V galerii Nonstrop bude výstava o bezdomovcích

Galerie pod širým nebem Nonstrop, kterou provozuje jihlavský magistrát, hledá nové umělce. V nejužší uličce ve městě by měli vystavovat v dalších letech. Hlásit se mohou do 6. ledna 2020. Galerie je v provozu dva roky, nabízí netradiční formou současné umění. Další výstava začne v úterý v 16.00 a jejím tématem bude bezdomovectví. Řekla to Ivana Jelínková z jihlavské radnice.

Vystavovat budou pražské výtvarnice Kateřina Burgertová a Eliška Fialová. Podle Jelínkové připravily výstavu, která odkazuje na sociální nejistoty a bezdomovectví. Nazvaly ji Legenda o svaté Lídě. "V lednu to bude spojené s rozdáváním polévky a sběrem ošacení přímo v místě galerie," řekla Jelínková. S galerií bude spolupracovat jihlavská charita i organizace Food not bombs.

Umělkyně budou ilustrovat fiktivní příběh německé bezdomovkyně. Měla by to být varianta středověké malby líčící evangelia, řekl kurátor výstavy Vít Klusák. Výstavu budou tvořit obrazy na dřevěných deskách.

Umělci podle Jelínkové vytvářejí díla přímo pro výstavu a zohledňují její specifickou podobu i to, že je nezastřešená. Při jejím zřízení byl nejnákladnější závěsný systém, který musí zajišťovat bezpečnost procházejících.

Lazebnická ulička, která má v nejužším místě šířku asi 180 centimetrů, se na noc zamyká. Žádné škody na uměleckých dílech v ní zatím nevznikly ani nemusela čelit většímu náporu vandalů. Jen asi dvakrát někdo rozbil použité vitríny, řekla Jelínková.

Galerie chce veřejnost seznamovat s moderním uměním. Umělcům nabízí pětitisícovou odměnu a příspěvek na nutný materiál. V předchozí výzvě se přihlásila řada umělců s kvalitními záměry. Podle Jelínkové bylo složité vybírat. Galerie výstavy instaluje vždy na tři měsíce. Záměrem současné výzvy je dát šanci všem zajímavým projektům, i kdyby na ně měla přijít řada až za dva tři roky. "Ale pokud letos nebude dobrá odezva, klidně vybereme jen umělce na příští rok a výzvu zopakujeme," řekla Jelínková.

Galerie vznikla ve spolupráci radnice, Oblastní galerie Vysočina a základní umělecké školy. Provozovatelem je město. Provoz ročně stojí do 150 tisíc korun. Ulička se zachovanými členitými fasádami historických domů spojuje hlavní Masarykovo náměstí s prostorem u kostela svatého Jakuba. Několik desítek let byla uzavřena. Radnice ji upravila a otevřela v roce 2012.