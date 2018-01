Zábavní park Čaroděje ze země Oz vypadá jako z hororu

Fotografie žluté cihlové cesty, která se nachází v americkém zábavním parku s tematikou legendárního románu Čaroděj ze země Oz, vyvolala na internetu rozporuplné reakce. Někteří komentující přirovnávají park, který má reprezentovat původně dětskou klasiku, k hororovému místu. Informaci uvedl server daily.mail.com.

Snímek zveřejnil jeden z uživatelů sociální sítě Reddit v sekci, která je určena pro fotografie opuštěných míst a budov. Na snímku je žlutý cihlový chodníček a okolí je zahaleno hustou mlhou. "Už je to 11 let od chvíle, kdy přestal zábavní park fungovat. Není sice úplně mimo provoz, ale také není plně funkční," vysvětluje autor snímku. "Poté, co zemřel majitel parku, byl během celých 80. let úplně uzavřen. Nyní je využíván jen velmi málo."

The Land of Oz' theme park during the closed season. - North Carolina. pic.twitter.com/AAlWRyaX65 - AtomicFact (@Atomicfact) 19. ledna 2018

Několik komentujících se shodlo na tom, že původní filmová verze z roku 1939 je spíše strašidelná fantasy než pohádka pro děti. "Bylo by to skvělé místo pro natáčení hororové adaptace Čaroděje ze země Oz," vyvolal debatu uživatel s přezdívkou Matt872000.

"Byl to můj nejoblíbenější film, když jsem byl ještě dítě. Teprve jako dospívající jsem si uvědomil, jak bylo to prostředí tmavé, šílené a pokřivené. Jedná se skutečně o ohromující fantasy film," reagoval další fanoušek.

Jiní fanoušci ale přiznávají, že původní verzi filmu považují za dostatečně děsivou a žádnou další hororovou adaptaci příběh nepotřebuje. "Viděli jste ty létající opice? Čaroděj ze země Oz už je hororovou adaptací Čaroděje ze země Oz," žertuje uživatel sociální sítě Reddit. "Kdyby se na té žluté cestě objevila skupina trpaslíků a řekla mi, ať je následuji, tak bych utíkal pryč, jak nejrychleji bych uměl," připomíná jeden komentující konkrétní scénu z filmového zpracování.