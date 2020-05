Jaromír Soukup: jak vláda ošetřovným vyřešila rozestupy ve školách.

Jednání vlády mi občas připomíná chování rybářovy dcery ze slavné Werichovy pohádky Královna Koloběžka. Mám totiž pocit, že chování vlády ve věcech otevírání škol se totiž řídí podle hesla z této pohádky - oblečená - neoblečená. Dar - nedar…

Ale aby bylo jasné, co tím myslím. Minulý týden jsem se v Mých zprávách ptal na školní docházku a ošetřovné ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Měl jsem na něj jednoduchou otázku: budou mít na ošetřovné nárok i rodiče, kteří se rozhodnou své děti nechat doma, ačkoli už školy budou otevřené? A velmi mě překvapilo, když odpověděl, že ano.

Abych vám to připomněl. Pan ministr řekl, že z pohledu zákona budou i přes provoz tzv. školních skupin školy stále zavřené. A pokud jsou školy zavřené, mají rodiče dětí nárok na ošetřovné. A rodiče mají na výběr. Buď děti do školy pošlou, nebo ne. Ano, slyšíte dobře. Mohou si vybrat. Povinná školní docházka je totiž stále nahraditelná vzděláváním na dálku. A to znamená jediné - pošlete děti do školní skupiny? Pak přijdete o ošetřovné, protože se o něj postarají učitelé. Nepošlete, o ošetřovné nepřijdete.

Hledáte nějakou logiku? Tak hledáte marně. I když, vlastně jedna mě napadá… Školy musejí zajistit, aby děti dodržovaly dvoumetrové odstupy. No a vláda svým přístupem k ošetřovnému vlastně našla způsob, jak školy provzdušnit…

A mně se tento přístup nelíbí. Protože touto benevolencí jen ještě více prohlubujeme nerovnosti ve vzdělávání. Několikrát jsem upozorňoval, že řada rodin nemá počítač, na kterém by se děti mohly učit. Protože i když to některé z vás překvapí, tak každý prostě nemá počítač, chytrý telefon nebo rychlý internet. Na tyhle výdobytky mohou sociálně slabé rodiny zapomenout. A co nastane teď? Sociálně slabá rodina může poslat dítě do školy, aby se už konečně vzdělávalo. Ale když to udělá, ještě si finančně pohorší. Protože podle platného zákona by dítě ve škole mělo automaticky znamenat konec ošetřovného.

Minulý týden na to ve Sněmovně upozornila třeba i poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. U poslanců ale nepochodila. Ministři školství a práce sociálních věcí slibují, že na věc si ještě sednou a vyřeší ji… Ale kdo ještě dnes věří politikům?