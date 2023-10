Novou knihu Josefa Maršálka Čokoláda pokřtila Lucie Bílá a kolegyně ze StarDance

Známý cukrář a porotce show Peče celá země Josef Maršálek aktuálně tráví většinu času na tanečním sále. Mezi zkouškami na StarDance se v Divadle Lucie Bílé uskutečnil křest jeho nové knihy Čokoláda. Moderovala ho Miluška Bittnerová a kniha byla pokřtěna, jak jinak než, Maršálkovo BIO čokoládou. Sudičkami se staly Lucie Bílá společně s Ivanou Chýlkovou a Adrianou Maškovou.

"TAK. A MÁME POKŘTĚNO... A hned pěkně z kraje Vám chci říct, že držet poprvé v ruce svou ultimátní novou knihu o ČOKOLÁDĚ je pocit neuvěřitelný, těžko popsatelný. Mísí se ve mně obrovská dávka vděku za to, že můžu volně tvořit, pocit štěstí za všechny krásné lidi, kteří jsou kolem mě a v mé práci mě podporují a také obrovské zadostiučinění. V životě jsem se naučil dělat těžká ale rychlá rozhodnutí, která jsou důležitá při práci na velkých projektech, kterým tato kniha bezdiskuze je," sdělil v průběhu křtu Josef Maršálek.

"Foyer divadla bylo narvané lidmi, krásnou energií a příjemnou atmosférou k prasknutí. No. A aby to celé nebylo jen tak prozaické, tak ze křtu jsem upaloval rovnou do Holešovického ateliéru StarDance, kde poprvé proběhla zkouška s živou hudbou orchestru Martina Kumžáka. V sobotu večer na Vás všechny mrknu z obrazovky České Televize. Děkuju, že jste na mé cestě společně se mnou. Vážím si toho a to tak, že velmi. Knihu i s vlastnoručním podpisem, včetně mé vlastní čokolády najdete na www.marsalkovo.cz. Krásný víkend Vám všem a něco dobrého si upečte," Váš, Josef Maršálek.