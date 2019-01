Objev broumovské kopie Turínského plátna slaví 20 let

Broumovský klášter si v sobotu 12. ledna připomene 20 let od objevení unikátní kopie Turínského plátna, které je vystaveno v klášterním reflektáři. Výročí oslaví klášter speciálními prohlídkami s doprovodným programem. Vzácný artefakt našel v lednu 1999 současný správce kláštera Přemysl Sochor. Plátno bylo ukryto za štukovým věncem v klášterním kostele svatého Vojtěcha.

"Věděli jsme, že tam je uloženo něco, co se Turínského plátna týká. Bylo to zřejmé z nápisu SANCTA SINDON na štukovém věnci. Domnívali jsme se, že se tam bude nacházet třeba nějaká nitka z originálu nebo něco podobného," řekl Sochor, který kopii Turínského plátna objevil společně s tehdejším správcem kláštera Norbertem Josefem Zemanem.

"Objevili jsme tam složený pruh látky. Nejdříve jsme byli zklamáni, ale k našemu údivu po rozbalení byl vidět otisk lidského těla a zprostřed vypadla latinsky psaná listina. Nebyl pochyb, že jde o veliký objev," řekl Sochor.

V Turínském plátně byl podle církve zabalen Kristus, když jej sňali z kříže. Na světě existuje asi 40 kopií plátna a broumovský exemplář patří mezi nejzdařilejší. Pochází z roku 1651. "Je unikátem v celé střední Evropě. Severně od Alp se kromě této žádná jiná historická kopie Turínského plátna nenachází," řekl Sochor.

Rozměry broumovské kopie jsou téměř shodné s italským originálem, který má 4,36 metru na délku a 1,1 metru na šířku. Na plátně je vidět postava o výšce 170 až 180 centimetrů z přední a zadní strany. Malba na lněné látce je vyvedena čtyřmi odstíny hnědavé barvy. Uprostřed má latinský text "vytaženo z originálu". Kopie Turínského plátna byla při slavnosti přikládána k originálu, aby získala punc posvátnosti, řekl Sochor.

Z průvodní listiny vyplývá, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u svatého Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten plátno za svého života daroval broumovskému klášteru. "Tuto relikvii si v klášteře nesmírně cenili. Při barokní přestavbě počítali s tím, že ji uloží někde na čestné místo. Co je zajímavé, neudělali žádnou poznámku třeba v seznamu barokních relikvií. Určitě to někdo před námi otevřel, ale asi nevěděl, co to je nebo jakou to má cenu, a tak to přečkalo celé věky i dobu komunismu," řekl Sochor.

Od 9.00 do 11.00 bude Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov pořádat interaktivní prohlídky klášterní písárny zaměřené na Turínské plátno. V 11.00 a 13.00 se uskuteční speciální prohlídky kláštera zaměřené na Turínské plátno, jeho historii a zajímavosti.