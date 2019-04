Taneční platforma ukáže to nejlepší z českého tance

Rekordních 11 děl zařadili pořadatelé do jubilejního 25. ročníku festivalu Česká taneční platforma. Ten každoročně během několika dní představuje to nejlepší, co se v zemi objevilo v uplynulém roce v oblasti současného tance a pohybového divadla. Letošní platforma potrvá ode pondělí do čtvrtka a na jejím programu se objeví zavedená jména i mladé talenty, diváci se mohou těšit na větší produkce i silná sóla.

Festivalový program vyvrcholí loni oceněnou inscenací Martina Talagy Soma a slavnostním zakončením v divadle Ponec, na kterém se budou jako již tradičně oceňovat ty nejvýraznější počiny platformy. Kromě Ponce se představení odehrají také ve studiu Alta, divadle Alfred ve dvoře, v centru současného umění DOX, La Fabrice a Studiu Hrdinů.

Hned v úvodu festivalu diváky čekají tři velmi odlišná sóla. Do akce symbolicky vlétnou s Markétou Stránskou a její inscenací LeŤ, která je chce přesvědčit, že každá překážka je příležitostí k probouzení představivosti a tvořivosti. Po ní uvede Martin Talaga přírodně laděnou performanci Faunus a pak bude následovat elektrizující sólo Nepřestávej, v němž choreografka a tanečnice Tereza Hradilková tančí v dialogu s multimediálním umělcem Floexem.

Druhý den bude patřit mimo jiné energickému dílu souboru Václava Kuneše 420people a hudební skupiny Please The Trees The Watcher a absurdně humornému duetu Karin Pontiesové Same Same, v němž se na jevišti potkává tanečnice Tereza Ondrová a režisérka Petra Tejnorová. Třetí den bude hostit například představení Útočiště souboru Viliama Dočolomanského Farma v jeskyni, které balancuje na pomezí fyzického divadla a koncertu.

Festival přivítá přes stovku mezinárodních hostů z celého světa a nabídne také doprovodný program zaměřený na reflexi a intenzivnější propagaci českého současného tance a pohybového divadla.