Václav Kopta odstupuje ze StarDance

Herec a muzikant Václav Kopta (53) před pár minutami potvrdil to, o čem se již šeptalo. Vzdává svou účast v taneční soutěži!

"Vysvětlení je prosté a z pohledu celé StarDance tragikomické. Při pátečním tréninku došlo při zdvihačce k přetržení mého stehenního vzpřimovače, což je sval, o kterém jsem nevěděl, že s ním moje tělo disponuje. A ta prudká bolest, která následovala, mi dala jasný signál, že se něco děje. Já jsem to okamžitě řešil a bohužel to resumé je jasné. Dostal jsem se až na Centrum pohybové medicíny k panu profesoru Kolářovi a tam mi bylo bohužel oznámeno, že se jedná o poměrně rozsáhlé zranění, celé se mi zalilo krví. Je to poměrně fatální záležitost a s ohledem na projekt s velikým a upřímným politováním musím říct, že z té soutěže musím odstoupit," řekl Kopta doslova před několika málo minutami.

Co teď bude dál, se teprve uvidí!