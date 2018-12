Předseda poroty Czech Press Photo stojí za kritizovaným snímkem

Za rozhodnutím poroty soutěže Czech Press Photo (CPP) plně stojí její předseda Petr Josek. Fotografií roku se stal snímek Lukáše Zemana, který podle něj zachycuje samici orangutana s umírajícím potomkem na Borneu, kde tito primáti trpí ustupujícím pralesem. Snímek vyvolal kritiku předních fotografů včetně několikanásobného člena poroty CPP Andreje Bána, podle nichž není žurnalistickým snímkem a autor mohl jeho význam posunout formulací popisku. "Stojím za oceněním, je naprosto v pořádku, nevidím v tom žádný pokus o nějaké šizení nebo obcházení pravidel," řekl Josek.

Fotografie má podle něj svou výpovědní hodnotu a je "za ní spousta věcí, které mají velký dosah", řekl. Také ředitelka soutěže Veronika Souralová uvedla, že nikdo nečekal fotografii s globálním námětem - z toho můžou podle ní plynout jisté polemiky, které vyvolala. "Oslovili jsme porotu a čekáme na vyjádření posledního člena. Až je budeme mít všechna, zveřejníme je," řekla. Ke kritikům snímku, kterým vadí i některé aspekty její současné podoby, patří Jan Šibík, Filip Singer, Tomki Němec, Stanislav Krupař, Michal Čížek, Milan Jaroš a Michal Novotný.

Oslovili proto odborníka na primáty Stanislava Lhotu, aby posoudil, zda snímek zobrazuje to, co autor deklaruje. Podle Lhoty nelze z fotografie poznat, zda mládě umírá, nebo jen odpočívá a rukou se zřetelně drží matčiny srsti. Samice podle odborníků žije v blízkosti krmné platformy a v dané lokalitě není známo uhynutí žádného mláděte. Ve zprávě ale Lhota uvádí, že nebylo v možnostech odborné komise posoudit, zda je fotografie autentická. Posudek dostali i všichni členové poroty.

"Fotku jsem přihlašoval s dobrým úmyslem, v tu chvíli jsem neřešil, zda byla vyfocená tady či o pět metrů vedle. Orangutanů jsme tam vyfotili stovky na obou březích řeky, měla mít symboliku, kterou si myslím, že má, že se to překlopilo do téhle podoby, to je hrozné...," řekl autor snímku Lukáš Zeman, který je volným fotografem.

"Porotci vybírali fotografii na základě toho, co na ní je, že to je symbolika toho, co se tam děje, a to i pan Lhota ve své zprávě potvrdil," říká autor. "Bavili jsme se tam s průvodcem, jak mládě může umřít, že to může být podvýživou, úrazem, to jsem do té fotky nebo do toho popisku promítl. Že se z toho stane taková kauza, že budou pátrat a hledat v Indonésii opičku, to mě fakt nenapadlo," uvedl. "Pokud to dojde tak daleko, že mi cenu odeberou, ať mi jí odeberou, hlavně ať se o tom mluví," míní Zeman.

Zmínění fotografové koncem listopadu vyzvali vedení CPP k proměně soutěže. Chtějí jí vrátit zaměření na žurnalistickou fotografii, porota by se měla každoročně obměňovat, hlasovat veřejně, uplatňovat požadavky na autentičnost fotografie a omezit manipulaci s obrazem i vyzněním snímku.

Fotograf Tomki Němec, který za své kolegy mluví, řekl, že do rozhodnutí poroty zasahovat v žádném případě nechtějí. "To je na základě nových poznatků čistě jejich věc, jak se k tomu postaví. Jsou dvě možnosti: jedna je cenu odebrat či neudělit, druhá dělat mrtvého brouka," řekl. Příklad ale podle něj existuje v soutěži, která je pro fotožurnalisty metou a kde sám Němec dvakrát uspěl, tedy ve World Press Photo. "Tam kdyby došlo k jakémukoli pochybení, cena by s největší pravděpodobností udělena nebyla. Hlavně by asi nikdy nedošlo k tomu, že by ji porotci udělili, aniž by měli ověřené všechny poznatky o snímku, který hodnotili," soudí fotograf. CPP říká, že od příštího roku zavede on-line rozhodování poroty.