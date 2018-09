Na Kupkově výstavě jsou k vidění i méně známá díla ze zahraničí

V pražské Valdštejnské jízdárně se v pátek otevřela retrospektivní výstava průkopníka abstraktní malby Františka Kupky. Kromě známých děl, která visí v Národní galerii (NG), zahrnuje expozice méně známé zahraniční zápůjčky nebo díla ze soukromých sbírek. Výstavu, která potrvá do 20. ledna, připravila Národní galerie Praha (NG) ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií. V Paříži výstavu navštívilo 230 tisíc diváků.

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

Podle ředitele NG Jiřího Fajta by expozici mohla během jejího trvání obohatit nově zakoupená studie k obrazu Radosti života. Známé dílo z let 1901 a 1902 zpodobňující dvě nahé ženy na koni na mořském břehu je stěžejním Kupkovým dílem z prvních let po jeho přesídlení do Paříže. NG ho získala darem v rámci restituce Waldesovy sbírky. Celá kolekce, kterou tehdy NG převzala, byla prohlášena za památku, včetně akvarelové studie k Radostem života. Na jarní aukci v Praze, kde byla nabízena, proto stát mohl uplatnit předkupní právo, a pro NG ji následně koupil za přibližně 2,4 milionu korun.

Výstava nazvaná František Kupka 1871-1957 bude přístupná každý den včetně pondělí od 10 do 18 hodin, a to až do 20. ledna. Každou středu bude otevřeno až do 20.00.

Velkou výstavu Kupkových děl pořádala NG na jaře 2013. Expozici v pražském Salmovském paláci vidělo za tři měsíce jejího trvání 48 715 návštěvníků.