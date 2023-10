Vidlák bůůk chce zaujmout venkovem i divnoslovy

Začínající spisovatelka Nela Kyselová z Rybníčku u Pelhřimova pokřtila v pátek třináctého svoji prvotinu s názvem Vidlák bůůk. Kniha vychází z autorčina facebookového blogu Vidlákblog, kde humornou formou v krátkých příbězích popisuje běžný život na autentickém venkově, kde veškerý časoběh podléhá potřebám zvířat. Hlavní hrdinové knihy tedy mají povětšinou čtyři nohy a chlupatý kožich.



"Měla jsem celkem jasnou vizi o tom, kterak má moje kniha vypadat a kdo ji bude ilustrovat, tak jsem se pustila na cestu samovydavatele. Rozhodně nebyla snadná, neobešla se bez chyb a přešlapů, ale myslím, že se cíle podařilo dosáhnout více než povedeně," vysvětluje Kyselová coby samonakladatelka své knihy.

"S českým jazykem pracuji celkem nevšedně a stejně jako Jakub Hron Metánovský ho obohacuji o nová slova. Na blogu i v knize tak natrefíte na kokodačky, řehtavce, káchavce, rohatky, štěkavce nebo mňoukavce. A sem tam taky na člověčince, protože někdo té zvěřeně podstrojovat musí, že jo," pokračuje Kyselová.



Knižní úsměvné venkovské počtení do podivně zajímavých časů o tom, co autorce zrovna od vidlí odpadlo doplňují obrázky jihlavské grafičky a ilustrátorky Evy Bystrianské. "Od začátku jsem věděla, že s nikým jiným, než s Evou spolupracovat nechci. Umí totiž v obrázcích vystihnout přesně to co udávají písmenka, a navíc dokáže přimíchat i trochu svého vtipu, což vytváří dobrou kombinaci a přináší velmi sympatický výsledek," uvádí autorka.

Knihu vonící venkovem objednáte na https://www.facebook.com/vidlakblog za 320 Kč + poštovné a balné.



Vidlák bůůk pokřtil spisovatel a publicista Aleš Palán a předsedkyně Svazu venkovské turistiky Zdeňka Nosková. "Bez těchto dvou kamarádů by moje písmenka vůbec nespatřila světlo světa. Zdenča mě vlastně dokopala k založení blogu a Aleš zasejc ke knižnímu počinu," prozrazuje Kyselová s tím, že o kmotrech měla hned jasno. "Stejně jako jsem měla přesnou vizi o spolupráci s Evou Bystrianskou, neměla jsem pochyb rovněž o tom, kdo má mému skromnému knihodílu povinšovat dobrosti do začátků."

Facebook https://www.facebook.com/vidlakblog