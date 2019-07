Prostranství před divadlem v Lounech nese otisk Sýkorova díla.

Prostranství před Vrchlického divadlem v Lounech nese otisk lounského rodáka Zdeňka Sýkory. Piazzeta má podobu černobílé geometrické kompozice, kterou světově uznávaný malíř vytvořil na začátku 60. let minulého století na plechovou divadelní oponu, která před lety zmizela. Projekt, na jehož realizaci přispěly desítky dárců, dnes veřejnosti představili autoři Lenka Sýkorová a Josef Pleskot.

Sýkora patří do slavné trojice lounských malířů, kterou tvořili ještě Kamil Linhart a Vladislav Mirvald. V roce 2020 uplyne sto let od jeho narození. Vznikl tak záměr připomenout umělce ve městě. Iniciativy se chopila vdova Lenka Sýkorová s Pleskotem, který se nechal inspirovat velkoformátovou fotografií tehdy už ztracené opony.

Po emotivních debatách město souhlasilo se vznikem piazzety. "Věříme, že umístěním uměleckých děl do veřejného prostoru přitáhneme pozornost mladých lidí. Budeme vědět, jaké velikány jsme tu měli, a budeme si jich vážit," řekl dnes starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny). "Chci věřit, že i ti, kteří piazzetě nefandí, si ji vezmou za svou a postupně k ní získají vztah," řekl.

Náklady na uskutečnění díla, které je podle autorů odolné vůči mrazu i slunci, činily bezmála devět milionů korun. Sbírka, kterou uspořádal Spolek Sýkora 2020, vynesla 1,675 milionu korun. Výtěžek spolek předal městu Louny. Činnost spolku dokončením piazzety nekončí. "Chceme nadále propagovat Sýkorovo dílo a vrátíme se k pořádání festivalu Kouzlo světla, který představuje audiovizuální umění," uvedla Jolana Planičková ze spolku. Třetí ročník festivalu se uskuteční 20. září.

Součástí projektu je vedle černobílého nátěru i vstup do Galerie města Loun, který se nachází v suterénu divadla. Vstup je nyní bezbariérový. "Je to zřetelné, výrazné, je to vidět. Je to určitá značka, je to zapamatovatelný prostor. Každý, kdo projíždí po hlavní třídě Loun, si toho může všimnout. A pak je to i hravé," shrnul Pleskot. Černobílé tvary využily děti ke skákání. "Doufám, že se takto budou radovat i dospělí," uvedl architekt.

Sýkora, který se narodil v roce 1920 v Lounech, měl jako průkopník propojení počítačů s výtvarným uměním zpočátku řadu odpůrců. Výsledkem spojení světa techniky a umění jsou práce založené na využití struktury. Dnes uznávaný malíř působil také v architektuře. Navrhl třeba mozaiku do kulturního domu v Litvínově. Zemřel v roce 2011 rovněž v Lounech.