Výstava o Legu přilákala do sedlčanského muzea mnoho návštěvníků

Městské muzeum v Sedlčanech na Příbramsku loni navštívilo téměř 15 tisíc lidí, meziročně o čtyři tisíce více. Nárůst souvisel hlavně s výstavou Svět kostek, která byla zaměřena na známou stavebnici Lego. Informoval o tom ředitel muzea David Hroch.

Stálou expozici, krátkodobé výstavy a další akce v muzeu loni přilákaly dohromady 14 858 lidí. Nejvíce návštěvníků, přes deset tisíc, mělo zájem o výstavy. Hojně navštěvovaná byla hlavně expozice Svět kostek, která vznikla ve spolupráci s internetovým fórem Kostky.org. sdružujícím fanoušky Lega.

V letošním roce muzeum chystá například velikonoční řemeslné dny či expozice zaměřené na modelářství. Připomene také výročí 725 let od založení města, 125 let muzea a železnice a 30 let od sametové revoluce.

Sedlčanské muzeum je samostatnou příspěvkovou organizace města zřízenou v roce 2002. Jeho stálá expozice představuje sedlčanský region v celém historickém vývoji od pravěku přes středověk, raný novověk až po současnost. Vedle hlavní činnosti muzeum návštěvníkům nabízí regionální knihovní fond, prohlídku krátkodobých výstav, přednášky, besedy a kavárenské večery.