Zápis Jízdy králů na seznam UNESCO zavazuje pořadatele k větší zodpovědnosti

Zápis Jízdy králů na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, od něhož v sobotu uplyne deset let, zavazuje jejich pořadatele při přípravách k větší zodpovědnosti. Přispívá podle nich také k lepší informovanosti návštěvníků o významu a tradici lidového obyčeje. Mezi lidmi ze zahraničí, kteří si jej na jihovýchodní Moravu přijíždějí prohlédnout, přibývají asijští turisté, řekli organizátoři Jízd králů.

Nejznámější z nich bývá každý rok ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Podle Petry Kučerové Brandysové z pořádajícího Klubu sportu a kultury Vlčnov zápis na seznam UNESCO přispěl k tomu, že lidé, kteří se o slavnost zajímají, mají k dispozici více informací než dříve. "Vyšlo mnoho různých článků a statí. Někteří lidé jsou díky tomu poučenější, vědí, co čekat a k čemu se zvyk váže. Osvěta je lepší. Z naší strany je tam zodpovědnost, abychom zvyk udrželi, posouvali dál, snažili se o zachování správné podoby Jízdy králů," uvedla Kučerová Brandysová.

Návštěvnost vlčnovské Jízdy králů se podle ní v posledních letech příliš nemění. Ze zahraničí na ni jezdí diváci z Polska, Slovenska nebo Maďarska. Zvyšuje se počet asijských turistů. "Je pravda, že občas chtějí i do jejich médií nějaké informace nebo fotografie. Spíš to bylo výjimečně, teď, než se to pokazilo covidem, jich tady bylo více než třeba před 15 lety," řekla Kučerová Brandysová.

V Kunovicích na Uherskohradišťsku pořádají Jízdu králů jednou za dva roky. Také tam pozorovali před pandemií koronaviru zvýšený zájem asijských turistů. "Měli jsme tady svého času delegace z Číny, líbilo se jim to, do budoucna nám přislíbily další účast ve větším počtu," uvedl starosta města Pavel Vardan (ANO). Zápis na seznam UNESCO podle něj přispívá k propagaci Jízdy králů a je dalším lákadlem k tomu, aby se na ni lidé přijeli podívat.

Nedaleký Hluk na Uherskohradišťsku hostí Jízdu králů jednou za tři roky jako součást Dolňáckých slavností. Podle starosty Martina Křižana (KDU-ČSL) se na její návštěvnosti zápis do UNESCA výrazněji nepodepsal, zřejmě i kvůli velké konkurenci dalších folklorních slavností v okolí. "Spíš si vzájemně uvědomujeme, že Jízdu králů musíme řešit zodpovědně. Nemůžeme to pustit jenom tak k vodě, abychom nezapomněli, kam patříme a co dělali naši předkové," řekl Křižan.

Kvůli pandemii koronaviru loni Jízdu králů ve Vlčnově zrušili, letos se uskutečnila. Obdobně tomu bylo také v Kunovicích, v Hluku ji z původního termínu v roce 2020 přesunuli na příští rok. Pravidelně se Jízda králů koná také ve Skoronicích na Hodonínsku. "Příští rok, kdyby to vyšlo, mají být všechny čtyři. Zas to bude mít jinou sílu," doplnil Křižan.

Jízda králů může mít původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý možný původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad v 15. století. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.