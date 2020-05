Jaromír Soukup: proč se Babišovi tak zalíbil nouzový stav?

Toto je komentář aktuální situace. Je důležité to zdůraznit. Protože až jej budete číst, mohli mylně domnívat, že na monitoru pozorujete trochu jiný žánr. Konkrétně telenovelu. Nekonečnou, trochu zmatenou, plnou dramat. Ale tady nejde o telenovelu, ale realitu - jednání naší vlády.

Taky jste se už těšili, až skončí nouzový stav a budete se moci svobodně nadechnout? Že se naše životy a ekonomika státu vrátí do normálu? K tomu mělo dojít po 17. květnu. Právě do tohoto data totiž Poslanecká sněmovna vyhověla vládě s trváním nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš sliboval, že další prodloužení nebude. Že vláda najde jinou cestu, jak chránit českou populaci před nákazou koronavirem, aniž by bylo třeba nouzového stavu.

Nejdříve se mělo vše odehrávat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy prostřednictvím rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, s podpisem příslušného ministra. Ale to odmítl nezávislý soud. Ten zrušil část opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví a uvedl: "Omezení základních práv musí být i při mimořádných stavech přijímána právem předvídaným způsobem a zároveň musí šíře jejich omezení odpovídat ústavní ochraně podstaty těchto práv a svobod.”

Soud tedy shledal, že rozhodnutí jednoho ministra jednoduše nestačí. Ostatně na to jsem upozorňoval celou dobu, kdy vláda měnila režim, během něhož rozhoduje.. Andrej Babiš tedy oznámil, že vláda přijme nový zákon, který posílí ministerstvo zdravotnictví. Ale pak v naší telenovele nastal zlom. Koaliční partner, ČSSD, toto řešení na vládě zablokoval. A ministerstvo zdravotnictví tak má předložit opět nové řešení: a to časově ohraničený zákon, který by omezení práv občanů limitoval jen na dobu současné pandemie koronaviru.

A teď nastává dramatický posun. Premiér Andrej Babiš dnes vešel na jednání vlády a prohlásil: "Není vyloučeno, že vláda ještě jednou požádá o prodloužení nouzového stavu.” A nezlobte se na mě, ale to lze chápat už opravdu těžko. Virus je podle odborníků na ústupu. Takže proč by měl nouzový stav pokračovat? Nebo nám snad někdo něco tají?

Zkusím odpovědět: premiér Andrej Babiš pravděpodobně až teď přišel na to, co tu jako právník říkám celou dobu. Že naše Ústavou garantovaná svoboda může být omezena jen velmi mimořádným opatřením. A tím prostě jednoduše rozhodnutí jednoho jediného ministra není.

Zdá se, že Andreji Babišovi se vládnutí v nouzovém stavu líbí. Ještě aby ne - opozice je ve svých možnostech omezena, a příliš problémů nedělá ani Parlament, který vše schvaluje zrychleně. A není náhodou, že Andrej Babiš dnes prohlásil: "Ten koronavir změnil náplň práce vlády a konečně jsme to řídili jako rodinnou firmu. Jsme teď jedna rodina.” Splnil se mu prý tak letitý sen, který má už minimálně od roku 2014, kdy nastoupil do vedení ministerstva financí.

A mně nedá, než k tomu závěrem dodat: Tak na to, pane premiére, pozor. Protože z historie známe hned několik lidí, kteří svou vládu pojali jako by vedli rodinnou firmu. Namátkou mě napadají: Kim Ir-Sen... Či jiní vůdci... A všichni víme, jak to s nimi dopadlo.