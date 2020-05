Jaromír Soukup: Vysvědčení pro vládu. Radost mít nebude

Dlouhodobě se zde vyjadřuji k jednání vlády. A v poslední době pak k tomu, jak se jí daří v boji proti koronaviru. Ale myslím, že teď už je čas na trochu komplexnější hodnocení. Nazvěme si ho třeba vysvědčení.

A právě vysvědčení dnes vystavila vládě veřejnost. Průzkum organizovala společnost Median a vláda na něm dostala souhrnnou známku Dva Minus. A co na to říct. Známky většinou vystavují učitelé. A česká veřejnost je z tohoto pohledu spíše než přísnou kantorkou smířlivou a hodnou paní učitelkou z první třídy. Protože dva Minus je pro vládu opravdu hodně pěkné hodnocení. Takové to, kdy přivřete obě oči… A víte co? Já je přivírat nebudu. V dílčích krocích se vládě opravdu pár věcí podařilo. Třeba na začátku, kdy omezila sociální kontakty. Tehdy opravdu zpomalila šíření viru a podařilo se ji nezahltit naše nemocnice. Ale to, co následovalo? Tady smířliví být nemohu.

Pojďme tedy, jako na správném vysvědčení, oznámkovat vládu z jednotlivých předmětů. Nejdříve předmět ochrana před zdravotními riziky. Jak jsem řekl, na začátku vláda reagovala poměrně rychle, velmi razantně. Ale upřímně, když se podíváme na ostatní státy světa, tak každý přistoupil ke krizi odlišně. Ale jen my jsme hermeticky uzavřeli hranice. Jen my jsme omezili lidská práva v tak velkém rozsahu. A já si nejsem jistý, jestli to opravdu bylo potřeba. Ukáže až čas. A za toto dáváme vládě 2 -.

Podpora ekonomiky 5. Omlouvám se, ale nemohu jinak, protože tady je vláda jako já kdysi při hodině ruštiny. Také si z ní pamatuji jediné - izvjenitě tavárišč učítělnica, što ja zabyl tetrjaď. Před pár týdny vláda slíbila bilion korun na podporu ekonomiky. A realita? Celý ten bilion se smrsknul na pár miliard korun. A ty jsou ještě uschované v různých programech, které jsou plné byrokracie, a pro běžné podnikatele vlastně nedosažitelné. Místo podpory podnikatelům vláda přehazuje svojí odpovědnost na ostatní. Tu na komerční banky, tu na pojišťovny a nebo jako v případě malých podnikatelů dokonce na kraje. Ale banky nemají důvod pomáhat firmám, protože pro ně jsou půjčky klasický byznys. A 30% záruka státu na tom nic nemění, protože je zkrátka malá. Proto má vláda za 5. Protože naslibovala toho hodně, ale zatím toho udělala zatraceně málo. A i to málo zpackala.

A stejnou známku si ode mě vláda vysloužila i z předmětu, který jsme jako žáci vždycky vnímali jako ten odpočinkový - Hudební a kulturní nauka. I zde si vláda ode mě odnáší kouli, chcete-li basu. A to z jednoho prostého důvodu. Na podporu tohoto odvětví totiž vláda neudělala zhola nic. Umělci sami od sebe začali alespoň pořádat vystoupení přes internet, někteří jsi kvůli obživě stoupli za kasu supermarketu, aby měli alespoň na nájem. A vláda? Tak ta očividně chodila za školu.

A takhle bych mohl pokračovat dál. Předmět: Rodinná výchova a doučování. No, tady hodnocení míří zejména na ministra školství, ministra zdravotnictví a ministryni sociálních věcí. A nemohu si pomoct, paní ministryně Maláčová podle mého pracovala takřka ukázkově. Prosadila vyšší ošetřovné, sjednotila jeho podmínky a snažila se, aby rodiny nezůstaly bez prostředků. Ale hodnotím vládu jako celek… Byl to ministr zdravotnictví, kdo na vládě prosadil zavření škol. A ministr školství následně řešil, kdy a jak bude maturovat. Kdo bude chodit do školy a kdy. S jakými odstupy. S jakým množstvím roušek. Zda půjde o povinnou školní docházku, nebo jen školní skupiny. Upřímně si myslím, že harmonogramu rozvolňování ve školství nerozumí už ani lidé na ministerstvu. A já ministru školství neodpustím, že se úplně zapomnělo na 10 tisíc dětí, které neměli přístup k moderním technologiím a nemohli se vzdělávat ani na dálku. Takže 4 -.

No a jako poslední předmět jsem si tady nechal Mediální komunikaci. A nutno říci, že pokud v něčem vláda excelovala a pokud jsme v něčem opravdu byli, neřekl bych premianti, ale spíš hujeři, tak je to tenhle předmět. Přemíra tiskových konferencí, jedno vyjádření ministra střídalo druhé. Twitter vládních činitelů jel naplno. A podle mého si všichni ti Prchalové opravdu mákli. Fakt je ale ten, co všechno z toho bylo relevantní? Co všechno z toho, co hlásali, byla nakonec pravda? Co všechno opravdu udělali a nenechali to jen u slov? Protože já nevím jak vy, ale já ten slibovaný bilion korun ještě neviděl. Vy snad ano? Takže ano, za snahu v tomto předmětu 1, za provedení 4.

Takže závěrem… vládo Andreje Babiše, máš ještě hodně co zlepšovat!