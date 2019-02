Výtvarnice čerpá inspiraci ze studia biologie

Drobné šperky i velké objekty vytváří ze smaltovaného plechu mladá výtvarnice Eliška Fuksová. Pochází z brněnské umělecky založené rodiny, inspiraci v motivech a tvarech čerpá ze studia biologie. S oblibou vytváří lidské i zvířecí siluety, často výrazně a kontrastně barevné a prořezávané.

"Líbí se mi estetika starých biologických nebo lékařských atlasů, přijdou mi nádherné, i ta barevnost je skvělá," řekla Fuksová. K poměrně náročné výtvarné technice se dostala prostřednictvím otce, režiséra Karla Fuksy, který je sám také výtvarníkem a rád zkouší různé nové materiály a postupy.

"Kamarádky výtvarnice jej přivedly do smaltovny v Tupesích, jeho technika zaujala a zeptal se mě, jestli bych mu nemohla pomoct, třeba navrhovat tvary, možná něco malovat. A postupem času se to otočilo - teď už spíš on pomáhá mě," uvedla Fuksová.

Na začátku pracovního postupu je kovový plát, který při řezání laserem nebo vodním paprskem dostává požadovaný tvar. Pokryje se základovou barvou na bázi skla a poté se vypálí. Na plechu tak vznikne tenká skleněná vrstva, která se pokrývá dalšími barevnými vrstvami nebo se na ni přímo maluje. Každý krok končí vypalováním, které barvu stabilizuje.

Fuksová má zázemí umělecké rodiny, což pokládá za výhodu, protože bylo pro ni motivujícím prostředím. "Skoro každý z nás tvoří, má to jako svého koníčka a zábavu. Mám podobný přístup, že by mě to mělo hlavně bavit, tím pádem nikdy nebyl tlak, co bych měla dělat, jak by to mělo vypadat," uvedla třiadvacetiletá výtvarnice, která je čerstvě bakalářkou v oboru speciální biologie. Zaměřuje se na fyziologii živočichů a imunologii a bakalářskou práci napsala o parazitech ryb.

Právě v biologii vidí svou budoucnost a obor dál zůstává jejím inspiračním zdrojem při volbě motivů, tvarů i struktur smaltů. "Chtěla bych si smalty nechat jako koníček, který mě baví, nemusím na něj myslet dnes a denně," uvedla. S otcem má za sebou společnou výstavu v divadle Husa na provázku, rodinnou prezentaci měli Fuksovi také v Galerii Pekařská, momentálně jsou díla mladé autorky k vidění v brněnském podniku Nevinná hlava.

Eliška Fuksová se od dětství věnovala i divadlu. V menších rolích se objevovala hlavně na jevišti Husy na provázku, třeba jako Aňa ve Višňovém sadu, a dosud dohrává roli v Láskách jedné plavovlásky. V divadle ale svou budoucnost nevidí - vždy prý bylo hlavně koníčkem.