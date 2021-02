Jaký bude rok 2021 podle názoru obyvatel ČR?

Máme za sebou mírně řečeno tak trochu zvláštní rok 2020. Mohlo by se zdát, že po této zkušenosti budeme od toho právě načatého očekávat jen to nejhorší. Není to tak ale úplně pravda! I když s aktuální situací, zejména na politické scéně a stavem ekonomiky nejsou naši spoluobčané příliš spokojeni, vcelku pozitivně hodnotí svůj osobní život a od následujícího roku očekávají zlepšení hlavně v partnerských vztazích. Vyplývá to z každoročního výzkumu, který jako vždy na začátku ledna uskutečnila agentura Médea Research.

Hodnocení aktuální situace

Aktuální situaci hodnotí lidé o poznání hůře než v loňském roce. Zatímco loni byla s aktuální situací u nás alespoň částečně spokojena více než polovina občanů, letos to bylo jen 15 % české populace.

Nejhůře se podle názoru obyvatel aktuální situace plná omezení a zákazů podepsala na zhoršení naší ekonomiky. Zatímco ještě loni ji na začátku nového roku kladně hodnotila více než polovina obyvatel, letos to bylo jen 15 %. Zhoršilo se také vnímání politické situace v ČR. Loni ji hodnotilo kladně 20 % obyvatel, letos již jen 10 % obyvatel. Vnímání míry korupce u nás zůstalo na podobné úrovni jako loňský rok. Nejhůře v současné době hodnotí lidé celkovou náladu ve společnosti. Za dobrou ji aktuálně označila jen 4 % obyvatel ČR.

Svůj osobní život hodnotí lidé, možná trochu překvapivě, podobně jako v loňském roce. Se svou situací ohledně bydlení je aktuálně spokojeno 74 % obyvatel a vlastní partnerské vztahy považuje za dobré 64 % české populace. Přibližně polovina z nás pak kladně hodnotí také finanční situaci ve vlastní domácnosti i situaci v zaměstnání. Všechny tyto oblasti osobního života hodnotí lidé přibližně stejně jako na začátku loňského roku.

A co nás podle názoru lidí čeká v roce 2021? V kterých oblastech bude podle nich situace lepší než loni a v kterých naopak?

Obavy z dalšího zhoršení ekonomické situace

Tradičně jsou lidé u nás velmi skeptičtí v otázce zlepšení míry korupce. Snížení míry korupce u nás očekávají v roce 2021 jen 3 % české populace. Negativní očekávání mají lidé spojena také s vývojem situace na české politické scéně - v nějaké zlepšení v nadcházejícím roce věří v tomto směru jen 13 % obyvatel.

Velké obavy mají lidé také o vývoj české ekonomiky. V této chvíli se dokonce 57 % české populace domnívá, že ekonomická situace u nás se v tomto roce zhorší. V pozitivní vývoj české ekonomiky naopak doufá jen 18 % lidí, což je nejméně od roku 2012.

Lepší než loni jsou naopak očekávání spojená s vývojem celkové nálady ve společnosti. Více než 1/4 české populace si myslí, že se nálada ve společnosti v tomto roce zlepší.

Stejně jako i v předchozích letech mají výrazně optimističtější pohled na vývoj politiky, ekonomiky, korupce a celkové nálady v české společnosti v porovnání s celou populací hlavně mladí ve věku od 18 do 24 let.

Pandemii navzdory

Přes všechny zvláštnosti minulého roku máme očekávání vývoje v osobním životě podobné jako v lednu 2020. Zlepšení situace v zaměstnání v nadcházejícím roce očekává 27 % české populace, což je přibližně stejný podíl jako před rokem. Stejně jako loni, je 31 % obyvatel ČR přesvědčeno, že v právě načatém roce se zlepší jejich situace ohledně bydlení a ve zlepšení finanční situace v domácnosti věří 33 % obyvatel ČR, což je jen o 3 p. b. menší podíl než loni.

Naopak - pandemie a sní spojená opatření nás možná paradoxně také trochu více sblížila. Nejrůznější zákazy vycházení, potřeba práce z domova, uzavřené restaurace a zavřená sportoviště nás donutily trávit více času doma a ve společnosti svých nejbližších. Všechno toto se dost možná také promítlo do zlepšení našich partnerských vztahů a do očekávání, která do nich vkládáme. Podle výsledků výzkumu aktuálně věří ve zlepšení svého vztahu s partnerem nebo partnerkou v následujícím roce 41 % české populace, což je o 5 p. b. více než na začátku loňského roku.

Z porovnání výsledků výzkumu vyplynulo, že loňský rok negativně ovlivnil zejména očekávání lidí v oblasti vývoje ekonomiky a situace na politické scéně. Historicky nejméně lidí také v této chvíli očekává, že se u nás v následujícím roce podaří snížit míru korupce. Pozitivní naopak je, že svůj osobní život a jeho další vývoj hodnotí lidé vesměs podobně jako na začátku loňského roku, což je vzhledem k okolnostem dobrá zpráva. Dalším pozitivem, které můžeme již tradičně najít ve výsledcích výzkumu, je fakt, že výrazně lepší očekávání budoucího vývoje u nás má zejména naše nejmladší generace. Doufejme, že se její očekávání naplní a ten začínající rok 2021 bude výrazně lepší než rok minulý.

Výzkum provedla agentura Médea Research v období od 5. do 8. ledna 2021 na vzorku 535 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů byl vybrán tak, aby svým složením odpovídal struktuře celé české populace podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti a regionu místa bydliště a výsledky výzkumu jsou tak zobecnitelné na celou českou populaci starší 18 let. Sběr dat probíhal online mezi registrovanými členy Online panelu Médea Research.

Otázka: Je něco, co Vás osobně v současné době trápí, z čeho máte Vy osobně obavy? Uveďte prosím cokoli Vás napadne.

Pozn.: Na otázku odpovídali respondenti spontánně a mohli uvést více případů toho, z čeho mají obavy.

Kolik lidí má pozitivní očekávání?

Jaká bude podle nich situace ve společnosti v těchto oblastech?

Kolik lidí má pozitivní očekávání?

Jaká bude podle nich jejich osobní situace v těchto oblastech?