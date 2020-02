Za přísných opatření byla do Olomouce dovezena hlava Kelta

Za přísných bezpečnostních opatření byl v pondělí do Olomouce převezen originál opukové keltské hlavy, jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů na území České republiky. Do zdejšího Vlastivědného muzea ji přivezli z depozitáře Národního muzea v Terezíně na Litoměřicku policisté se samopaly, při přenosu cenného artefaktu také před muzeem zastavili dopravu. Olomouc zažila podobné manévry za poslední necelé tři měsíce již podruhé; na konci listopadu sem byla pod dohledem policistů přivezena Věstonická venuše.

Keltská hlava vysoká zhruba 25 centimetrů, jejíž hodnota je podle odborníků nevyčíslitelná, bude v muzeu ve speciální neprůstřelné bezpečnostní skřínce vystavena do 23. února. Originál je pro svou unikátnost a křehkost materiálu vystavován výjimečně. "Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic je opravdu jeden z nejvzácnějších předmětů nejen Národního muzea, ale celé České republiky. Je to opravdu světový unikát, neboť žádná jiná taková keltská plastika se na světě nenachází. Hlavu půjčujeme velice výjimečně," řekl v pondělí novinářům ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Do Olomouce měla být původně plastika přepravena vrtulníkem, kvůli silnému větru se však nakonec převoz uskutečnil po zemi. "Vypadalo to trochu dramaticky. Keltovi se zřejmě nechtělo cestovat a využil všechny své magické síly, tím pádem po několika letech přišel do Čech orkán. Měli jsme ho transportovat původně vrtulníkem, což vůbec nešlo. Díky policii se to nakonec podařilo v krátkém čase i po zemi," uvedl Lukeš. Dodal, že originál byl přepraven ve speciální transportní bedně, která drží klima a tvar. "Pojistná hodnota je v řádu desítek až stovek milionů korun, je to však jen optické číslo. Co je jednou na světě, nelze nahradit," doplnil Lukeš. Dodal, že s tak unikátním předmětem se neobchoduje.

Archeologickou výstavu olomoucké muzeum připravovalo dva roky. Novou expozicí záměrně navazuje na předchozí výstavu Věstonické venuše. Muzeu se tak podařilo v krátké době představit na jednom místě dva nejvýznamnější archeologické artefakty nalezené na území Česka. Využije tak i předchozích bezpečnostních opatření včetně pancéřové vitríny, ve které byla na sklonku loňského roku vystavena i venuše.

Zástupci muzea čekají obdobný zájem návštěvníků jako o Věstonickou venuši. Originál nejstarší keramické sošky na světě si tehdy během 12 dnů přišlo prohlédnout zhruba 20 tisíc návštěvníků. Obrovský zájem byl především o víkendech, kdy před muzeem vznikaly dlouhé fronty. V muzeu bude po dobu výstavy otevřeno mimořádně v pondělí i v úterý, v případě velkého zájmu se také prodlouží provozní doba, řekl ředitel Břetislav Holásek.

Opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic pochází z mladší doby železné. Nejcennější keltskou plastiku v Evropě objevil místní horník 19. května 1943 při chytání zloděje písku v obecní pískovně. "Postupem času se stala nejvzácnějším nálezem celé archeologické sbírky, kterou Národní muzeum buduje již od 19. století," uvedl archeolog Národního muzea Pavel Sankot. Třebaže se podle odborníků podobných plastik našlo v Evropě několik desítek, žádná z nich není esteticky zpracovaná do takových detailů jako tato.