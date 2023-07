Z Kalifornie na Šestku: obchodní centrum vystavuje slavný háčkovaný model Škody Octavie

Proslavené umělecké dílo, které bylo vystaveno také v americké Kalifornii, mají nyní možnost obdivovat návštěvníci obchodního centra Šestka. Přímo nad hlavním vchodem je zavěšen Viktor, háčkovaný model veteránského automobilu Škoda Octavia combi, který vytvořila umělkyně Jitka Havlíčková.



Obchodní centrum Šestka, které se nachází nedaleko pražského Letiště Václava Havla, pravidelně vystavuje v rámci své SKY GALLERY ŠESTKA díla renomovaných i začínajících umělců. Tentokrát ozdobilo jeho prostory umělecké dílo, které už měla možnost obdivovat široká veřejnost nejen v Česku, ale třeba také ve Spojených státech amerických.

Přímo u hlavního vstupu do centra je zavěšen háčkovaný model automobilu Škoda Octavia combi typ 993 C z roku 1967, který autorka Jitka Havlíčková pojmenovala Viktor po svém prvním autě. Model v reálné velikosti vznikl v roce 2001 při studiu na Akademii výtvarných umění v Praze.

"Bylo to mé první auto, které jsem dostala po autoškole a ve kterém jsem se učila řídit. Když dosloužilo, tak mi tatínek řekl, ať ho dám už pryč. Já jsem zrovna končila pražskou Akademii výtvarných umění, a tak jsem si zvolila jako téma diplomové práce pomník automobilu," říká Havlíčková.

Známá umělkyně pracovala na háčkované kopii svého vozu přibližně pět měsíců, z toho čtvrt roku zabralo samotné háčkování. Při výrobě využila vlastní třiceticentimetrový háček ze dřeva a celkově spotřebovala přibližně 1500 metrů prádelní šňůry.

Velmi komplikované bylo i řešení technické stránky celého díla: "Nesmírně mi pomohl kovář Miroslav Liederhaus, který vytvořil kostru auta. Následně jsem na auto položila igelit, aby se pletenina na auto nepřilepila. Na vyztužení jsem pak používala směs umělých lepidel, vhodný epoxid jsem konzultovala se Spolkem pro chemickou výrobu v Ústí nad Labem a celkem jsem této směsi spotřebovala přibližně padesát kilo, díky čemuž je celý model velmi odolný," vypráví talentovaná umělkyně, která pro Viktora vytvořila dokonce také otáčivá kola, aby se s autem lépe pohybovalo.

Viktor má za sebou již desítky výstav včetně těch zahraničních. Přes dva roky byl součástí Muzea Kampa, kde jej vystavila historička a mecenáška Meda Mládková. Díky tomu se Viktor dokonce objevil ve znělce jedné z amerických zpravodajských televizí. Nyní ho budou moci obdivovat návštěvníci obchodního centra Šestka, kde je od dubna nainstalován. Na tomto místě bude k vidění nejméně rok, vedení centra ale jedná s autorkou o dvou až tříleté expozici.

Jitka Havlíčková spolupracuje s Šestkou dlouhodobě, v pražském obchodním centru realizuje například zajímavé sklářské workshopy, ten příští se uskuteční už 6. května. Umělkyně pocházející z Kozákova vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, následně pak Akademii výtvarných umění v Praze. Během své kariéry působila také v Benátkách, kde byla asistentkou slavné umělecké sklářky Laury de Santillana.