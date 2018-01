Facebook by se měl regulovat stejně jako cigarety, tvrdí expert

Facebook a další sociální sítě by měly být kvůli svým návykovým schopnostem regulovány podobně jako cigarety, tvrdí expert na technologie a ředitel obchodní společnosti Salesforce Marc Benioff. V minulosti už podobná vyjádření zazněla i od jiných lidí z oboru. Zprávu přinesl server The Guardian.

"Sociální sítě by měly být regulovány stejně, jako je regulován cigaretový průmysl. Vezměte si, že máme nějaký produkt. Třeba právě cigarety - jsou návykové. Nejsou pro vás dobré a stejně tak možná existuje plno různých nenápadných návyků, které vás nutí dělat určité věci. Je zde hodně paralel," začal Benioff v rozhovoru pro CNBC na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a jehož později citoval The Guardian.

Jeho firma Salesforce, jež funguje na bázi B2B (Business to business), má v současné době hodnotu přes čtyři miliardy dolarů. V technologickém průmyslu tak má Benioff určité jméno. "Jednoznačně si myslím, že technologie jsou návykové a musíme to nějak řešit. Výrobci pracují na tom, aby jejich produkty byly ještě návykovější, a my to potřebujeme udržet co nejvíce na uzdě," podal svůj názor na věc.

Podle něj je nevyhnutelné, aby technologický průmysl začal být nějakým způsobem regulován. "Jsme stejný průmysl jako každý jiný. Finanční služby, spotřební zboží... a i v technologiích bude muset být vláda zapojena. Nějaké regulace už máme, ale pravděpodobně jich bude muset být víc," dodal.

Pro The Guardian se už minulý týden vyjádřil na stejné téma obchodník Roger McNamee, jeden z prvních investorů Facebooku. "Kdysi jsem byl mentorem Marka Zuckerberga, ale nepodařilo se mi s ním na tohle téma promluvit. Bohužel všechny internetové platformy kritiku odrážejí, a zanechávají tak své uživatele v neustálém nebezpečí (závislosti)," napsal ve svém sloupku.

Zakládající prezident Facebooku Sean Parker v listopadu v rozhovoru pro Axios uznal, že společně s dalšími představiteli společnosti vytvořili jakousi "smyčku v sociální zpětné vazbě", díky níž se může stát síť z psychologického hlediska návykovou.