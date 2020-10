Duel: Rozhovor s Michalem Šmardou a Josefem Středulou

Do Duelu Jaromíra Soukupa dorazili opět zajímaví hosté. Pozvání do pořadu přijal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Téma bylo jasné, protože už od jara hýbe českou společností koronavirus. Debata se tak týkala dopadů koronaviru na naši společnost, ekonomiku a zdraví.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 8. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, je to jednoduché, dnes došlo k tomu, k čemu pravděpodobně dojít muselo, k přitvrzování opatření proti šíření toho koronaviru, všechny teorie o tom, že virus zmizí sám a tak dále, se ukázaly jako liché, teorie o promořování také, protože počet hospitalizovaných a lidí v těžkém stavu prostě dramaticky stoupá, včera ta čísla byla katastrofická, až se ráno probudíme a budeme vidět čísla za dnešek, tak pravděpodobně nebudou nijak zvlášť odlišná, bohužel ne, nic racionálního mě nenapadá, proč by tomu tak být mělo. Dnes ale konečně, dá se říci, přišla opatření, která by snad mohla tomu zabránit a já mám takové základní otázky. Bude to stačit a co těm opatřením říkáte? Možná z pohledu starosty, úspěšného starosty Nového Města na Moravě. Školy, druhé stupně, střídavá výuka, uzavřené zoologické zahrady, podobná zařízení, fitness centra a tak dále, restaurace do osmi...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já bych to rozdělil na několik témat, ono v současné době zatím systém zvládá ten nápor nemocných, zvládá ten systém postupné zvyšování se i počtu pacientů, kteří jsou hospitalizovaní, ale můžeme narazit na limity toho systému tehdy, když se nebudeme dostatečně starat o ty, kteří se starají, to znamená o zaměstnance těch nemocnic, o zaměstnance těch domovů sociálních služeb, kde jsou senioři a podobně. A tam já vidím největší problém, právě tady může být riziko, například i uzavírání těch škol nebo školek, protože když si vzpomeneme na to, co jsme zažívali v březnu, v dubnu, tak ten problém byl právě v tom, že musely být zdravotní sestry, lékaři a El ostatní personál, musel být doma s dětmi, protože ty děti nebyly ve škole, a tím pádem ti lidé chyběli v těch nemocnicích. To je jedna věc, na kterou si musíme dát opravdu velký pozor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jenom vás doplním, 2700 zdravotníků je teď nemocných, ne že jsou v karanténě nebo musí být, je nemocných, říkal mi to tady šéf Lékařské komory chvilku před vámi, mě to teda číslo překvapilo, 2700 je dost.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Je to poměrně hodně, já to vidím i u nás v nemocnici, že i my už máme nemocné zdravotníky a nejenom nemocné, ale máme zdravotníky v karanténě, kteří přišli do styku s nemocnými lidmi. A tady já bych chtěl moc poprosit všechny lidi, aby byli především opatrní a odpovědní, a to v tom smyslu, aby třeba nezatajovali, když jdou do nemocnice, to, že přišli do styku s rizikovým člověkem, to že přišli do styku s nemocným člověkem, nám se bohužel stává a stalo se to i u nás v nemocnici v Novém Městě na Moravě, že zkrátka pacient přišel a z nějakého důvodu, protože byl pohodlný, nechtělo se mu podstupovat nějaké složité karanténní opatření, tak zatajil to, že se dostal do styku s nemocným člověkem, a to nám potom dostal mimo provoz zdravotnický personál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To se stát určitě může, podle vašeho... vy nejste epidemiolog, ale jste politik a mimo jiné starosta, úspěšný starosta města, které bude muset na ta opatření reagovat, z vašeho pohledu, bude to stačit? Máte informace, bavíte se v ČSSD s odborníky, bude to stačit, tahle opatření? Protože to, co je jaksi logika věci, ten hrozivý počet zemřelých, je dědictví nakažených před dvěma týdny, protože nějakou dobu ta nemoc trvá, než propukne, nějakou dobu pak probíhá, teď hovořím samozřejmě třeba o těch těžkých průbězích nebo samozřejmě počtu mrtvých, to znamená logicky, pokud nám teď kulminuje počet nakažených, no tak pravděpodobně za dva týdny ten počet těžce nemocných bude ještě vyšší, než je teď, ale pokud by tahleta opatření teď nestačila, tak to zjistíme až za dva týdny, a to už bude prostě strašně pozdě, matematicky vychází, že bude několik set mrtvých, které třeba nemusely být.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já jsem přesvědčen o tom, že my především v tuhle chvíli musíme ta opatření přestat zpochybňovat a musíme se všichni za ně postavit a musíme tak... aby tak... aby teď hlavně nedošlo k tomu, že jakoby budeme ta opatření podrážet zvenčí. Já když to řeknu, ptáte se mě na zkušenost starosty, pro mě je nejtěžší, že musím vysvětlovat lidem, že skutečně vzít si roušku na úřadě nebo dělat podobné věci je to nejmenší, co pro to mohou udělat, je to lepší než zavírat celou ekonomiku.

Jaromír SOUKUP, generální ředitel TV Barrandov

Otázka je, jestli teď to bude stačit, pane předsedo, jestli to bude stačit a jestli to neustálé omílání, že nechceme zavírat ekonomiku, není jenom taková hra, protože upřímně řečeno, do ekonomiky se samozřejmě už sáhlo. To, že restaurace musí zavřít v osm hodin, znamená další propad příjmů, lze očekávat, že některé restaurace prostě zavřou dobrovolně, protože si nebudou moci dovolit ten provoz, a budu... můžu mluvit o pracovnících v kultuře, divadla, kina a tak dále... A ten nepřímý důsledek třeba té střídavé výuky na druhých stupních základních škol je celkem logický, ty rodiče je nenechají ty děti samy.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já si myslím, že jste to teď pojmenoval přesně, já ještě použiju jedno slovo, které se v této souvislosti používá často, a to je, že dnes vlastně vláda oznámila lockdown, lockdown na určitý sektor, přesněji řečeno sektory. Tam jsou lidé, tam jsou zaměstnanci, tam jsou podnikatelé, nejenom ti, kteří chodí za těma službama, ale taky ti, kteří z toho žijí, a tady je nutno si uvědomit, že vláda, by měla, a to neudělala dnes a mně to velmi vadí, protože zkušenost už z první vlny tady je, že musí být nějaká opatření, která sdělí, my nahradíme, my se k tomu postavíme čelem, my to učiníme, a pan starosta předtím... než jsme tady k vám do pořadu přišli, jsme měli kratičkou diskuzi o tom a teďko tady Michal Šmarda řekl, že by všichni měli svorně vyzvat občany, aby ale taky podnikatele, majitele firem, k tomu, aby přijali všechna ta opatření, která mohou v rámci své působnosti přijmout, aby je nezpochybňovali, protože tady se teď už jedná o velmi vážnou situaci. A já jsem rád, že my jsme se v tom rychle shodli, ale přesto by mě zajímalo, pan starosta má zkušenost ještě o něco silnější než já, a to je ta otázka, jak funguje kritická infrastruktura v městě, v místě, kde on je, protože to zdaleka není o kulturních akcích, to je o tom, aby fungovalo zásobování potravinami, aby fungovaly čističky odpadních vod. Pojďme se zabývat těmi základními věcmi, které zabezpečí funkčnost měst, regionů České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona se skoro opakuje situace z jara, kdy vláda by měla být podpořena v těch zdravotních opatřeních, problém je, že tahle zdravotní opatření skutečně přišla příliš pozdě a ta mezifáze rozvolnění se ukázala jako drastická chyba a znova se opakuje situace, kdy nezbývá než začít kritizovat tu pasivitu vlády v ekonomické oblasti, protože to, co se stalo dnes, z mého pohledu je to jedno relativně jednoduché, ta opatření jsou v pořádku ze zdravotního pohledu, ale dotknou se desetitisíců lidí, to už jsou desetitisíce lidí, živnostníků, majitelů restaurací, barů nebo různých sportovních zařízení a podobně. To jsou desetitisíce lidí a dověděli jsme se, že o nějaké odškodnění náhradě se bude jednat, no jo, ale všichni tihle lidé...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Se otevřela diskuze.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale všichni tihle lidé jsou jaksi poškozeni a vstupují do té druhé krize už v horším stavu ekonomickém než do té jarní, protože co bychom si povídali, většina těchhle provozu prostě se potýká s potížemi už půl roku.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já například řeknou z té oblasti kultury je celá řada umělců, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné a ti říkají, my končíme, dnes to někdo popsal velmi hezky, vlastně to je fabrika, ta kultura, divadlo, koncertní sál, to je fabrika, ve které pracují lidé a jakmile nemáte příjem v té fabrice, neodebírá vám nikdo tu službu nebo ten výrobek, v tomto případě nějaká hra nebo koncert nebo zpěv, tak vy nemáte finanční toky a v tu chvíli, co se děje, propouštíte a národ, který se nebude starat i o tu kulturu, tak samozřejmě bude mít určitý problém, a to si myslím že obzvláště na městě typu Nové Město, tam to musí být cítit velmi silně, protože lidé se uzavírají do sebe a začíná ten problém být daleko větší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vám nebudu říkat pane, pane místopředsedo, budu vám říkat, pane starosto, mně to k vám sedí trochu líp. To co tady padlo je, je, je logické, ty kroky vlády jsou prostě oprávněné, ale upřímně řečeno, teď musí také říkat lidem, ne jenom co zakazujeme, ale musí začít říkat lidem, co se pro ně udělá a to má pan předseda pravdu, protože to už jsou deseti tisíce lidí, u těch umělců a teď to vezměte tu otázku nebo téma, z které strany chcete, u těch umělců je to tak, že oni měli prázdné kalendáře, ty tržby za ty představení, vystoupení, celé jaro a říkali si, dobře máme nějaký úspory, ale viděli před sebou ten plný kalendář na podzim a ten najednou je teď prostě pryč.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Je to tak a já to vidím i na těch akcí, které my jsme plánovali ve městě, které se postupně rušily, to nejsou jenom jako velká divadla nebo podobně, to jsou nejrůznější vystoupení, doprovod k farmářským trhům, teď všichni měli mít různé slavnosti vína, kdy, kde by všude byly nějaké cimbálky a podobně, tohle všechno, tohle všechno jsou věci, které se netýkají velkých umělců, kteří chodí v Praze po červených kobercích, to se týká skutečně lidí, kteří jsou zvyklí každý měsíc vydělat se svým uměním 25 tisíc korun a teď nemají vůbec nic.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pražská kavárna pokud se tohle to téma jaksi otvírá, tak je tak zosobněná umělci z velkých divadel, z velkých televizí a podobně. Nic proti nim pokud jsou, negativně potom vnímání třeba příznivci jiných politických stran, tak chci jenom upozornit, že skuteční umělci, největší počet umělců je těch, kteří buď vydělávají 20, 25 000 korun měsíčně.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

No jasně, jasně, dneska herec v oblastním divadle v Jihlavě má plat kolem 20 000 Kč, můj kamarád, který byl operní pěvec prostě, tak dneska, dneska v pekárně dělá na nočních, protože prostě nemá práci, ty, ty lidi, ty lidi jsou skutečně ohrožení, ale ať nejsme jenom u těch umělců, jakoby já jsem z kraje, kde velkou roli hraje turistický ruch, v tom turistickém ruchu dneska už jsou penziony, hotely, kteří už prostě zazimovaly, kteří to vzdaly s tím, že už jakoby do toho, do té topné sezóny jdou s tím, že neotevřou, protože nikdo nepřijede, tam nejde jenom o to, co vláda zavře, tam jde o to, že ty lidi se taky bojí, ty lidi ví, že to vláda dělá zbytečně a nikdo si dneska neplánuje školu v přírodě, nikdo si neplánuje firemní školení a podobně, takže pro ty lidi je to obrovská, obrovský průšvih a vláda by měla velmi rychle, velmi rychle s těmi opatřeními jim dá ten pocit jistoty. Lidi se mi trochu smáli, když jsem tady pořád říkal, nejde jenom o ta konkrétní opatření, jde o to, aby lidi věřili, že existuje jasný plán a měli pocit, že, pocit jistoty, že o ně bude postaráno, a to je prostě pro tu ekonomiku podle mě ještě důležitější, proto mě trochu mrzí, že dneska padlo, opatření děláme hned, logdown uděláme hned, o tom jestli vám pomůžeme, se teprve začínáme povídat, to je něco, co by mělo zaznít taky hned.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já musím ocenit dneska, když vystoupil pan ministra Prymula, tak řekl velmi souvětí, které mě tu důvěru zase vrací, a to bylo soužití, ve kterém vyjádřil, že se omlouvá občanům, podnikatelům za to, že si myslel, že se budou dávat postupná opatření, pokud bude, budou nutná, ale že už to nemůže udržet, že ten, ta dynamika je tak veliká, a to zdravotníci dostává takový zápřah, že musí přistoupit k těm drastičtějším opatřením. Já to vítám, ono tento férový přístup je vždycky lepší, my se obáváme, my se diskutujeme, tak jak to říkal pan starosta. Ano toto je to, co chceme, radši přijme jasná vyjádření a jsme schopni je zvládnout, ale musí být vyvážená ta opatření ve smyslu, aby lidé nepadli do chudoby, úplně bez prostředků, to není férový přístup.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Úplně na férovku, úplně na férovku, bude to stačit, já, když jsem si to četl, když jsem to slyšel ty opatření, tak mi zase přišla trochu polovičatá, restaurace omezíme do osmi a teď si dovedu představit šikuly, kteří si vymyslí partičky, že si objednají v 8 hodin zaplatí a budou tam sedět do 10 a tak, není to jenom předpolí, že se řekne v pondělí ta čísla jsou stále špatná nebo ještě horší, což pravděpodobně se stane a přitvrdí se znova?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já si myslím, že my sice umíme švejkovat, umíme si z těch věcí dělat legraci, jsme kreativní, někdy je to třeba z nutnosti, ale zkuste se vrátit zpátky, co se odehrávalo, byl pohřeb, zemřel člověk v první vlně, na pohřbu 15 lidí, 16. tam být nemohl a některá opatření tímto způsobem docela nabourala tu důvěru těch lidí v logiku některých, některých situací a teď jsme v nové fázi a ta nová fáze si myslím, že by se měla začít diskutovat jinak, ne ta první věc, jak dlouho jsme schopni zvládnout a co musíme udělat na ochranu zdravotnictví první věc, druhá, jestli máme zabezpečeno například obsluhu obyvatelstva, jestliže máte řidiče hromadné dopravy příměstské či městské, tak ten neustále vozí lidi a neví, kdo je, či není nakažen, měly by se okamžitě přijmout opatření, které ochrání tuto základní infrastruktura by mohla fungovat a tak dále a tak dál, toto si myslím, že teď má diskuze, nikoliv o tom, jestli ten obchod nebo ta restaurace bude zavřená, ale o to, jak zachováme ty základní funkce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane starosto, cítíte to ze mě, že já mám prostě někde tady vzadu v hlavě pochybnost, že to tím končí, i když bychom měli věřit, že to tím končí, tak já mám někdy tady vzadu v hlavě pochybnosti, že to tím končí, myslím ta opatření, že skutečně po tom, co se dnes zavedlo, půjdou ta čísla dolů, přežijeme těch 14 dní, kdy bude kulminovat, kulminovat ten počet lidí v hospitalizovaných, těžkém stavu a tak dále a pak už se to začne zlepšovat, já mám prostě obavy, že to nestačí, ale...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Ne, máte pravdu a já si myslím, že jenom potřeba těm lidem věci říkat narovinu, i proto dneska ta tiskovka po té vládě se odkládala, protože ti lidi neměli jednoznačný názor, kdyby bylo na panu Prymulovi, tak bezesporu přijme ještě drastičtější opatření, včetně toho uzavírání škol a podobně, nicméně vstupují do toho další aspekty, musí ho upozornit jeho rezortní kolegové, že to může přinášet efekty, které ten epidemiolog nedohlédne, já jsem vám o jednom takovém řekl, my prostě, když zavřeme školu nebo školku, tak tím sice zajistíme to, že se mezi dětmi přestane šířit epidemie, ale zároveň tam vyřadíme část personálu v nemocnicích z činnosti a v těch nemocnicích nebude mít kdo léčit, protože ti lidé budou doma se svými dětmi, čili tohle jsou věci, které ta vláda musí zvažovat a bezesporu se nepodaří zastavit šíření epidemie, jde o to ho zpomalit a teď budeme všichni s napětím očekávat, jestli to zpomalení bude dostatečné, abysme se byli schopni ve slušném stavu dostat přes tu zimu tak, aby ten zdravotní systém udržel, já vidím, jak nám ti lidi padají do těch karantén, to není žádná legrace, padají nám učitelé do karantény, prostě jako není to legrace, ale zároveň musíme dbát na to, aby ten logdown, o které mluvil pan předseda Středula, tak aby skutečně nevyřadil ty lidi z provozu ještě víc, než je nezbytně nutné.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Ale ono to nemusí vyřadit všechny, protože opravdu musíte poměrně velkou část české ekonomiky musí fungovat, musí fungovat výroba energie, musí fungovat těžba uhlí pro výrobu energie, musí fungovat vodovody a kanalizace, výroba potravin, doprava, to jsou všechno aspekty, které musí fungovat a my se teď musíme soustředit na to, aby to fungovalo, jakmile toto zkolabuje, tak se taky může stát, když budu hovořit například o výrobě elektrické energie, že může mít k logdown ještě blackout a v tu chvíli, v tu chvíli jsme v úplně jiné situaci, proto říkám, ta diskuze se teď by měla vést o tom, jak je zabezpečená kritická infrastruktura pro život obyvatel a České republiky a jestli je zabezpečena, můžeme potom kombinovat ještě další opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, tak já budu doufat, že profesor Prymula, tedy tentokrát ministr Prymula, ale já říkám schválně profesor Prymula, protože pro mě je to odborník a snad bude dostatečně statečný, aby ustál tlaky marketingových poradců a mluvil tak, jak je to nejlepší pro obyvatelstvo, pro lidi, pro naše zdraví, dobře ustojí tlaky pana premiéra, fajn, doufejme, že to tak bude a teď mě zajímá ale druhá strana státní správy, to znamená kraje a města, na ně se trochu zapomíná v téhle té debatě, protože díváme se na kroky vlády. Ale upřímně většina nemocnic je v nikoliv v rukách vlády, ale krajů a měst, městské a krajské nemocnice, většina té infrastruktury, o které mluvil pan předseda, je v místech, v krajích, v městech, ať jsou to ty čističky, ať jsou to provozování skládek, ať jsou to dodávky vody a tak dále a tak dále a o tom se moc nemluví a teď to je úplně úplně obecné téma, vemte ho, odkud chcete, pane starosto, možná od toho co vás pálí nejvíce.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Pan Středula, když jsme přicházeli, si ze mě dělali legraci, že vypadám dneska unaveněji než obvykle, jako je to pravda, já sem jedu, mluvil jsem s naší paní ředitelkou nemocnice, s naším panem krajským náměstkem hejtmana pro zdravotnictví, ta situace není jednoduchá, ale je to zařízeno tak, že ta skutečně ta kritická infrastruktura na úrovni zdravotnictví funguje, ano už dnes dochází k tomu že, abysme udrželi ten personál pro lidi, kteří potřebují okamžitou pomoc, takže některé plánované výkony se odkládají, například dochází k tomu, že když třeba odpadne některý plánovaný výkon, tak se nezve náhradník tak, aby ti lidi byli v provozu pro ty akutní případy, k tomu už dneska dochází, připravuju, připravují se nemocnice na to, že bude přibývat personálu v karanténě, také proto nouzový stav umožňuje povolat například ty mediky, může povolat i další personál tak, abych v těch nemocnicích vypomohl, co já chci ocenit, všimněte si, že minulý týden byly krajské volby, všude se vyjednává o tom, kdo ty kraje povede a nedochází k tomu, že by z politických důvodů alespoň teda u nás Vysočině, že by z politických důvodů ti lidé na těch krajích přestali pracovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře to asi...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Jede to, jako by žádné volby nebyly.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Možná naivní, ale na jaře byl velký spor mezi vládou a kraji, tehdy šlo tuším 15 miliard korun z toho rozpočtového určení daní, které byly krajům odebrány a kraje říkaly, no dobře, tak my teď jsme -15 miliard, tak my to teď asi neumíme úplně vyřešit, tak a půjčit si 15 miliard, upřímně řečeno neumíme tak efektivně jako vláda a tak, starostové, starostové si začali stěžovat a mimo jiné jenom tak poznámka, nový hejtman Jihomoravského kraje pan Grolich si na tom udělal trochu jméno jako starosta jihomoravské obce a i budoucí tedy hejtmanka Středočeského kraje, starostka Mnichovic se v tom angažovala, podívejte se z tohohle toho vzdoru máme dva nové hejtmany, já teda doufám, že třeba budeme mít nového, nového senátora, myslím vás, ze vzdoru vůči vládě a teď, když to jenom tak logicky, logicky si řeknu, no tak ta, ty hejtmané, ta hejtmanství teď nebudou zrovna oblíbenci vlády, protože upřímně to politické složení je trochu jiný, ne není tam riziko, že vám zas něco vezmou?

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já bych se tady rád zastal pana premiéra v jedné věci, on jasně řekl a já nemám důvod mu nevěřit v tom, že tu politiku nebude brát vážně, že zkrátka bez pohledu na tom, s kým bude jednat na těch krajích, tak tomu bude přistupovat profesionální, věcně a tak, aby to vláda byla skutečně užitečná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A bude to tak?

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Co my od té vlády teď potřebujeme, ať už na městech nebo na krajích, je opět ta jistota, že nebudeme kvůli snižování daní, kvůli různým zásahům vládní do ekonomiky, mít nejistotu v tom, s jakým rozpočtem ty kraje a města budou hospodařit, my potřebujeme tu jistotu mít zejména proto, vy jste to řekl a řekl jste to dobře, že ta základní infrastruktura kritická dneska ve zdravotnictví je v rukou krajů v drtivé většině, oni prostě potřebují vědět, s jakým budou hospodařit, hospodařit rozpočtem, jestli my dneska nesnížíme tolik daně, díky zrušení superhrubé mzdy, tak se zase tak moc nestane, ale jestli podsekneme příjmy krajů, tak to bude velký problém hlavně z toho důvodu, o kterém tady mluvíme, takže já, já tím chci říct, vykašleme se na chvilku na tu politiku, vykašleme se na ty volby, i když jsou zítra a pojďme se na to podívat tak, že není důležité, kdo je z jaké strany, ale je důležité, na jaké pozici...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To dneska říkal mimo jiné předseda ODS Fiala.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já jsem řekl, ať se lidi vykašlou na volby, já jsem to tak nemyslel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, ne, ne, já myslím, že vám lidi rozuměli, že jste řekl, vykašlete se na politické půtky, teď jde o zdraví. Pane předsedo, ona o zdraví jde, ale jde taky o peníze, abysme to zdraví mohli nějakým způsobem zabezpečit, zdravotnictví je drahá věc.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

A není to jenom zdravotnictví, je to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Musíme zabezpečit celou řadu dalších činnosti státu, na které jsme zvyklí, a to bez pracujících lidí, bez ekonomického výkonu, kteří odvádí daně a tak dále, prostě není možně a navíc ještě podtéma a zase uchopte to, odkud chcete, ten státní rozpočet v tom tradičním slova smyslu už jako není, teď máme 500 miliardový schodek, na příští rok 300 miliardový schodek, včera jsme tady hovořili o tom, že může být, že tahle ta podzimní krize přinese dalších 500 miliard korun, tak z mého pohledu ten státní rozpočet už je seznam nutných výdajů státu a k tomu nějak dočerpáme tedy ty daně, těžko říct, jak to dopadne no.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Co se týká finanční prostředků na pomoc ekonomice, v tom bych neměl problém a myslím si, že ani daňový poplatník, protože to je o záchranné akci na podporu ekonomiky, jestli bude letos, kolik to bude letos nebo to bude i příští rok, bude záležet, kdy bude protilátka a v tu chvíli se to samozřejmě změní. Ale tady je vážná věc v tom, že vláda připravuje kroky a my opravdu to velmi nahlas a bude mít pondělí tripartitu, mimo jiné ke státnímu rozpočtu, tak to bude velmi hlasité, protože podle našich propočtů je ten dopad těch opatření, které už se přijaly a teď nemyslím záchranných, ale těch trvalých, je tak velký, že ten příští rozpočet bude bez dalších dodatečných výdajů někde nad 450 miliardami deficitu, to není v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na to ekonomové upozorňovali už od jara, že celá řada těch výdajů se bude přesouvat a dopadů.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Až na rok 2021 a teď se ukazuje, že to tak je.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Ano a obcím a krajům a já jsem rád, že právě pan starosta je jeden z těch velkých kritiků, přestože je z jedné z vládních stran, bude chybět podle našich propočtů asi 80 miliard korun.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ze superhrubé mzdy...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Protože máte rozpočtové určení a tam samozřejmě máte sdílené daně, jakmile je snížíte, tak se dostane do propadu a jak může potom někdo chtít po obcích, městech a krajích, aby něco financovaly, když na to nebudou mít objektivně finanční prostředky a tato diskuze bude velice tvrdá a proto je dobře, že ten, tyto názory má, protože já jsem rád, že i ve vládní stranách jsou lidé, kteří opravdu nad tím takto uvažují, protože to je ta vnitřní opozice, která musí nastoupit a musí ty věci vyrovnat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane starosto, tak jsou dvě možnosti, buď ty peníze dostanete, tedy z daní, z toho sdíleného určení daní nebo z daní, z daní, které náleží přímo obci jako daň z nemovitostí, můžete vybírat nějaké poplatky, můžete mít městský podnik, který třeba bude mít zisk anebo si je můžete půjčit, kam se naše obce vydají?

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já vám to řeknu, já vám to řeknu na příkladu toho, co my umíme ovlivnit a co neumíme ovlivnit, my máme rozpočet někde kolem čtvrt, kolem 250 milionů korun daň.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Sehnat 250 milionů korun tedy no.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Z toho daň z nemovitosti činí 5 milionů korun přibližně, poplatky za komunální odpad činí taky 5 milionů korun, daň, poplatky různé ze psů a z cestovního ruchu a podobně činí dohromady v součtu necelý milion korun, takže z těch čtvrt miliardy my ovlivníme 11 milionů korun, když to všechno zdvojnásobíme, tak není to ani 10, je to 5 % přibližně z toho celkové rozpočtu ani ne 5 % dokonce, takže skutečně je to to, o čem tady mluvil pan předseda Středula. Všechno kompletně celý ten problém leží v rozpočtovém určení daní a leží v tom, jestli podsekneme nebo nepodsekneme příjmy státního rozpočtu, tady já bych chtěl moc poprosit, to byla nejvíc věta, před chvílí jsem se pana premiéra zastal, abysme ho tady obviňovali z toho, že z politických důvodů bude poškozovat některé kraje, nevěřím tomu, že to udělá a věřím tomu, že k tomu bude přistupovat profesionální...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Si myslím, že jste naivní...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Ono takhle už to není legrace, už to není legrace a občas je potřeba ty marky, ty, ty markeťáky ty prchali prostě někde zamčít a přestat je poslouchat a poslouchat spíš ty odborníky, spíš poslouchat toho Prymulu, toho Hamáčka to tyhle ty lidi, kteří tam přichází s těmi konkrétními řešeními a vykašlat se na to na chvilku, jak to vypadá v televizi, jo to prostě není vždycky to nejdůležitější.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pokud je to možné.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

A plus chci říct jednu věc, chci podpořit předsedu odborů před tou pondělní tripartitou v tom, co řekl, prostě tady uvědomit si, v jaké jsme situaci, předseda odborů se zástupcem sociální demokracie vyzývají vládu k tomu, aby byla rozpočtově odpovědná, aby přemýšlela nad tím, odkud ty peníze vezme, aby nepotkávala příjmy státního rozpočtové, jako to je...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozpočtově odpovědná v dnešní době, to je úplně jiná kategorie, dřív se říkalo rozpočtově odpovědná vládě, která se snažila dosáhnout vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, teď ty stamiliardové ztráty, ty, ten deficit je prostě realitou, teď je jenom otázku, pro co se ty ztráty použijí, tedy ty deficitní prostředky, pokud se vyhodí z okna, tak jsou to k ničemu a ještě naše vnuci je budou splácet, pokud se použijí efektivně pro chod státu a podporu ekonomiky, no tak samozřejmě to té společnosti může něco přinést, o ničem jiném ta debata teď není.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Jsou to tři okruhy problémů, tři okruhy problémů, jeden okruh problémů, to je 1/3 toho deficitu, jsou peníze, které nepřijdou, to je 1/3.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Druhá třetina toho...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jsme se o tom bavili s panem předsedou, protože ty lidé nebudou mít práci, podniky nebudou mít zisky a...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

To je ta rozpočtová nezodpovědnost.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Druhá třetina toho problému jsou peníze, které je nezbytné vydat v souvislosti s koronakrizí, to jsou všechny ty, ta, ta ochrana pracovních míst, to jsou, to jsou ty podpory pro ty uzavřené provozovny a podobně, to je druhá třetina a teprve ta třetí třetina, to je to, o čem pane Soukupe, mluvíte vy, a to jsou ty peníze na restrukturalizaci té ekonomiky, aby nám ta ekonomika nepadla, abysme nezachraňovali mrtvého koně, když to tak řeknu, nebičovali mrtvého koně a aby, aby to ta země přežila a abysme měli dostatek peněz, z čeho tuhle nákladnou a tragickou etapu našeho vývoje v budoucnu zaplatíme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane předsedo, když vláda vláda z mého pohledu, promiňte mi konstatování a zase téma, vláda vůbec žádný peníze nemá, vláda nemá vůbec žádný ani korunu, všechno, který co má, jsou peníze občanů a firem, které tam odvádí, aby je spravovala, tak tohle to konstatování...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já vám to řeknu ještě na číslech aby, aby si i vaši diváci uvědomili jak, jaké ty počty, jak jsou kruté, 87 % příjmů veřejných rozpočtů hradí zaměstnanci a důchodci, zaměstnanci prostřednictvím odvodů na zdravotní a sociální pojištění, plus to co platí ve spotřebě a podobně. A důchodci to co platí ve spotřebě, kterou mají, to činí 87 % daň z příjmů veřejného rozpočtu, když do toho zasáhnete, ten výsledek je tak, jak říkal pan, pan starosta Šmarda, přesně tak to je, těch 13 % je z těch podnikatelských aktivit, které jsou a dalších příjmů a jakmile narušíte tady tu obrovskou, obrovskou masu takřka 90 % příjmu, tak v tu chvíli to samozřejmě znamená obrovský propad, propad pro obce, pro stát, pro sociální systém, pro zdravotní pojištění, pro vzdělávání a podobně. A v tu chvíli máte dvě možnosti, když to propadne, pomoci té ekonomice, aby byla schopna se zvládnout a úplně nezhavarovala, proto je důležité a my nekritizujeme ty výdaje na tuto záchrannou pomoc Antivirus a podobně, to je důležitý moment a skvělá věc. Na jedné straně, na straně druhé se ale nesmí podseknout ten rozpočet standardní to znamená, jestliže jsme teď měli deficit plánovaný původně 40 miliard, tak ho nesmíme zvýšit na 200, to je nesmysl, to je to co jste oba tady řekli, že se nesmí ty peníze najednou vyhodit z okna bez užitku, raději je investujme do lidí, do firem, do OSVČ, do lidí v ekonomice, protože to je důležité, to potřebujeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane starosto, ty investice, víte já když od vlády slyším, že se musíme proinvestovat a tak dále, že velká část toho deficitu půjde na investice, tak pořád dokola slyším, že to mají být investice do státního majetku, do státních silnic, do státních budov, do státních železnic a tak dále, ty železniční cesty a podobně a neslyším, že by se do tohohle proinvestování počítali také městské investice a krajské investice, já jsem možná to špatně pochopil, ale když mi říkáte, že tam hrozí velké riziko výpadku příjmů a nevidím současně nějakou zásadní podporu státního rozpočtu vůči obecním a krajským, no tak mi to prostě nevychází.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

No, samozřejmě my jestliže se máme proinvestovat, tak my máme nějaký vnitřní dluh, máme ho, i když se snažíme investovat v posledních letech hodně v těch obcích i v těch krajích, ale pořád tam máme vnitřní dluh, do infrastruktury, do vodárenské infrastruktury, která je v České republice velmi zanedbaná, čili my umíme investovat a máme do čeho investovat, ty peníze jsou potřeba, jak na obcích tak na krajích, ale já jsem chtěl říct možná ještě něco, ještě něco jiného, mně se nelíbí, že v České republice pořád jakoby bohužel je to v těch posledních letech znát, že investovat znamená něco si koupit, my například máme investovat 2 nebo máme do obrany dávat 2 % státního rozpočtu a všimněte si, že to vždycky znamená, koupíme si v Americe vrtulníky, koupíme si tam nějaký tanky, koupíme si tam nějaké, nějaké stíhačky a je to v zemi, která vyráběla techniku, byla schopna vyvíjet technologie, které se prodávaly do celého světa, ono investovat nikdy neznamená něco si koupit, investovat může znamenat něco vymyslet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Z mého pohledu jsem tak chtěl naznačit takovou kacířskou myšlenku jo, že pro mě investování do lidí je srovnatelná investice jako s tou silnicí, akorát není tak vidět, že i ty programy na podporu podnikatelů, i podpory živnostníků jsou také investice, protože upřímně řečeno, pokud ti restauratéři a všechny navazující profese, oni toho nechají, tak se vám stejně přihlásí na Úřad práce.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Kdo jiný než vy ví, že všechny ty věci, které tady máte, mají nulovou hodnotu ve chvíli, kdy nebudete mít ty lidi, který, kteří za nimi stojí, že jo nebo sedí, takže jakoby to je přece princip toho, na čem stojí celé podnikání a celý průmysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ještě jinak, já mám takový pocit, že vláda to takhle nevidí, Andrej Babiš to takhle nevidí. Andrej Babiš je velkopodnikatel, který nevnímá stezky nějaký živnostníků a v podstatě podle mého názoru je mu to celkem jedno, možná vnímá stezky velkého průmyslu, možná vnímá takovéhle věci, když se scházel s různými majiteli bank nebo řediteli bank a jednal s nimi o tom, ale nevnímá problémy živnostníků, z mého pohledu je mu to celkem jedno a já tam vidím nebezpečí, takhle to myslím, protože když se dnes řeklo, že se tedy začne debatovat o náhradách těch živnostníků tak, tak co si mám myslet?

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Jasně je to tak a já jsem to viděl už v té první vlně, každý chápal, že obrovské supermarkety, obrovského hobbymarkety, že mají problémy a nikdo se nedíval na to, že v menších obcích na Vysočině, ve Žďáře, v Bystřici a podobně, že je tam malé, že je ta malý obuvník, malé kadeřnictví, že je tam malá pekárna, která ty problémy má taky, já jsem to až, až jako takový bonmot jsem říkal, že kvůli ochraně před virem, jsme museli v Bystřici nad Pernštejnem zavřít obuvnictví, kde se prodávají boty a lidi z Bystřice nad Pernštejnem si proto ty boty museli jet kupovat do Tesca do do Brna z obchodu, ve kterém nikdy nebyli více 4 na lidi naráz, museli jet do obrovského supermarketu prostě mezi tisíce lidí a tam si vybírali boty v obrovských koších, čili jenom říkám ano, máme dneska vládu, která vidí víc problémy velkého průmyslu než problémy drobných živnostníků, problémy takhle, my nemůžeme podseknout velký průmysl, to je věc, a na druhé straně bych chtěl trochu víc zdůraznit, že na venkově jsou malé firmy, které....

Jaromír SOUKUP, moderátor

To se nevylučuje jenom, jenom, to se samozřejmě nevylučuje, velcí zaměstnavatelé samozřejmě si zaslouží, teď už koukám na pana předsedu Středulu, si samozřejmě zaslouží určitou pozornost a možná mimořádné zacházení v případě potíží, které máme...

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Možná 200 000 korun za celou koronakrizi na, na, na, na státní pomoci, čili i velká průmyslová fabrika dostala strašně málo.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Mám k tomu poznámku, vy jste tady říkal o panu premiérovi, ale já musím podotknout, že to je kolektivní orgán a pan premiér nemá hlas absolutna, ale tam jsou ministři a ti ministři mají třeba i pana premiéra přehlasovat a říct, pane premiére, my musíme udělat toto opatření a toto opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teoreticky jo, ale?

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

I prakticky si myslím, to je všechno možné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Měli by.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Je to politická soutěž, která může probíhat klidně za zavřenými dveřmi a může panu premiérovi říct, ne pane premiére, vy se v tomto mýlíte, my ministři si myslíme něco jiného, následujte nás, toto je ta správná cesta, a tak to já si představu tu politickou soutěž uvnitř, ne jenže jeden řekne, ostatní musí následovat, tím neříkám, že tak to je, ale ta diskuze právě ve vládě vždycky byla tou nejcennější, která na tom přípravě těch dokumentů je, to je totéž jako v Senátu, jako v parlamentu, i když někdy my jako občané to vnímáme, že to je zbytečný čas, který těm diskuzím byl věnován, ale z každé diskuze se můžeme něco učit i my, co se tady teď bavíme, tak se bavíme o tom, co bychom doporučovali, co bychom chtěli, co bychom si přáli a je hloupý politik, který nenaslouchá svým občanům.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já, když to srovnám s tou radnicí, já prohrávám každou chvíli jo a jako starosta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V zastupitelstvu?

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

No spíš raději než v zastupitelstvu, protože, ale jako hádáme se, ti lidi mě neposlouchají na slovo. Prostě a v řadě případů, když jsem prohrál, tak z dnešního pohledu jsem rád, že jsem prohrál, protože jsem prostě neměl pravdu a ukázalo se to až za týden za 14 dní, že jsem neměl pravdu, takže já si myslím, že i v té vládě a já tady s Josefem Středulou souhlasím, já si myslím, že ti lidi musí mít odvahu, jestliže tu významu ústavní funkci přijali, jestliže se stali ministry, tak musí mít odvahu, si za svým stát, podívejte se, když slepě posloucháte šéfa, tak to nevede vždycky jenom k dobrým výsledkům, podívejte se na Adama Vojtěcha, ten slepě poslouchal a jak dopadl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No už není ministrem a je tam pan Prymula. Ale já se znovu vracím k tomu, že mám pocit, že bude trošku hůř ještě dva týdny.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Dá se to předpokládat, ale na druhou stranu pokud vláda bude mluvit jasnou řečí, pokud bude reagovat a doplní ta svoje opatření o tom, o čem jsme tady mluvili, zároveň pokud lidé uvěří tomu, že to má smysl a budou to opatření dodržovat, tak si myslím, že nemusí být zase o tolik hůř.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já myslím, že od nás tady musí ta výzva zaznít úplně značně, aby občané učinili všechno pro to, abychom i ta malá doporučení a ochranu sebe vůči ostatním i s naší strany vůči ostatním, abychom je realizovali, to není nic tak dramatického, ale tady už se bojuje o hodně a nikdo bychom nechtěli mít zodpovědnost za život okolo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bojuje se o stovky životů, ale víte, já můžu radit lidem, jak se mají chovat, co mají dělat, ale já jim nemohu zakázat dýchat a ten virus se přenáší primárně dýcháním při kontaktu s těmi kapénkami, a to jim nemůžu zakázat a pokud toho viru je v té populaci tak strašně obrovské množství a těch nakažených je tolik, ta za to odpovídá vláda, ne ti lidé, protože logicky mi vychází samozřejmě, že jedinou spolehlivou ochranou je buď být zavřený doma, což je ale ten úplný logdown, který si nikdo nepřeje a já jenom budu doufat, že k němu ta vláda nebude donucena tou situací, která už je teď mimo její kontrolu, to znamená šíření toho...

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já si myslím, že je to na zodpovědnosti i dalších subjektů, nejenom vlády, protože můžete i vy jako zaměstnavatel, jako majitel této televize, můžete ve chvíli, kdy zjistíte, že jsou lidé nemocní, tak můžete říct, podívejte, je to lépe, abychom úplně se na nezničili, raději zastavit, to co lze zastavit, ale zase na straně druhé, vy můžete a měl byste přijmout taková opatření, aby i vaši zaměstnanci byli v pohodě, to znamená, aby byly všechna opatření, které pomohou.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

To je vždycky, to jsou, obě strany té mince hrají svou roli a nepřehazujme veškerou zodpovědnost na vládu, vláda má zodpovědnost samozřejmě, ale jsou některé věci, kde to můžeme ovlivnit sami, udělejme to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máte pravdu a já, já jsem jako ta opatření jako taková podpořil jo, i když z mých úst někdy podporovat Andreje Babiše, je těžké vyslovit, ale ta opatření jako taková racionální jsou.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já si myslím, že to není o podpoře Andreje Babiše nebo o podpoře politiků, já si myslím, že je to o tom, že když je krize, když do lodi teče, tak všichni musí k pumpám, říkal kdysi jeden významný český politik a myslím si, že platí to, že, když je takováto krize, tak prostě někdo velí a nese odpovědnost za svoje rozkazy a někdo ty rozkazy vykonává a nese odpovědnost za způsob, jakým je vykonává a tohle je věc, kterou přes všechny kritické připomínky, já jsem tu svoji pozici starosty vždycky bral tak, že nemám v tuto chvíli co zpochybňovat opatření, která jsou přijímána a mým úkolem je, abych je správným způsobem realizoval a mám tvrdou odpovědnost za to, aby to tak bylo, nebojte se nic, že až bude dobře, že se nevrátím k tomu, kdo udělal jakou chybu a velmi otevřeně neřeknu, co si o to myslím, tak jak mluvím o těch, o tom uzavírání malých obchodů, které jsem považoval za nesmysl, tak jak si myslím, že například byl nesmysl, že se nezavedly ty roušky ve školách na začátku září, nemuseli jsme dneska být v takovéto situaci, to je věc, kterou si skutečně ten, kdo to rozhodl, za rámeček nedá, tohle všechno jsou věci, kdy přijde čas, aby za ně ti lidé nesli odpovědnost, ale nemůžeme dnes zpochybňovat ta opatření, protože to by byla cesta do pekla.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já myslím, pojďme to vzít ještě úplně lidsky. Pojďme pomoci těm hasičům, zdravotníkům, lidem pracující v elektrárnách, abysme je nenakazili, protože my jejich práci teď speciálně v této době nesmírně potřebujeme a jestli můžeme být zodpovědní vůči nim, učiňme to a jestli to jsou takto drobná opatření typu rouška a podobně, já myslím, že je to skvělé, toto všechno zvládneme a bez ohledu na to, jestli jsme spokojeni s daným politikem nebo nejsme, tady jde o víc než o to, kdo v té politické soutěži zvítězí, tady musí zvítězit Česká republika.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A víte já si myslím, že většina lidí se tak jako chová, ale na druhou stranu, když jim vláda všechno uvolňuje a řekne, že je všechno, všechno v pořádku, tak tomu uvěřili, já si dokonce myslím, že většina zaměstnavatelů se tak chová, dejme příklad naší televize, tak my každý den musíme vysílat, každý den musíme zabezpečit vysílání tady pro chlapy s kamerami a tak, to není jednoduché stát několik hodin tady ve studiu, vedle toho jsou výpadky příjmů z reklamy, které jsou prostě objektivní a přesto tedy držíme a vysíláme dál, i když to teda pro nás fakt není jednoduché a já bych si troufl říci, že většina zaměstnavatelů se chovala taky tak jenom, aby to pak nebylo navzdory vládě a navíc my tedy tady jsme od vlády nedostali vůbec nic, vůbec žádnou podporu.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Ale to je ke cti, to je dobrá zpráva, tak stejně jako pan starosta tady už říkal, že, že přijali opatření, aby na úřad nechodili lidé bez roušek a podobně právě proto, že on musí zabezpečit v tom městě tu kriticky infrastrukturu, to je jeho zodpovědnost nikdo mu ho, mu ji neodebere a to je právě, že to nejsou jenom zdravotníci, to je celá řada profesí, které my nezbytně potřebujeme a teď v této době zjišťujeme, jak jsou nutné, a my s tím něco můžeme v této chvíli udělat, nejenom poděkovat, ale být k nim právě ohleduplní.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Znovu to jednoduché heslo, postarat se o ty, kteří se o nás starají, to je velmi důležitá věc a je to důležitější než všechny politické řeči.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimo jiné teď úplně od covidu, vy zítra vás čekají senátní volby, a tak uvidíme, ale jedna věc jako zůstala tak trochu stranou, že jestli jsem to dobře pochopil, tyto volby také rozhodnou o šéfovi Senátu, je takové nepsané pravidlo, že nejsilnější ten klub senátorský má svého předsedu tedy Senátu a teď se tedy přetahuje ODS se Starosty a nezávislými a jestli Starostové a nezávislí výrazně uspějí, není vyloučeno, že budou mít právo nominovat nového šéfa Senátu, což je tedy druhá nejvyšší ústavní funkce a málokomu to možná došlo.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

No, tak já si myslím, že takhle, já jsem nad tím nepřemýšlel nad tohle otázku, já jako já jsem si teda vůbec nikdy nepředstavoval, že budu v druhém kole senátních voleb kandidovat v takovéto situaci, to je něco, co bylo pro mě nepředstavitelné, protože najednou politická témata ztrácí na důležitosti, ale co se týče předsedy Senátu, tak samozřejmě, že sociální demokracie velmi pravděpodobně nebude nejsilnějším klubem v Senátu, na druhé straně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To skutečně nebude.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Já si myslím, že i kdyby se měl vyměnit předseda Senátu za někoho ze, ze STANu, ze Starostů a nezávislých, tak zrovna v tomto klubu je velmi mnoho kvalitních lidí a Starostové a nezávislí, už z principu tam nabízejí spoustu velmi kvalitních politiků odpovědných.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu na závěr jednu větu, víte co já si myslím, kdybyste kandidoval jako nezávislý, tak do toho senátu projdete celkem lehce a já budu, já vám budu, já vám bude držet palce, ať se vám to i s tou přítěží ČSSD povede.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

To není žádná přítěž, ty nejjednodušší cesty si vybírá jenom srabové.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Já si myslím, že i český Senát i český parlament potřebuje politiky, kteří jsou přímý a pro mě jak znám pana starostu už docela notnou dobu let, tak musím říct, že ta jeho přímost už je pro mě jeho, ta vždycky, když řeknu, kdo je přímý, tak mě napadne Michal Šmarda a myslím si, že to je v politice důležité, někdo, někdo, kdo ukáže pravdu a pojmenuje ji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nechám to bez komentáře, i když určitě riskuju nějakou zase pokutu za volební agitaci nebo něco podobného ale zopakuji to, držím vám palce.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Děkuju mockrát a doufám, že ta přímost nebude lidi moc štvát.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, děkuju vám za to, že jste přišli do studia.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Děkuju za pozváni.

Michal ŠMARDA, místopředseda strany a starosta Nového Města na Moravě /ČSSD/

Taky mockrát děkujeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám vážení diváci děkuji za pozornost.