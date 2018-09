Výstava v Rytířské vyzdvihuje autory designu doby minulé

Dvě výstavy věnované komiksu a designu se čtvrteční vernisáží otevřely pro návštěvníky v Galerii Českých center v Rytířské ulici v Praze. Obě jsou příspěvkem Českých center k letošním oslavám osmičkových výročí. První výstava Brusel v Praze, Picasso ve Varšavě představuje výběr z československého a polského designu 60. let. Co si myslí Češi o Polácích a kterak Poláci nahlížejí na Čechy, odhaluje druhý projekt Spolu v bublinách. První potrvá celé září, druhá jen do patnáctého září.

Výstava věnovaná designu ukazuje předměty každodenní potřeby jako jsou porcelánové kávové servisy, vázy, mísy a popelníky, výrobky z lisovaného skla, nábytek, hračky a elektrické domácí spotřebiče. Spojuje je dobový styl, který pronikl do všech odvětví průmyslové výroby i všedního života, a i přes nesnáze vyplývající z politické a hospodářské situace obou států někdejšího východního bloku sklízel úspěchy na mezinárodní scéně. Exponáty pocházejí ze dvou soukromých sbírek.

Na své si přijde i komiks

Přestože mnozí návštěvníci na výstavě například jistě poznají hojně rozšířenou červenou židli, na níž seděli i v tramvaji, vysoušeč vlasů nebo fotoaparát, jména jejich tvůrců byla za poslední půlstoletí takřka zapomenuta, a to nejen v zahraničí, ale také ve vlastní zemi. Mnohé z jejich návrhů se ale dnes stávají předmětem zájmu sběratelů i odborníků.

Druhá expozice se jmenuje Spolu v bublinách - Polsko-české století v komiksu a vznikla na základě soutěže vyhlášené Českým centrem ve Varšavě a Polským institutem v Praze. Soutěže se zúčastnilo přes 60 autorů, kteří se inspirovali českou a polskou historií a osobnostmi 20. století. Češi kreslili o Polácích, Poláci o Češích a často se inspirovali hrdiny obou národů, které ztvárnili v komiksových bublinách.

Česká centra k letošním výročím týkajícím se českého státu připravila množství projektů, které prezentuje v zahraničí. Program zahrnuje film, literaturu, design i výtvarné umění a má pět tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo a CzechImage.