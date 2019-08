Sexsymbol Gere skládá i hudbu a pomáhá uprchlíkům

Mocné charisma Richarda Gerea, šarmantního zralého muže s šedinami, obzvláště vyniká v jeho rolích romantiků a zachránců zkažených žen. Navždy zůstane bohatým princem z filmu Pretty Woman. Také se léta angažuje v charitě, pomáhá domorodým kmenům a zachraňuje Galapágy, bojuje za svobodný Tibet. A před třemi týdny navštívil uprchlickou loď Open Arms, kotvící u italských břehů. V sobotu oslaví sedmdesátiny.

Idol mnoha žen Gere pochází z pěti dětí, narodil se 31. srpna 1949 ve Filadelfii do rodiny ženy v domácnosti a pojišťováka, oba byli potomci poutníků, kteří přistáli v 17. století s lodí Mayflower jako první osadníci v Severní Americe.

Nejdřív ho oslovila hudba, na střední hrál na několik hudebních nástrojů a v roce 1967 získal stipendium na Massachusettskou univerzitu, kde studoval filozofii. Po dvou letech ho ale zvábilo herectví a v roce 1973 získal hlavní roli v londýnském přestavení muzikálu Pomáda.

Filmoví diváci si jej poprvé všimli v polovině 70. let, kdy se s Diane Keatonovu objevil v dramatu Hledání pana Goodbara. A mimo filmový svět se v roce 1978 vydal do Nepálu, kde se setkal s mnoha mnichy a lámy. Po návratu do USA ztvárnil homosexuálního vězně v koncentračním táboře ve hře Bent, což mu v roce 1980 vyneslo divadelní cenu Theatre World Award.

Přítomnost mezi hollywoodskými hvězdami mu zajistil snímek Americký gigolo (1980) a svoji popularitu stvrdil například romantickým dramatem Důstojník a džentlmen (1982).

Na začátku 80. let Gere pobýval v Hondurasu, Nikaragui a Salvadoru, sužovanými válkami a politickým násilím, cestoval s lékaři a navštěvoval uprchlické tábory. Tehdy se podle některých médií zapletl s půvabnou brazilskou malířkou Sylvií Martinsovou.

Prety Woman ho proslavila

Nejvíce Gerea proslavila role uhlazeného milionáře v romantické komedii s Julií Robertsovou Pretty Woman z roku 1990. Jeho střízlivý rezervovaný styl hezky ladil s výbušným nadšením Robertsové. Film sklidil velký úspěch.

V devadesátých letech si Gere zahrál mimo jiné po boku Jodie Fosterové v dramatu Návrat Sommersbyho, s japonským režisérem Akirou Kurosawou natočil Srpnovou rapsodii a objevil se i v thrillerech Rudý labyrint, Mrazivá vášeň či Šakal. Po boku Seana Conneryho a Julie Ormondové si zahrál udatného Lancelota v Prvním rytíři a s Robertsovou se před kamerou znovu sešli na žádost filmových fanoušků v roce 1999. Byl z toho kasovní trhák Nevěsta na útěku.

Mimo filmové plátno se Richard v prosinci 1991 oženil s modelkou Cindy Crawfordovou, rozvedli se v roce 1995. Potom začal chodit s herečkou Carey Lowellovou, vzali se, mají spolu syna, a rozvedli se v roce 2016. Vloni se oženil se španělskou publicistkou Alejandrou Silvaovou.

Velmi úspěšný byl pro Gerea rok 2002, kdy kromě remaku francouzského filmu Clauda Chabrola Nevěrná hrál, zpíval a tančil i v Oscary ověnčeném muzikálu Chicago, za nějž dostal Zlatý glóbus. Je rovněž uznávaným pianistou a skládá hudbu.

Jeho humanitární činnost je pověstná. Založil sdružení Tibet House k uchovávání tibetské kultury a podporuje organizaci Survival International, jež pomáhá domorodým národům. Na humanitární účely věnoval například výtěžek z dražby své proslulé sbírky kytar, kterou v roce 2011 prodal téměř za milion dolarů.

V roce 2015 Gere na karlovarském filmovém festivalu převzal cenu za mimořádný přínos světové kinematografii, s Markem Ebenem natočil jeden díl Plovárny a zazpíval pro 6700 diváků v letním kině titulní píseň z filmu Pretty Woman od Roye Orbisona. K prasknutí narvané kino, jehož běžná kapacita je asi jen 3500 lidí, si natočil se slovy, že záznam ukáže Julii Robertsové, aby viděla, o co přišla.