do stálých expozic a je téměř nemožné je vidět pohromadě.

Výstava má 12 částí, které představují avantgardní umělecké tendence v Rakousko-Uhersku a v nástupnických státech. Poprvé v historii muzea zabrala celé výstavní patro. V Trojlodí se nachází hlavní část výstavy se sochami, obrazy a grafikou, v Kabinetu jsou vystaveny knihy, časopisy a plakáty. Připojeno je zde také výstavní kino, kde budou promítány první filmy provázané s avantgardním uměním. Třetí část se nachází v Salonu, který bude věnován lektorským programům.

Výstavu slavnostně zahájí ve čtvrtek koncert světově proslulého polského skladatele a dirigenta Krzysztofa Pendereckiho, který vystoupí v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné společně se 190 hudebníky a sboristy krakovské filharmonie.

Výstavní projekt Rozlomená doba bude v Olomouci k vidění do 27. ledna, začátkem března se výstava přesune do polského Krakova. Vidět ji pak bude možno postupně do roku 2020 také na Slovensku a v Maďarsku.