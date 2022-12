Václav Havel dětem. Výstava ukáže ilustrace Jiřího Sopka k jediné Havlově knize pro děti

V Centru české dětské knihy pod Pražským hradem budou k vidění ilustrace Jiřího Sopka k jediné knize, kterou Václav Havel napsal pro děti. V knihovně ji má i Madonna! Výstava, již pořádá nakladatelství Meander, potrvá od 22. prosince do 23. ledna.

Václav Havel napsal pro děti jen jednu jedinou knihu - Pižďuchy. I když dlouho tvrdil, že žádnou knihu pro děti napsat nemůže - jednak proto, že prý nic takového neumí a také proto, že neumí správně vyslovovat "R". "A v pohádkách se to jen hemží samými drrraky, prrrinceznami, čarrroději, trrrpaslíky a podobnými potvorrrami," vysvětloval. Do sborníku pohádek českých zakázaných spisovatelů, který v 70. letech připravilo jedno velké německé nakladatelství, ale udělal výjimku. Vymyslel pohádkovou bytost bez "R" - Pižďuchy.

Když se Václav Havel stal prezidentem, svou dětskou knihou obdarovával zahraniční hosty - ve své knihovně ji má například zpěvačka Madonna, která se nechala slyšet, že ji s oblibou čte svým dětem. Mladší čtenáři však knihu vstřebají jen stěží, určena je až pro děti školního věku. Havlův literární styl nezapře - jde o satirickou sbírku povídek, která kritizuje byrokracii a nedemokratické režimy. Havel v ní stvořil absurdní svět bytostí, které s humorem odrážejí lidskou povahu a do nějž se mohou nořit všechny generace, podobně jako je to u Exupéryho Malého Prince. Havel sám podotýkal, že když děti nebudou příběhům rozumět, doporučuje jim, aby si knihu zkusili znovu přečíst, až budou starší.

Pižďuchové jsou více než aktuální i dnes: "Neradím vám, děti, abyste se ve všem spoléhali jen na telefon," napsal Havel už v roce 1974 v kapitole Telefon, která začíná slovy: "Když potřebuje pižďuch vědět, co má dělat, vezme telefon a zavolá vyššího pižďucha, a ten mu to řekne. Když pižďuch potřebuje, aby někdo udělal to, co mu vyšší pižďuch řekl, že má udělat, vezme telefon a zavolá nižšího pižďucha a řekne mu, že to má udělat." Každá z pěti kapitol má upozornit na nějakou absurdní lidskou vlastnost nebo zlozvyk.

V 90. letech Pižďuchové vyšli v edici Uzel pohádek, kterou připravil Ivan Klíma. Ten napsal doslov i k dalšímu vydání Havlovy dětské kmnihy, které v roce 2003 připravilo nakladatelství Meander, jež se zaměřuje na dětské knihy a je proslulé tím, že na ilustracích spolupracuje se známými českými výtvarníky. Ani v případě Pižďuchů tomu nebylo jinak. Nakladatelka Iva Pecháčková výtvarnou podobu Havlových Pižďuchů svěřila Jiřímu Sopkovi, který byl Havlovým přítelem. Knihu opatřil sedmi barevnými ilustracemi. Loni byly součástí výstavy Fenomeander v Centru současného umění DOX a nyní budou jejich originály k vidění na nové výstavě, již Meander pořádá v Centru české dětské knihy na Jánském vršku na Praze 1 od 22. prosince do 23. ledna 2023.

Pižďuchy vydal Meander dvojjazyčně, v angličtině pod názvem The Pizh´duks. Zajímavostí je, že v roce 2013 vyšli také v barmštině s ilustracemi barmského disidenta Ming Ko Nainga, držitele ceny Knihovny Václava Havla Homo Homini. Překladatel Maung Dai vybral z pěti povídek tři, které ho zaujaly skrytou kritikou totalitarismu.

Havlova předloha byla i několikrát zdramatizována v divadle i rozhlase. Uvedla ho například brněnská Husa na provázku v režii Vladimíra Morávka. Známé je i rozhlasové zpracování z roku 2006 v podání Jiřího Ornesta nebo převyprávění od Arnošta Goldflama. I Sám Václav Havel knihu pro děti osobně načetl a nahrál. V rámci kampaně Celé Česko čte dětem na podzim 2007 přečetl úryvek z knihy v pražském kostele svaté Anny. "Havel knihu vytáhl z půdy lehce překvapen, že ji napsal," uvedl tehdy s úsměvem Michal Horáček, který akci moderoval.