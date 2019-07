Zámek v Moravci, kde jsou depozitáře, zve na mimořádné prohlídky

Zámek v Moravci na Žďársku se první srpnový víkend mimořádně otevře veřejnosti. V posledních dvou desetiletích tato kulturní památka slouží jako depozitář sbírkových předmětů Moravského zemského muzea v Brně, prohlídky interiérů se budou konat poprvé, informoval o tom generální ředitel muzea Jiří Mitáček.

Muzeum se podle Mitáčka rozhodlo umožnit lidem jeden víkend v roce do zámku nahlédnout, protože se o to veřejnost zajímala. Návštěvníci by ale měli počítat s tím, že kromě knihovny hrabat Gudenusových a vstupní haly nemá zámek dobový mobiliář. Najdou tam ale perličky ilustrující novodobější historii, třeba "fresky" s hrajícími si pionýry na stěně středověkého sálu. Po zestátnění v roce 1946 byla na zámku dětská zotavovna, sociálním účelům sloužil až do poloviny 90. let. Muzeum ho převzalo na jaře 1996.

V sobotu 3. srpna budou na zámku prohlídky s průvodcem od 10:00 do 18:00, v neděli od 10:00 do 13:00. Při této příležitosti tam bude také instalace malířky Jarmily Dvořákové, pro sběratele je připraveno pamětní razítko. Program akce Otevřený Moravec začne v pátek večer promítáním letního kina na nádvoří. Podrobnosti jsou na webu muzea.

Tvrz v obci byla připomínaná už v roce 1347, v první polovině 17. století ji nahradil pozdně renesanční zámek. V roce 1825 zámek vyhořel, při obnově byl přestavěn v klasicistním stylu. Sbírku exotických dřevin v tříhektarovém anglickém parku založil na konci 19. století majitel panství hrabě Gabriel Gudenus.