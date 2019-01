Na Muchovu Epopej přišlo v Brně rekordních 75 tisíc návštěvníků.

Na výstavu Alfons Mucha: Dva světy se přišlo od května do konce loňského roku na brněnském výstavišti podívat 75 000 návštěvníků, což je víc, než Veletrhy Brno očekávaly. Zvláště posledních pět dní v roce byl zájem tak velký, že se pořadatelé výstavy rozhodli zvýšit maximální denní kapacitu ze 150 lidí na 200, přesto bylo vyprodáno. Do konce týdne budou pracovníci Galerie hlavního města Prahy Slovanskou epopej sundávat a rolovat, aby se plátna vrátila do depozitáře, řekl mluvčí Veletrhů Jiří Smetana.

Do Brna se lidé jezdili dívat na devět z 20 pláten z Epopeje a na 150 plakátů z Muchovy komerční tvorby, které jsou nyní v soukromých rukách. Jelikož výstava vznikala velmi narychlo, nestihly Veletrhy Brno domluvit její návštěvu s touroperátory jako součást organizovaných zájezdů. "Jezdili proto individuální turisté a ze zahraničí to byl mix. Velká část lidí byla z Japonska či Jižní Koreje, kde Muchu milují. Zaznamenali jsme i návštěvu italských turistů, kteří přijeli do Brna vlakem pouze na výstavu," řekl Smetana.

Jaký bude mít výstava finanční výsledek, zatím není zřejmé. "Musíme si teprve spočítat náklady. Zásadní byly energie, protože jsme museli v pavilonu udržovat stálou vlhkost a teplotu. Zvládli jsme to i v těch posledních pěti dnech, kdy jsme navýšili kapacitu," řekl Smetana. Předpokládá, že výsledkem bude spíš menší finanční ztráta, Veletrhy Brno však získaly velmi dobré reference. "Výstavou jsme se přihlásili ke 100 letům Československa a 90 letům výstaviště. A podle některých odborníků to byla nejreprezentativnější výstava Epopeje za celou její existenci. Proto komunikujeme s Galerií hlavního města Prahy na případné instalaci dalších výstav, kde bude potřebovat. Kolegové ze stavby expozic ukázali, že jsou schopni stavět nejen veletržní expozice," řekl Smetana.

Kdy a kde bude Muchova Epopej znovu vystavená, není zatím jasné. Jejím majitelem je Praha, která ji v roce 2011 převezla ze zámku v Moravském Krumlově. V červnu 2018 pražští radní schválili záměr, podle kterého má být cyklus 20 pláten vystaven v nově postavené přístavbě Lapidária Národního muzea na pražském Výstavišti.