MFFKV 2018: Bartoška zahájil festival vzpomínkou na Formana

Prezident filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška (71) zavzpomínal v rámci slavnostního zahájení 53. ročníku na svého kamaráda, nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana (†86) a uvedl jeho legendární snímek Lásky jedné plavovlásky.

"K umělecké historii našeho státu patří jméno muže, kterému se podařilo to, co jiným režisérům ne. Stal se světovým. Miloš Forman odešel, dalo by se říci s jedním kufrem a vrátil se s dvěma Oscary. A pro nás bylo velkým potěšením, že Miloš fandil festivalu a pomáhal mu i v době, kdy jsme vedli takový ten existenční boj s pražským zlatým golemem. Doporučoval nás svým přátelům a kamarádům a vždycky se do Varů rád vracel. Děkujeme, Miloši," řekl.

Zahajovací ceremoniál připomněl letošní sté výročí vzniku Československa a ohlas sklidila i audiovizuální koláž připomínající všechny osmičkové roky za uplynulé století. Poté, co moderátor Marek Eben představil letošní festivalovou porotu, která bude hodnotit soutěžní snímky, se na pódiu objevila i jedna z hvězd letošního festivalu - herec, režisér, producent a hudebník Tim Robbins, který si převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. V úvodním večeru také poprvé zazněla znělka letošního festivalu, v níž hraje loňský držitel ceny prezidenta festivalu, oscarový herec Casey Affleck.