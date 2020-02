V Praze začíná výstava sourozenců Sudkových

V Galerii Josefa Sudka na pražských Hradčanech se uskuteční vernisáž prací Boženy a Josefa Sudkových. Expozice s názvem Božena Sudková/Josef Sudek: Krajina dětství připomíná místa, kde významný fotograf evropské avantgardy a jeho sestra trávili dětství. Výstava potrvá do 17. května.

Fotografická výstava připomíná obec Nové Dvory, kde oba sourozenci strávili dětství, zámek Kačina, který se pro Josefa stal opakovaně námětem fotografické práce, a nedalekou Kutnou Horu. Kromě děl slavnějšího Josefa Sudka budou na výstavě představeny také práce jeho sestry Boženy čítající drobné fotografické studie, náladové snímky krajin, portréty i autoportréty a několik záběrů Prahy. Božena stála častěji svému bratrovi modelem, a to na jeho žánrových fotografiích ze 20. let minulého století nebo na propagačních snímcích kosmetiky a léčebných prostředků ze 30. let.

Josef Sudek se narodil roku 1896 v Kolíně a fotografování se začal věnovat už před vypuknutím první světové války, ve které při výbuchu granátu přišel o pravou ruku. Za první republiky se vypracoval v žádaného fotografa, který byl v centru pražského uměleckého dění. Pravidelně se stýkal s dalšími umělci, například fotografem Jaromírem Funkem, básníkem Jaroslavem Seifertem nebo malířem Janem Zrzavým. V roce 1924 absolvoval studium na Státní grafické škole v Praze a svou první samostatnou výstavu uspořádal v roce 1932. Zatímco jeho meziválečná tvorba je řazena k umělecké avantgardě, po druhé světové válce se Sudek odchýlil od hlavního proudu moderní fotografie a bývá označován za heretika.

Sudek za svůj život nashromáždil přes 20 tisíc pozitivů a více než 50 tisíc negativů. Zemřel roku 1976 ve věku 80 let v Praze. Ke své mladší sestře Boženě, která spravovala jejich společnou domácnost a retušovala fotografie, měl velmi blízký vztah. Po bratrově smrti nezištně darovala jeho rozsáhlé dílo řadě kulturních institucí. Trvala také na Josefově přání, aby jeho byt na Úvoze sloužil jeho památce. V roce 1995 v něm pražské Uměleckoprůmyslové muzeum vybudovalo Galerii Josefa Sudka a zároveň spravuje fotografovu pozůstalost.