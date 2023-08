Kupka označil Blažkovo setkání s Nejedlým za "nešťastné", věří ale že bylo náhodné

Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým bylo nešťastné ze symbolického hlediska. Neřešili spolu ale nic v souvislosti s vládní politikou či resortem spravedlnosti, řekl dnes novinářům před jednáním vlády místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Setkáním by se dnes měly zabývat i koaliční špičky při večerním jednání.

"Schůzka byla nešťastná z hlediska symbolického, o tom není sporu, ale nemá to žádný vliv na to, co by věcně Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti řešil nebo co by řešil jakýkoli jiný vládní resort," řekl Kupka. Setkání podle něj skutečně bylo náhodné. Kupkovu podporu jakožto místopředsedy občanských demokratů Blažek má.

Lídři koaličních partnerů ODS schůzku kritizovali, za nevhodnou ji označila předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová i vicepremiér, ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla schůzka "za hranicí vkusu". Jednat o ní podle ministra práce a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky chtějí také lidovci.

Premiér v pondělí řekl, že Blažek je připraven vysvětlit v koalici okolnosti setkání, zároveň uvedl, že pro něj je podstatné to, že šlo o náhodné setkání. Na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná. Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel.

Blažek v pondělním vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla. V pražské restauraci s Nejedlým strávil pět hodin. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která Prahu zasáhla.