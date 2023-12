Vydejte se za kouzelnou atmosférou Vánoc na nejkrásnější adventní trhy nejen v Česku!

Svařák, řemeslné výrobky a bohatě nazdobené vánoční stromečky. To jsou jen některé z mála symbolů nejkrásnějšího období v roce - adventu. Každé město se přitom může pochlubit jedinečnými adventními trhy a právě cestování v karavanu nabízí skvělou možnost, jak je všechny procestovat najednou a dostat se tak do té pravé vánoční nálad.

"Advent je pro půjčení obytného vozu skvělým obdobím. Ceny půjčovného jsou tou dobou většinou nejnižší v celém roce a zákazníci tak nemusí hledat a utrácet za ubytování klasického typu, které je naopak v tomto období velmi drahé. Díky obytce se také není potřeba omezovat jen na jednu destinaci. Naopak je možné projet několik měst a porovnat, kde mají ten nejlepší svařák a nejhezčí stromeček," dodává Lukáš Janoušek CEO společnosti Campiri.

Praha

Zřejmě nejikoničtějšími trhy v Česku jsou ty v hlavním městě. Koná se jich tam hned několik a v minulých letech získaly řadu ocenění. Opakovaně se například umístily mezi TOP 5 světovými trhy a v roce 2016 dokonce získaly titul Nejlepší vánoční destinace od US News a Travel World. Ty největší jsou tradičně na Staroměstském náměstí, další se nacházejí - co by kamenem dohodil - i na nedalekém Václavském náměstí.

Jestli preferujete spíše komornější atmosféru bez davů lidí, mohly by vás oslovit vánoční trhy na náměstí Míru nebo v Karlíně. Pokud vás procházení mezi stánky neláká, určitě nebudete zklamaní, ani když se vyrazíte jen tak toulat metropolí. Vánočně vyzdobená je v podstatě celá. Každá městská část má připravenou vlastní originální výzdobu a už od setmění je celé město zahalené ve svátečním hávu.

Není žádným překvapením, že díky tolika lákadlům je adventní Praha oblíbeným cílem cestovatelů s obytnými vozy. Možností, kde nocovat, mají hned několik. V blízkosti centra je to třeba Parking Florenc Dolní nádraží. Metrem jste odtud na Václavském náměstí za 3 minuty. Parkoviště je navíc uzavřené a hlídané. Pokud byste ale nechtěli zajíždět do centra, je možné zůstat i na okraji města. Jednou z takových možností je Stellplatz Buliro Praha na západním okraji. Do centra se odsud dostanete MHD zhruba za 20 minut. Stellplatz nabízí celoročně 25 míst. Další možností může být třeba Stellplatz Praha u dálnice D8.

Olomouc

Olomouc je jedno z nejkrásnějších měst v Česku a v době adventu to platí dvojnásob. Vánoce jsou tam cítit zkrátka na každém kroku. Trhy s bohatým kulturním a dětským programem se konají na Horním i Dolním náměstí a samozřejmě také na vánoční tržnici. Kromě toho se ale letos radnice rozhodla vrátit také k tradičnímu kluzišti. Svařák nebo trdelník tak budete moct vysportovat na čerstvém vzduchu za zvuku koled. Metropole Hané nabízí i další romantický zážitek. Na Tržnici se můžete nechat povozit na 15 metrů vysokém vyhlídkovém kole, ze kterého budete mít vánoční Olomouc jako na dlani.

Najít parkovací místo pro obytný vůz není v Olomouci problém. Jednou z možností je třeba zcela nové stání pro karavany Pod Svatým Kopečkem. Otevřené je teprve dva měsíce a nabízí nádherný výhled. Za stání tam zaplatíte 250 Kč na den. Rozhodně však nenechávejte vůz přes noc u silnice. Pro obytňáky i karavany platí na území Olomouce i v jejím okolí v době od 22 do 6 hodin zákaz stání.

Karlovy Vary

Komornější vánoční atmosféru nabízejí také lázeňská města na západě Čech, zejména pak Karlovy Vary. Naprostým středobodem tamního adventního dění je Mlýnská kolonáda, kde na vás kromě krásné výzdoby čekají také vánoční trhy, kromě tradičních pochutin a teplých nápojů si tam můžete vychutnat i typickou teplou Becherovku. Pokud si chcete projít ty nejkrásnější místa, doporučujeme vánoční trasu od hotelu Thermal na Divadelní náměstí. Pokud ale budete chtít nohám ulevit, můžete využít vánoční autovláček nebo vánoční autobus.

Parkovat je možné na stellplatzu Holoubek. Do centra se odsud dostanete autobusem nebo pěšky. Cesta trvá jen pár minut. K dispozici tam mají 22 stání s elektrickými přípojkami. Od 1. prosince je tu možné parkovat za 300 Kč na noc, platí se v recepci hotelu U Šimla.

Vídeň

A pokud byste raději vyjeli načerpat vánoční náladu do zahraničí, určitě nebudete litovat, když zamíříte do Vídně. Tato historická metropole je zejména svou krásnou architekturou pro vánoční trhy nádhernou kulisou. Určitě byste neměli minout nejslavnější trhy u radnice. Jednou z největších atrakcí tamních trhů je také Herzelbaum neboli srdíčkový strom, u kterého se potkávají nejen zamilované páry. Romantická bude ale i projížďka na rozlehlém kluzišti. Nevšední podívanou pak nabízí náměstí Karlsplatz, které je v období adventu pokryté slámou a jsou tam k vidění také kozy nebo ovce.

Nocovat doporučujeme ve Vídni (a v celém Rakousku) jedině na stellplatzech nebo v kempech. Spaní mimo ně je trestáno vysokými pokutami. Řada kempů i stellplatzů je v rakouské metropoli otevřena celoročně, a proto si můžete vybrat z bohaté nabídky. Jednou z možností je třeba Reisemobil - stellplatz Vídeň.

Drážďany

Drážďany, hlavní město Saska a zároveň jedno z nejkouzelnějších měst ležících na Labi, je ideální lokalitou pro návštěvu vánočních trhů. Nabídka je tady totiž skutečně bohatá. Hlavním trhem je Striezelmarkt, který je zároveň nejstarší v celém Německu. Další jsou po celém městě. Pomoc se ve všech zorientovat by vám měla brožura (dostupná i v češtině), kterou dostanete ve stánku s informacemi na severozápadním rohu Altmarktu. Pro drážďanské trhy jsou charakteristické obří vánoční pyramidy. Vrcholem trhů je pak Stollenfest neboli Štolová slavnost. Ta má vždy organizovaný zábavný program a je na ní odhalena obří štola.

V Drážďanech můžete s obytným vozem zaparkovat a přenocovat třeba v Kempu Dresden-Mockitz, od centra je asi jen 15 minut. Další možností jsou i tady stellplatzy. Jejich přehled najdete zde: https://stellplatz.info/reisemobilstellplatz/dresden