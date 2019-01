Ostravská galerie chystá výstavu německých autorů

Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) chystá výstavu německých autorů ze sbírky brněnské síně Adam Gallery. V ostravském Domě umění bude výstava přístupná od 23. ledna do 24. března. Informovala o tom mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.

"Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Tato část děl je samostatně vystavená poprvé," uvedla.

Na výstavě v GVUO budou podle mluvčí zastoupeny hlavně malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta. Doplní je tisky Markuse Selga. "Vyvažující protipól v podobě racionálně-geometrických a postkonceptuálních děl doplníme například výtvory Gerolda Millera či Thilo Heinzmanna."

Sbírka Adam Gallery je zaměřena hlavně na českou současnou malbu od 80. let do současnosti. S růstem sbírky ale souvisí i růst okruhu autorů a expanze do zahraniční scény. Součástí sbírky se tak stali současní němečtí malíři.

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie. Sídlí v Domě umění postaveném v roce 1926, objekt patří k významným stavbám ostravské moderní architektury. Galerie má ve svých sbírkách české umění 19. a 20. století, ale má i kolekci evropského umění včetně děl italských autorů či ukázky malby rudolfinského manýrismu.