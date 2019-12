Zámek Zákupy nabízí pohled na oslavy Vánoc za první republiky

Na oslavy Vánoc v dobách první republiky zavedou o adventních víkendech návštěvníky na zámku v Zákupech na Českolipsku. Vánoční výzdobu dostala nejen kaple, ale i byt lesního rady Josefa Mati, který tu zpřístupnili teprve loni na podzim.

V interiérech, které voní vánočním cukrovím, si lidé připomenou i zvyky a kouzla, která byla s adventem a Vánocemi spojena a dnes už jsou mnohdy zapomenuta. Nejznámější je dnes asi pouštění lodiček z ořechových skořápek nebo rozkrajování jablka.

"Dřív si lidé také lili olovo, aby zjistili, co je čeká. Ale třeba už na svátek svatého Ondřeje 30. listopadu zašli za babkou kořenářkou, která připravila čtyři hrnečky. Obrátila je dnem vzhůru a skryla pod ně čtyři symboly a ten člověk si vybral jeden hrneček a dozvěděl se, co ho příští rok čeká. To už ani neznáme," řekla průvodkyně Blanka Suchá. Pod hrnečkem mohl člověk najít hrst hlíny ze hřbitova, kus chleba, hřeben nebo prsten. Pokud si vybral hrneček s hlínou, znamenalo to do roka smrt, hřeben nemoc, chléb majetek a prsten svatbu.

Byt pana nadlesního je novou prohlídkovou trasou někdejší císařské rezidence v Zákupech. Slavnostně ji otevřeli loni k výročí 100 let republiky a 100 let od doby, kdy zámek přešel do vlastnictví státu. Byt je vzpomínkou na Josefa Maťu, který stál v čele lesní správy v Zákupech v letech 1932 až 1935. Tragicky zemřel ve 46 letech.

"Zastřelil ho zaměstnanec lesní správy Kolovski, který defraudoval dřevo ze státních lesů," řekl kastelán zámku Petr Weiss. Nadlesní s manželkou a třemi dětmi přímo na zámku nebydlel, docházel tam jen pracovat.

Vytvořený byt ale odpovídá tomu, jak mohla Maťova domácnost v Zákupech vypadat. Rodina dokonce na zámek zapůjčila kompletní ložnici, kterou dostal nadlesní s manželkou jako svatební dar. Byt tvoří předsíň, toaleta, komora, pracovna lesního rady, parádní pokoj, kuchyně, koupelna, dětský pokoj a ložnice. Není to mrtvá expozice, nejeden návštěvník si při prohlídce zavzpomíná na své dětství. "Jé, tohle používala babička", "podobnou mycí skříň s dřezem jsme měli doma, když jsem byla malá", "tenhle lívanečník máme někde na půdě," vzpomínali návštěvníci v kuchyni.