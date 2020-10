JS LIVE: Rozhovor s Mikulášem Peksou a Petrem Bendlem

Ani tentokrát nemohlo být téma pořadu Jaromír Soukup LIVE jiné. Opět se týkalo koronaviru a jeho dopadů, konkrétně politické odpovědnosti. Co se musí ještě stát, aby přijal premiér a vláda politickou odpovědnost, aby v případě, že přivedou zemi do potíží, okamžitě odstoupili? Jak moc ještě chybí k tomu, abychom si řekli, že vláda koronavirovou krizi zkrátka nezvládla? O tom diskutovali poslanec za ODS Petr Bendl a europoslanec a předseda Evropské Pirátské strany Mikuláš Peksa.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 16. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, to téma nebo okruh témat je celkem jasný, všechno všechno, co se týká okolo koronaviru, a znáte můj způsob vedení debaty, já vždycky tak nadhodím témata, řeknu vám, co si o tom myslím, a pak se z toho nějak dostaňte, nějak chytněte, nějak okomentujte, a to první téma se jmenuje ne ani tak počet nakažených, ale politická odpovědnost. A koukám na pana Bendla. Co všechno se musí stát, aby přijal premiér a vláda politickou odpovědnost, respektive pokud přivedou zemi do maléru na to, aby odstoupili, dobrovolně, pokud možno, a říkám to proto, že Váš bývalý předseda Mirek Topolánek, ať byl jaký byl, vedl svoji stranu do vítězných voleb, dal nějaký rozhovor do časopisu, kde se neuctivě vyhla vyjádřil o původu pana Fischera, a odešel, a v podstatě tím jeho politická kariéra skončila. Vemu Stanislava Grosse, který nedokázal nebo úplně pomateně nějak vysvětloval rozdíl svých příjmů a hodnoty kupní ceny svého bytu, ten rozdíl byl zhruba 1 000 000 Kč. Další Váš kandidát Petr Nečas nebo Váš předseda vlády odešel po zásahu policie na Úřadu vlády, z kterého ve finále potom nic nebylo, dá se říci, víceméně nic nebylo, a to jsem hovořil o premiérech, které odešli v průběhu volebního období nebo nikoliv na základě výsledků voleb. Co všechno by se muselo stát, abysme si řekli, že vláda to nezvládla?

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No, ptal jste se na začátku jako, jak je to s tou odpovědností, odpovědnost z vlády nikdo nesejme, má ji premiér, mají ji jeho ministři, tam o tom asi není vůbec diskuze. A co se musí stát, no v případě, že Poslanecká sněmovna usoudí, že už toho bylo dost, a rozhodne se většina, rozhodne se většina, že vyjádří nedůvěru vládě, tak v tom případě, řekněme, vláda končí a nastupují jiné legislativní mechanismy, jak tu vládu sestavit. Nicméně ono to rozhodne především, já tomu říkám referendum, a to jsou volby. Příští rok budou volby do Poslanecké sněmovny, takže tam se podle mě rozhodne, jestli to bylo odpovědné či nikoliv.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A to tvrdé téma nebo ty tvrdé dotazy, protože ten drastický počet nakažených, a v příštích dvou týdnech drastický počet hospitalizovaných, to je prostě zřejmé, že ta určitá souvislost se špatným rozhodováním vlády je. A je to vlastně podle mě poprvé kdy, já neříkám, že vláda svým rozhodováním může za všechny mrtvé související s covidem, nemůže za všechny hospitalizované, ale díky chybným rozhodnutím určitá část z nich je odpovědností vlády, respektive v důsledku chybných rozhodnutí vlády se to stalo a stane, a to uvidíme v příštích týdnech. Já to možná říkám předčasně, protože ty drastické záběry z nemocnic ještě nevidíme, ale každý rozumný člověk ví, že oni přijdou, a ta debata o tomhle taky přijde a já možná o tom mluvím předčasně, nevím.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No já pevně věřím že, že to Česká republika zvládne, že pokud budeme ta opatření respektovat, a budeme se navzájem prostě chovat co možná nejlépe, bez ohledu na to, co nám vláda nařizuje a podobně, že to zvládneme, ono je to víc na odpovědnosti jednotlivce, než na to, co nám říká pan Prymula, a jak nám to říká.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já si nejsem úplně jist víte, protože ta situace epidemická se zdá býti tak nezvladatelná, že ta opatření, a ta možnost co sami každý můžeme udělat, už je trochu limitovaná.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No, nicméně bez nás to nepůjde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No to ano, to je zcela evidentní.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Jsou tady věci, které může udělat člověk, ať už důchodce, student.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Nebo člověk, který má svoji dílnu nebo nebo je OSVČ podnikající kdekoliv jinde, ale pak je tady odpovědnost za řízení zdravotní péče, a tam zkrátka, rozumím tomu, za tu občan obyčejný jako nemůže, jestli na něj bude místo, jestli bude odložena operace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale současně současně chtít po lidech, aby chodili do práce, aby si plnili všechny své povinnosti, a současně je vyzývat k tomu aby, aby udělali osobní lockdown, mě to nejde dohromady víte, protože pokud po po po lidech chceme, aby plnili všechny své povinnosti vůči úřadům, no tak se tam prostě musí dojít, protože musí se to připravit. To, že úřady otevřou na 2 dny, to je fajn ale z občanů nikdo nesňal tu povinnost.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Tam jít.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Aby všechny své povinnosti si tedy vyřídili, to prostě tak není, musí chodit do práce, musí se starat o své rodiny, a tak dále, a tak dále, jinými slovy, ono je to takové trochu alibistické, udělejte svůj osobní lockdown, ale plňte si všechny své povinnosti v životě, ať už jsou to finanční, ať jsou to úřední, ať jsou to povinnosti vůči svým rodinám, vůči svým zaměstnavatelům, tak, jako dříve.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Já jsem to tak neřek, já jsem řekk, že se musíme chránit než uděláme osobní lockdown, že absolutně se zavřeme kamkoliv, přestaneme dělat cokoliv, a budeme čekat, kdo se o nás postará, to samozřejmě nemůžeme, my se zkrátka můžeme jenom chránit, chránit sebe nebo nebo své bližní, ale rozhodně nemůžeme ovlivnit věci, které se týkají například zdravotní péče.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Pekso, jste také tak optimistický, že díky vlastní sebekázni to ještě můžeme zvládnout? Nebo už se řítíme autem, které se řítí proti zdi a my víme, že už to neubrzdíme, teď bude jenom doufat, že ta rána nebude tak veliká?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No, já bych tu sebekázeň určitě každému, kdo může, to je důležité, doporučil, ale je mi samozřejmě jasné, že v tuhle chvíli už jaksi se to posunulo do kategorie situací, který nemají dobrý řešení, prostě někdy už, řekněme na začátku srpna ministerstvo zdravotnictví vědělo, že to reprodukční číslo je větší než 1 jo, někdy během září se vědělo, že vlastně ten systém trasování selhal, a prostě ty počty těch nakažených pořád rostly, no a ta vláda to ignorovala. No a pokud to nechala zajít až takhle daleko, tak teď si myslím, že toto nějakým způsobem zachraňovat, tak to bude jako hodně obtížné, no a já už jako jenom doufám, jenom doufám v tom nejlepší, protože jsem upřímně řečeno rád, že vlastně ten avizovaný, to avizované přetížení těch jednotek intenzivní péče, se bude aspoň řešit těmi, v spolupráci s těmi sousedními zeměmi, že Němci nám přislíbili, že část našich pacientů převezmou. To mě těší, dost mě to, dost mě to jakoby, řekněme, připomíná, tak tu situaci na jaře, kdy se náš premiér všem kolem smál, jak skvěle zvládáme covid, jak on přebírá politickou odpovědnost za to, že to funguje, a jak nikomu jinému nepomůžeme, a teď, když jsme sami v problémech.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jo, to byla ta debata o Itálii, Italové to nezvládli a roznesli virus do celé Evropy, a my jim nepomůžeme, sami máme málo. Teď se nám to vrací, ale pořád, protože virus není vidět, a ty důsledky, bohužel u té epidemie jsou takové, že to nejhorší můžeme očekávat, ale vždycky přijde se zpožděním. Teď se zdá, že ten počet nakažených, hospitalizovaných, a tak, v příštích dvou týdnech nemůžeme zastavit, to prostě teď nejde. Můžeme doufat, že ta opatření, která byla zavedena zaberou, ale přesto, podle všeho to vypadá, že budeme mít vážné problémy. A teď jsem zpátky u té odpovědnosti vlády, jestli je správná argumentace, že v takovémto okamžiku má tedy vláda dovládnout ještě rok. Jednoduchá otázka.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No upřímně řečeno, mě děsí vlastně obě 2 ty varianty, jednak to, že ta ministerstva budou řídit nekompetentní lidé, jednak to, že vlastně vláda by nějakým způsobem rezignovala, a přestane to v tu chvíli, v tu danou chvíli to přestane řídit jako kdokoliv, a ten systém popojede úplně na autopilota bez jakéhokoliv zásahu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Máme tady prezidenta, máme tady ústavní systém, zase výměna vlády není nic tak neočekávaného nebo nic, s čím bychom tady neměli zkušenosti, máme služební zákon, lze očekávat, že chod ministerstva by zůstal ten samý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já si myslím, že vliv ministra na chod úřadu se drobátko přeceňuje, to je přece známá věc.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No tak je pravda, že jsme věděli, že ministr zdravotnictví chtěl chtěl zavádět roušky a pak přišel premiér a zakázal mu to, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Podle mého názoru náměstek pro zdravotní péči si o tom myslel svý od samýho začátku ale tak.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

To si myslím sice taky, ale v praxi, v praxi vždycky vlastně v těch, řekněme mírových časech, se všem těm ministrům dává na začátku vládnutí 100 dnů, aby se vlastně zapracovali, protože jako ono to ministerstvo je docela složitej stroj, a naučit se s ním pracovat není jednoduchý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím ale, dobře. Já jsem totiž schválně řekl na začátku, Vy máte velké zkušenosti ze státní správy, byl jste prostě 2× ministrem, řídil jste 2× ten úřad. Ta teze, že se trošičku přeceňuje vliv ministra na každodenní chod úřadu, je pravdivá podle Vás?

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Na ty zásadní rozhodnutí, tam si myslím, že se to nepřeceňuje. Pokud ministr vydá nějaké zásadní rozhodnutí, pak není možný uhnout kamkoliv jinde, pokud to kdokoliv poruší, zevnitř toho úřadu, pak samozřejmě bude v souladu se zákony České republiky potrestán, ale já bych chtěl ještě uvést na pravou míru to, co se často opakuje, a není to úplně pravda, i tady to zaznělo, že my jako Česká republika jsme nechtěli nikomu pomoct, to není přece pravda, my jsme nabídli pomoc Francii tuším, takže to to absolutní ne, někomu nepomoct, jenom.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, ono, ono na úrovni ministerstva zahraničí, zdravotnictví opravdu ta pomoc běžela, akorát tam bylo takový to jedno vyjádření premiéra, který asi se chtěl zalíbit zalíbit veřejnosti nebo médiím, tak jak to u něj bývá, když řek Italové to nezvládli, my jim jako nepomůžeme, a pak tam byla taková velká debata, protože byly zadrženy nějaké čínské roušky, někde myslím v celním skladu, a Italové se rozčilovali, že jim to nechceme dát, ale nakonec to ministerstvo zahraničí běžný úřady úplně normálně vyřídily, a daly jim to, ale byl okolo toho trochu...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Jestli se můžu zastat, tadyhle na tom místě, pana ministra Petříčka, já jsem to vnímal tím způsobem, že tam jako bylo vlastně několik týdnů prodleva, kdy ten premiér se choval úplně asociálně vůči všem kolem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To jsem jako naznačoval, že premiér se vyjadřoval, ale ministr zahraničí konal.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

A pak právě ministr zahraničí to nějakou formou trošku zlepšil, za což jsem rád, a byť teda měl asi, asi teda vládní představitele kritizovat, tak tohle to je jako věc, kterou oceňuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jo, jako ano. Ta vláda, já se k tomu zase vracím. Já si, já si totiž nedovedu představit, a takhle, u pana Babiše si to dovedu představit, že i když zcela evidentně, v důsledku chyb, špatných odhadů, špatných špatných rozhodnutí, nenaslouchání expertům zemřeli lidé, tak on tam klidně vydrží ještě rok, to zcela evidentně jo, já si nedovedu představit úplně člověka, který nepřijme politickou odpovědnost za takovouhle věc, ale Andrej Babiš to nepochybně splňuje, ten tam klidně vydrží, v okamžiku, kdy tam vydrží, tak jestli je správné, aby rok vedl zemi člověk, který takto selhal. A upřímně, o těch jeho výrocích, o těch jeho změnách, rozhodnutí roušek, a tak dále, upřímně, já si prostě to nedovedu představit a zase se vracím k tomu Mirkovi Topolánkovi, který odešel, v podstatě byl jistým předsedou vlády, dá se říci, všechno tomu nasvědčovalo, a také Petr Nečas pak ty volby vyhrál, odešel kvůli tomu, že dal, že řekl několik hloupých vět do nějakýho časopisu jo, a odešel sám.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

To je pravda, to samozřejmě tu osobní odpovědnost z nikoho, ani z premiéra, nikdo nesejme. On se musí rozhodnout, jestli má pocit, že to ještě pořád vlastně není žádný problém anebo jestli už by tu odpovědnost za své rozhodování, a rozhodování své vlády, měl vzít. My si myslíme, že ano, že občanští demokraté teď se rozhodli, že vyvolají, řeknu hlasování o důvěře vlády, ať se ukáže, jestli tedy Sněmovna je spokojená s tím co premiér, a jakým způsobem vláda vládne, a jak se ostatní subjekty zachovají, to se uvidí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A nebylo by řešením, aby prostě odešel Andrej Babiš, a ta vláda zůstala?

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Tak to už je otázka, řeknu na asi na prezidenta nebo na někoho dalšího, vláda padá s pádem premiéra. V okamžiku, kdy by premiér podal demisi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, takhle úplně.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

To je ze zákona, s tím...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, já vím, ale úplně na rovinu teď je tohle volná debata, jak je tady zvykem, taková bez mantinelů, takže úplně na rovinu já jsem měl pocit v pondělní tiskové konferenci, že premiér je úplně mimo, on zcela evidentně nechápe důsledky svých kroků, je v nějakém zvláštním divném stresu, který podle mě mu dovoluje říkat obran, když se byl zahnán do kouta těmi novináři, tak říkal věci, který ani nemá smysl moc jako komentovat jo, to bylo prostě zcela evidentně zpověď člověka, který už je, možná neschopen vykonávat svoji funkci jo, protože když někdo říká, přišli experti na jaře a pak nepřišli, a já nevím, kde jsem udělal chybu, tak co na to mám říkat.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Je pravdou, že když si člověk přečte ty věty, toho co pan premiér říkal, tak má pocit, že nebyl úplně, řeknu mentálně přítomen.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No no, ale tak já nevím, víte, když si čtete životopis prezidenta Svobody, tak tam se píšou věci, že se vědělo, že není zcela mentálně přítomen a přesto vykonával funkci prezidenta, já to nechci úplně jako zlehčovat nebo přehánět jo, ale jde o životy lidí.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No, ta funkce premiéra je jako podstatně důležitější, protože on vlastně řídí celou tu exekutivu jo, to znamená, že pokud ten člověk, který je nahoře vlastně ve stavu, že ani není schopen stvořit souvislou větu, tak si myslím, že máme skutečně problém, a tohle je jako věc, která by se měla řešit, a já si jako myslím, že oni by to mohli vlastně vyřešit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, ale tam to totiž vypadá pane Pekso tak, že premiér je dobyvatel a dokáže dobře dobře dobývat voličské hlasy, dokáže dobře dobývat další pozice, dokáže dobře, ví, jak zaujmout, a tak dále, ale v okamžiku, kdy má tu zemi skutečně řídit v kritické situaci, tak se zdá, že to jako umí.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Tak Čingischán byl taky asi dobyvatel, a taky za ním zůstala spálená půlka Eurasie, ovšem nebyl to úplně dobrý dobrý správce těch dobytých území, no tak holt to zřejmě v tomhle tom smyslu funguje podobně, a pan premiér vlastně zas až tak skvělý správce té země není, no a teď se to ukazuje, no, a já si myslím, že oni by to jako řešit mohli, ta ta situace jako v zásadě nějaký lidi, kteří by mohli dělat premiéra, místo něj, určitě mají. Otázka je prostě, jestli to ego je takové, že dokáže si prostě říct tak ono to může fungovat beze mě, a pustit to někomu jinýmu, ať už paní ministryni Schillerový nebo panu ministrovi Havlíčkovi, nebo někomu takovému.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak jo, něco takového udělat, protože pane poslanče, nezlobte se, ale mě celé ty obrazy už teď přijdou, když se cítím spoluodpovědný za osud našeho národa, přeci jenom mám televizi, mluvím k veřejnosti, cítím se do určité míry spoluodpovědný, nechci lhát, a tak mě to přijde jako děsivý, když je jdou přemlouvat první vicepremiér a předseda vlády pana prezidenta, aby nedělal předávání metálů, ten je s tím vyhodí a pak tam prostě před před bránami Lánského zámku vypráví novinářům něco o kritické situaci státu, tak mě mě to přijde už jako...

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No tak já souhlasím, že by premiér měl hodit ručník do ringu a rychle říct pojďte to dělat někdo jinej, protože my jsme selhali, a obávám se, že to nebude chtít udělat. Nicméně ani nemám velkou jistotu v tom, že prezident to taky ví, co říká. Protože, když jsem poslouchal ty jeho věty o tom, že zkrachujou jenom neschopní, a podobně, tak mám pocit, že i pan prezident není úplně zcela v reálu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, to je v tom kontextu těch těch věcí, to vypadá děsivě, a v kontextu toho, že tady jde o životy, a ne o, já nevím, co byly před lety největší politické problémy, stavba nějaké silnice někde nebo obvinění nějakého politika z korupce, které se pak 4 roky někde vyšetřovalo a teď jde jako o životy v řádu týdnů.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

To je pravda, to jako myslím si že, nebo, protože jsme ztratili spoustu času, o tom asi se shodneme, já věřím, že i někteří poslanci z koalice uznají, že jsme probendili opravdu těch, já nevím, 3-4 měsíce, abysme se připravili na to, co v podstatě všichni odborníci říkali, druhá vlna přijde, přijdou chřipkové období, je to normální, řeknu v té situaci každoročně, že na podzim ty chřipky přichází, se těm virům daří, takže jsme měli čas se na to nachystat, a že jsme se na to nenachystali je absolutní podle mě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co mi, v kontextu toho, možná řeknu jako větu která, která tak jako zobrazuje to, co si o té situaci jako začíná myslet jo, říkalo se vždycky 1 mrtvý je lidská tragédie, 1 000 000 mrtvých je statistika. Já mám takový pocit, že s těmi mrtvými, které možná někteří z nich skutečně zemřou zbytečně, díky špatným rozhodnutím vlády, díky špatným věcem, už se počítá spíš jako se statistikou, že už to nějak zvlášť neprožíváme.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Já mám pocit, že dneska zase obráceně, všichni budou umírat na Covid, myslím si, že i tohle bysme měli znát, měli bysme znát všechny detailní čísla, měli bysme taky znát, a mít schopnost postarat se o ty, kterým jsou odkládány operace. My jsme ztratili spolu času na to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To s tím souvisí, ano.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Aby Česká republika byla připravena na to, že nebudou odkládané, že zkrátka nebude docházet k tomu, že budou umírat lidé na něco jiného, protože musí uvolnit prostor pro Covid pozitivní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, to s tím souvisí, to jsou taky zbytečné oběti lidé, kteří prostě nemají preventivní třeba onkologická vyšetření nebo jsou jim odkládány takové důležité věci, jsou to samozřejmě lidé, kteří si třeba teď nezavolají sanitku, když cítí, že jim je těžko, a můžou mít třeba infarkt myokardu nebo něco podobného, a obávají se to udělat, mimochodem všichni ředitelé nemocnic, se kterými jsem hovořil říkali unisono, že opravdu poklesl počet diagnóz infarktu, což neznamená, že bychom byli zdravější, ale že spousta lidí do té nemocnice se nedostane, protože mají obavy a tak.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Nebo se dostane ale, ale třeba není covid pozitivní. Já myslím že jako taky mám případ, kdy jsme v Bratrovnicích rozebírali, 1 starý pán byl byl, zvýšila se mu teplota, zavolal do do nemocnice, byl hospitalizován, zavřeli ho do do místnosti, kde byl zcela izolován, neměl tam ani okna, zamkli ho tam, a on volal, chtělo se mu strašně na záchod, a tak musel zavolat manželce, aby manželka zavolala do nemocnice a řekla tý nemocnici, že tam leží uvnitř manžel, a že se mu strašně chce na záchod, aby za 2 dny na to zjistili, že není covid pozitivní, ale že má salmonelózu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ale tak dobře, pojďme, pane poslanče, musí to tak zůstat?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No, já se obávám, že minimálně nějakou dobu to ještě takhle bude, protože než vlastně se podaří stlačit ten počet nakažených, respektive to reprodukční číslo, a než se podaří vytvořit nějaký efektivnější systém, řekněme trasování, abychom to vlastně zase zpátky dostali pod kontrolu, tak to bude chvilku trvat, a skutečně ta vláda nemá úplně připravené kapacity na to, aby to řešila.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takhle, v tuhle chvíli je zcela zřetelné jo, že vzhledem k absolutním číslům nakažených, a absolutním číslům hospitalizovaných teď, i potenciálně hospitalizovaných, je celkem jedno, jestli je to reprodukční číslo 1,3; 1,2 nebo 1,4, prostě ta situace eskaluje, vzhledem k těm absolutním číslům, to je prostě zřejmé, dokavad nebude pod jedničkou, to znamená v tom okamžiku začneme mít tu situaci pod kontrolou, nějakým způsobem se to začne řešit nebo snižovat, tak do té doby máme prostě obrovský problém, a to je zřejmé, že v průběhu tří týdnů se prostě nemůže stát.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Já bych řekl, tam je strašně důležitá ta část, že to, jestli máte reprodukční číslo 1,5 nebo 1,3 rozlišuje, kolik bude těch nemocných za měsíc, to znamená.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já, já to chápu, já to jenom říkám, že v tuto chvíli to není úplně ta nejdůležitější kategorie, pokud je to více než 1, protože absolutní číslo těch nakažených je prostě strašně vysoké, to znamená cokoliv, co je vyšší než jedna znamená strašně vysoké. Pokud to vydrží na 1,5, tak je to tragédie. Takhle to myslím.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

To nepochybně, nepochybně, pořád, pořád si myslím, že je velkej rozdíl mezi tím, jestli se na ty JIP-ky dostane každej druhej nebo každej pátej. To je, to je, řekl bych jako z hlediska toho dopadu velice důležitý a pevně doufám, že se nám podaří tu kapacitu těch JIP-ek navýšit, případně, že se podaří sehnat nějaký ty antivirotika typu typu ty remdesviry, přes Evropskou unii to jsme v podstatě projednávali, že se nakupuje a dováží do Česka ten remdesivir, kterým se to, kterým se to potlačuje, tak doufám, že se to nějakým způsobem mitigovat, ale jakoby ta kapacita je limitovaná, a je třeba jí, je třeba jako snažit se to držet držet v mezích.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No já také doufám, samozřejmě, teď se nebudu přít, jestli ten zdravotnický systém vydrží nebo nevydrží, s jakými případně následky pro nemocné jinými chorobami a podobně, to já samozřejmě nevím, na to jsou odborníci, na to jsou zdravotničtí statistiky, statistici to já nevím, ale to že ta situace je strašlivá, to víme a ta první část té debaty byla o té politické odpovědnosti, protože teď to vypadá, že za to vlastně nikdo nemůže. Že se to samo, jako že ten virus přšel z Číny a tady to prostě nějak...

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

To je pravda, je samozřejmý, že takový ty otázky o tom, co to vlastně je, protože já hodně teď naslouchám tomu, co se děje na úrovni Evropské unie, co komunikují Němci, Švédové a podobně, jak se snaží analyzovat PCR testy, jestli jsou opravdu těmi testy, které nám pomáhají anebo jestli nám neposílají absolutně jaksi čistá čísla jo, jestli třeba nezaznamenají, že ten virus už je zkrátka mrtvý. Vy jste sice covid pozitivní, nicméně ten virus už není aktivní a podobně, myslím si, že i tohle to jsme trošku...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To nám musí říct lékaři, to těžko teď jako můžeme...

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Přesně tak, proto ta spolupráce s odborníky, s těmi lidmi, kteří se s tímhle potkávají, je pro nás klíčová a důležitá, a i ten evropský rozměr musíme nějak být schopni...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A dovedete si představit jako, víte, a už toho nechme a pojďme třeba k ekonomice, ale já jsem si třeba o Mirkovi Topolánkovi myslel své, ale opravdu jsem si nemyslel, že by dokázal se vzepřít názoru odborníků pro svůj politický prospěch. Opravdu jsem si to nemyslel. Teď si nedovedu představit epidemiologa, který by v červnu, v červenci neupozorňoval na budoucí rizika, nedovedu si to představit, jsem přesvědčený o tom, že ti epidemiologové a lékaři, a máme skvělé lékaře, máme prostě několik lékařských fakult, desítky a stovky profesorů, neupozorňovali na pravdivý potenciální vývoj, já si to nedovedu představit, jsem přesvědčen o tom, že to tak bylo, jenom z politických důvodů se jim nenaslouchalo a dělalo se něco jinýho.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Já jsem s Mirkem Topolánkem pracoval poměrně dlouho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Proto o tom mluvím, já si to nedovedu představit.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Že by názor odborníků zcela určitě neignorovat, to jako naopak by hledal způsob co s tím teda v danou chvíli, bouchal by na poplach jak, jak ho známe, vždyť to koneckonců dělal, když jsme předsedali Evropě, tak se snažil dojednávat všechno pro Evropskou unii jako takovou, ale to že to premiér nedělá, to prostě musí on sám přinést nějakou osobní odpovědnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslíte si, že ti ostatní ministři, vždyť jsou to svébytní lidi, jsou tam, je tam koaliční partner, že to nechají jako být? Já jsem kdysi byl před mnoha lety několik měsíců na ministerstvu v poměrně vysoký funkci náměstka, já si vůbec nedovedu představit, že bych, jako kdyby se tam děly nějaký takovýhle zvěrstva, že bych tam prostě zůstal.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Já já přiznám se, že já nechápu vlastně tu logiku, která vede sociální demokracii k tomu, aby v tomhle v tom pokračovali, tam tam je prostě zcela zjevný, že se stávají spoluzodpovědnými za v podstatě mnohanásobné zabití, nebo teda já nevím, jak to jako říct...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, část mrtvých možná zemře, nebo nepochybně zemře díky chybným rozhodnutím vlády, ano.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No já upřímně řečeno, kdybych byl na místě pana ministra vnitra Hamáčka, tak těch, těch dalších, tak já bych teda měl docela docela strach, že za to co tam, jako že tam nic nedělají, vlastně pak se budu zodpovídat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Policii.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Já bych tam jako, no měl bych tu obavu, takže zcela zcela upřímně, já bych to jako prostě ukončil tohleto na jejich místě, já si to nedovedu představit, že bych nechal...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Co by se stalo, kdyby Robert Šlachta byl teď, byl teď v čele ÚOOZ, které teda už není, že když jsme viděli ten fád na Úřad vlády v době Petra Nečase, a teď tuhle tu situaci, já vím, to je řečnická věc, ale...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Nedovedu si, nedovedu odpovědět, to je asi otázka na pana, na pana Šlachtu, protože ten to tehdy řešil, já si myslím, že tohle by přece jenom mělo být o zdravém rozumu těch lidí, kteří tam jsou, a prostě, ať už pan ministr Hamáček, tak paní ministryně Hamá, Maláčová, tak pan ministr Petříček, by si prostě měli vyhodnotit, že v téhleté situaci prostě se nedá pokračovat a není rozumné pokračovat.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Jo, pan ministr Zaorálek. Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pan Zaorálek a pan Petříček, které osobně považuji za rozumné lidi, už se nějakým takovýmhle způsobem vyjádřili. Zaorálek včera řekl, že vláda neměla naslouchat spíše Flégrovi než dalším, a teda vykopnul to na TOP 09, že tam neměli posílat Šmuclera, ale dobře, ale nějakým způsobem jsem tam viděl náznak sebereflexe, a pan ministr Petříček také říkal, že vláda udělala chyby, jinak to nikdo jinej neudělal, neřekl.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No tak já jsem upřímně řečeno rád, že to přiznají, ale oni jsou vlastně ti, kteří mají v rukou tu možnost, tuhle noční můru s touhle konkrétní vládou ukončit, oni tam nemusí sedět jo, jako nikdo je nenutí, stačí si říct končíme, prostě stačí říct panu premiéru Babišovi končíš, a prostě on skončí, to jako není není jejich povinnost, aby to dělali, oni to dělají o vlastní vůli, a to je pro mě jako nepochopitelný, protože tím se prostě stávají spoluviníky téhle celé tragédie.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Budou tu příležitost mít, na jednání Poslanecké sněmovny, uvidíme jak se zachovají ostatní Poslanecké kluby, zdali ten návrh občanských demokratů podpoří či nikoliv, ale to nás čeká.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak oni už to odmítli, co jsem...

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Tak ještě pořád mají čas si to rozmyslet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak pojďme k důležité věci, která s tou situací souvisí, a to je tedy životní úroveň, nezaměstnanost, ekonomika, stav státního rozpočtu, tak a to jsou, zase po mém. To je téma.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No ekonomika je prostě, to všichni asi, každý obyčejný člověk tuší, že když jsme si vzali půl bilionu, jsme navýšili, navýšili výdaje České republiky, že to bude muset někdo zaplatit, že to nejsou peníze kryté dneska výdělky, ale že jsou to peníze z budoucnosti. To trošku působí až úsměvně, že se vláda baví o tom, že uděláme Dunaj, Odra, Labe, což by představovalo rozpočet, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jestli Vás mohu přerušit, pane poslanče, přesně to co mně přijde, že teď jsou věci, který svědčí o nějaký prazvláštní psychický kondici, protože já jako, já nechci, nejsem vodohospodář ani expert na dopravní problematiku, ale teď řešit věc, která se začne stavět za 20 let mi přijde jako...

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No a vynakládat na to finanční prostředky, a plánovat, si myslím, že v tuhle nemá vůbec smysl. Podle mě se máme věnovat podpoře těch, kteří jsou postižení, protože jestliže vláda někoho omezila z principu, omezila, protože přišla s nařízeními, že nemohou podnikat, nemohou hrát, nemůžou sportovat, a tak dále, pak prostě je povinnost toho státu jim pomoct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Hm, to je další téma, protože tady se pořád říká, že se nebude zavírat ekonomika, ale ono se to děje, že jo, to prostě tak je, vlastně ten rozdíl proti tomu jarnímu lockdownu už není nijak zvlášť výrazný, ten je výrazný pouze v tom že, že jsou otevřené obchody, ovšem v této situaci je otázka, kolik lidí do těch obchodů bude chodit, jenom pro něco, co je zbytné nebo nezbytné věci, drogerie nebo potraviny nepochybně ano, ale s přibývajícími dny a týdny se to bude samozřejmě zhoršovat, a otázka je samozřejmě, jestli ta zhoršující se situace vládu, tak jako tak nedonutí zavřít ty obchody, což tedy osobně si myslím, že možná donutí, ale uvidíme, a k tomu zásahu do ekonomiky tak jako tak dochází.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Já teda doufám, že najdeme nějaký režim, aby to mohlo fungovat bez toho uzavření a zároveň jako, pokud možno bezpečněji, ale tam je třeba si říct, ta ekonomika v tuhle chvíli není tažená vlastní spotřebou, a ten stát by se měl, pokud jako někdy chtěl investovat něco do, řekněme, modernizace hospodářství, do rozvoje infrastruktury, tak by to měl dělat teď, aby vlastně udělal nějaký tah, a aby tu ekonomiku rozpohybovával.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A co to je investice? Když se řekne investice, tak v Český republice se tím myslí koleje a dálnice. Tak tak tak jsem pochopil z řečí řečí politiků, že tím myslí tohle to, já na to říkám, to přeci, to je přeci blbost, to se musí připravovat léta, nemůžu okamžitě začít utrácet na stavbu dálnice pokud už tam tedy nemám vysoutěženou firmu a nemám tedy stavební povolení, a tak dále, ale takových případů nebude nebude příliš mnoho a ochota investovat do krajských projektů nebo obecních projektů se mi nezdá příliš vysoká, protože na těchto úrovních je těch projektů připravených nejvíce, ale tam se nezdá, že by...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Já k tomu řeknu takhle, my jsme tu v létě v dobré víře v Evropském parlamentu schválili ten plán na podporu nebo obnovu ekonomiky, který měl vlastně tohle to řešit, my jsme uvolnili nějaké prostředky, já jsem věřil tomu, že prostě uvolňujeme cca 80 miliard, které teďka by v rámci toho plánu obnovy, měla česká vláda umět rozplánovat takovým způsobem, aby tu ekonomiku rozpohybovala. Problém je v tom, že když se podíváte na výstup toho, co ta česká vláda naplánovala, tak ono to prostě jaksi nestačí jo, oni nebyli schopni vlastně navrhnout ty vlastní modernizační projekty, které by byli, oni oni nebyli schopni ve spolupráci s kraji něco navrhnout, to znamená...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak ono snad něco vyjde ne, myslím nějaký...?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No takhle, ono totiž mělo tohle v pondělí jít na vládu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Nakonec to na vládu ani nešlo, protože pan ministr Havlíček to rovnou vzal do Bruselu, což teda přiznám se, že mě úplně úplně strašně překvapilo, protože takovýhle dokument má být schválený vládou, jenomže oni zcela zjevně ta ta úroveň toho, jak je to připravené byla taková, že se prostě báli to na tu vládu vůbec vzít a prostě s tím jeli, s tím, že to budou upravovat ještě za pochodu během zimních měsíců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Co tam bylo?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Aspoň směr, já nechci vyjmenovávat jako v tom národním investičním plánu ty stadiony, a tak, jako směr co tam...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No tak v podstatě v podstatě, řekněme, seznam těch projektů, já si pamatuju, že během toho léta, když se to připravovalo, tak utíkali z ministerstva průmyslu a obchodu takový zkazky jakože nevědí co mají dělat, tak opraví všechny mosty v republice bez ohledu na to, jestli jsou průjezdný nebo ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, já právě bych chtěl vědět, mosty nebo dopravní věci nebo...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Může to být řekněme, ta digitální infrastruktura, to znamená rozvody internetu, ale můžou to být i jako, řekněme, infrastrukturní projekty toho typu potřebujete v podstatě databázi na řízení nějakého systému, já nevím, ať už těch železnic nebo zdravotnictví.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Já bych to rozdělil na několik věcí, jedna věc jsou investice, o kterých mluvím, infrastrukturní investice, o kterých jste mluvil a druhá věc je, že zachraňujeme 60 % hrubého domácího produktu České republiky, táhnou služby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

A tam si myslím, že už žádný prostor na investice není, ty prostě si šáhli do svých rezerv už na jaře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A do té podzimní krize šli v horší situaci.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Takže my, podle mě, nejsme vůbec v stavu, a ani oni nejsou v stavu přesvědčit banky, že jim mají v tuhle chvíli pomoct na nějakou investici a rozvoj svý firmy, to podle mě není možný, proto je nutný, protože si ani neumím představit, že by kulturní sféra najednou šli všichni dělat do IT.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No to nejde.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Nebo nebo že, že by naši sportovci v tu chvíli, protože my se vrhneme na infrastrukturu, tak šli všichni stavět silnice a dálnice, to říkám samozřejmě s velkou nadsázkou, že to pomůže celkově ekonomice ano, ale my potřebujeme jako zabránit těm osobním krachům, my potřebujeme zabránit tomu, aby lidé, kteří byli zvyklí se živit sami. A tý republice něco dávali, abysme jim v tuhle tu chvíli pomohli. Proto ty Covidy sport, kultura, restaurace, a tak dále, musíme my vlastně zachránit, zachraňujeme pracovní místa, zcela bezpečně. A zachraňujeme vlastně celou tu infrastrukturu služeb, to, jestli se na tohle vykašleme a budeme se dívat jenom na velkou infrastrukturu, tak to podle mě špatně skončí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale tak ministr Havlíček, já jsem ho viděl v České televizi a říkal něco v tom, že je to docela dobrý, že nefunguje nefunguje restaurační byznys, gastro byznys a cestovní ruch, a tam že oni, a kultura, a tam že oni připravili spoustu peněz, a že to je dobrý, a že zbytek ekonomiky jede a že to je ještě lepší, a vůbec si nepřipustil žádnej problém, akorát mě v tom výčtu těch věcí nebo segmentů, který jsou v těžký krizi chyběla 1 věc. Víte která? Školství, protože když tady mluvíme o nějakejch inovacích a průmyslu 5,0 nebo 4,0, nevím, měl to být jako nějaký lepší průmysl, a digitalizace a inovativních věcech, tak to jako ve školství nepůjde, a školství nějak to, že je teď aktuálně těžce postižené, ale těžce, to nějak jako nikomu nevadí.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No, tak ono, ono už to začalo v okamžiku jmenování nového ministra zdravotnictví, přichází nějaké pokyny dovnitř školství, a ministr Plaga jenom zvedal obočí a říkal, že se o tom vlastně nikdo neví, jestli o tom s ním nikdo nebavil, že vlastně trošku vázla komunikace uvnitř uvnitř vlády, myslím si že u těch škol je to opravdu citlivý, myslím si že prostě musíme dělat všechno pro to, aby děcka do té školy chodit mohly, a zároveň chránit ty učitelé na maximální možnou míru.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, narážím na jednu věc, zase k té odpovědnosti, víte, když jsme u toho školství, tak ministr školství říkal, že s tím nesouhlasí, aby se uzavíraly školy a dával na tom na Twitter nějaký studie, a tak, a nakonec se mu to nepodařilo, ale tvrdil, že teda budou určitě fungovat první stupně základních škol, že na tom trvá, že se na tom jakoby dohodli, pak to teda neustál zase jednou, a zavřeli tedy i první stupeň základních škol, a teď je jako jedno, jestli to bylo oprávněně nebo ne, spíše asi ano ale budiž, to se stalo ale říkal no, ale do 1. listopadu je to jenom pár dnů, protože jsou tam svátky a přidali jsme k tomu dny volna, do 1. listopadu a pak trvám na tom, že 1. listopadu ty děti půjdou do školy, a pak si to zase v Událostech komentářích nějak rozmyslel a říkal, no tak možná taky nepůjdou no, když to nebude vypadat dobře, což už jsme jako věděli, že to vypadat dobře nebude. Takovýhle lidi, ne, takoví lidi, když dělají ministry v takovýhle době, promiňte.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

To je zas ta politická odpovědnost, nemůžu 1 den říkat A, a druhý den říkat B, no tak buď tedy mám nějaký silný názor, říkám ho veřejnosti, abych je ujistil, co si myslí ministr školství. A říká první stupeň v žádném případě ne, nezavírat, byl zavřen, tak on může říct, za tohle já už nechci nést zodpovědnost. Vždycky to ministr neudělá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No právě, no právě, to by tak jako bylo normální, takových ministrů už bylo, protože mezi námi, já nechci říkat, pokud to opravdu nepůjde, tak to musí zavřít, ale my se musíme bavit nejen o tom, jak nahradit škody živnostníkům, ale i o tom, že prvňáčky nemůžeme naučit psát přes internet, tu prostě nejde, a ta ta generace bude dostávat prostě opravdu těžký rány.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

To je, to je samozřejmě jasný, to jako postihne a to budeme ještě nějakou dobu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Že se o tom nemluví.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Ono to jakoby zasahuje zasahuje do všech těch oblastí, ale to, co jste říkal k té politické odpovědnosti, já si myslím, že tohle je jako hluboká pravda, protože tam bylo vlastně kouzelný, co oni teďka v pondělí předváděli, že jo, oni měli naplánovanou, pan ministr zdravotnictví měl naplánováno, že v 8 večer vystoupí, a 9 nebo ve tři čtvrtě na 10 začli na tiskové konferenci, protože ministr nevystoupil, protože vláda se mezitím dohadovala, přednášet seznam nějakých opatření jo, a tam vycházely věci, který zcela zjevně byly úplně šitý horkou jehlou, typicky prostě tam byl požadavek, že mají vystěhovat studenty vysokoškolských kolejí v podstatě do 48 hodin. Tak teď si představte, že jste z Ostravy, bydlíte v Praze, a tam studujete, takže při studiu jste si našel nějakou práci, máte tady nějaký, řekněme, jako přátele, máte tady nějaký jakoby vztah, máte v Praze najitýho doktora, a teď vám řeknou, za 48 hodin se přesuňte do Ostravy a tam nakažte svoje rodiče.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Konkrétně koleje, tohle jsem vůbec nepochopil, ne ne snad, že bych nepochopil, že ti studenti mají odjet, ale nepochopil jsem to od začátku, tak pokud byla nařízena distanční výuka, tak to bylo z důvodu toho, aby se ti studenti nenakazili. Tak tomu jsem rozuměl, to jsem říkal, ti nepotřebují se učit psát, ty tak jako tak studují většinu materiálů samostudiem, přednášky se asi dají, vzhledem k tomu, že každý z vysokoškoláků je dospělý člověk, má technické vybavení, tak to asi jako zvládnou, ale zase jsem vůbec nepochopil, proč v tý době zůstaly ty koleje otevřený, protože z mýho pohledu ty koleje byly daleko větší problém pro šíření té epidemie než ty školy, protože ve školách se ty roušky nějakým způsobem zkontrolují, jsou tam vyučující, lze dodržet, lze dohlížet na takovou disciplínu, ale na tý koleji, když je několik set mladých lidí, kteří se po večerech nudí, no tak.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Ale jářku, ježiš, vždyť jako několik set lidí v baráku, jako v čem se to liší od klasických paneláků, který prostě známe ze sídlišť, tak prostě tam bydlí lidi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste neslyšel o mejdanech na kolejích a takový...

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

A nemůžete, Vy si doma neděláte mejdany?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Jako to na mejdany mají patent jenom studenti a proto je třeba je rozehnat, vystěhovat z domovů, a z práce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak procento mejdanů v budovách, kde jsou vysokoškolské koleje je nepochybně větší než v paneláku na Jižním Městě no.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

A proto budeme šikanovat studenty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No šikanovat studenty, jak to myslíte?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No mě se to jako nelíbí, že to je prostě, jako to, že vás vyhodí z místa, kde žijete, mně připadá jako velice extrémní opatření, a skutečně bych ho nepodpořil, a to, že si selektivně vyberou studenty a začnou šikanovat studenty tímhle způsobem, tak to mi vadí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já nevím, jestli se teda tím šikanovali studenti, ale k tomu školství, tak dobře, tohle to je ale jako mimořádná situace.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No v každým případě platí, že se jakoby překvapujeme navzájem, jo, že to vždycky přichází jakoby ze dne na den, a vystavuje to významnou skupinu lidí, jestli to jsou studenti, nebo jestli to jsou maminky od dětí, kteří najednou v tom mají prvňáka až páťáka, teďkom najednou mají to dítě doma, co mají teda vlastně jako dělat, když už absolvovali to na jaře, to hlídání je složitý, to je prostě, to není jenom o zdravotních sestřičkách, kterým musíme prostě umožnit, aby chodily do práce, a řeknu pracovaly po těch nemocnicích, nicméně to se týká celý ty populace. Tahlecta odpovědnost je podle mě obrovská, já jsem sám v situaci, kdy mám dítě do mateřské školky, no a je to opravdu jako fakt těžký vymyslet to, aby člověk se mohl věnovat práci, a zároveň se o to dítě nějak postaral.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mimo jiné ten nekončící proud improvizací, já jsem jako k věcem, které lidem ve finále pomůžou, hrozně jako tolerantní, to znamená, že nekritizuji každou chaotičnost, teď jsem tady třeba s kolejemi se postavil proti názoru pana Peksy, ale třeba ten případ toho, té tiskové konference, jak jste říkal nebo toho vystoupení Prymuly, to třeba nás, my jsme na to koukali jak z jara jo, my jsme měli připraven přímý přenos, domluvenou trasu od České televize, že budeme přenášet ten projev pana Prymuly, a byl jsem připraven to tady komentovat v živém přenosu, a přísahám, že 3 minuty před začátkem přímého přenosu, volali z Český televize, že ten projev nebude, protože teď se to dozvěděli jo, 3 minuty předtím, a teď si představte nějak, tak já jsem takový ostřílený, takže jsem si tady stoup a 30 minut jsem něco povídal. Nebylo to úplně příjemný, ale to tak, to tak odpovídá tomu nekončícímu chaosu, aby potom vystoupili v 10 hodin na na tiskový konferenci, kde vlastně jako toho zase kromě, no, pane Pekso.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

No já nevím, já nevím co na tohle to mám říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak by se měl zorganizovat stát, co by se mělo udělat, abychom tomu mohli věřit?

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Oni se chlubili tím, že pan ministr Prymula je původně voják, pokud jsem správně pochopil, plukovník. A já bych teda jako očekával, že si to tam nějakým způsobem srovná, ale oni nejsou, oni skutečně nejsou schopni ani naplánovat jako ten ten přenos a říct, co se jako vlastně má další den stát, takže my jako už už řadu měsíců prostě toneme v tom, že ty, a to, to se týká každého prostě, tady se řeší zavírání hospod, ale nikdo vám to neřekne zavčasu, to znamená, vy si nakoupíte jídlo, a pak najednou zjistíte, že od příštího týdne se prostě nesmí nesmí se prostě prodávat jídlo, takže vám to prostě všecko shnije. A tyhle ty naschvály tady dělají už jako řadu měsíců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To bych asi jako pochopil.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

To je stejný s těma letníma táborama.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já bych asi jako třeba tohle pochopil, pokud to ta situace akutně vyžaduje, ale vůbec nechápu proč se těm hospodským, konkrétně třeba neřeklo, a z toho, co se vám zkazí, z toho materiálu, když nám to vyčíslíte, a doložíte, tak vám ho zaplatíme.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

No covid restaurace bude muset řešit tyhle věci, podle mě musíme jít do toho detailu, nemůžeme je nechat na holičkách, a si vůbec neumím představit, v jaký situaci oni se nachází. S řadou z nich mluvím, protože já žiju na vesnici, tak ty vesnické hospody, možná v tom, v té první vlně to jakžtakž jakoby přežili, protože sáhli do nějakých asi úspor co měli ale, ale teď už to podle mě nedají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No dobře, ale takhle jako víte, říkat zavřeli jsme jenom restaurace.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Kdo nemá okýnko, je v podstatě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jo, ale restaurace nevaří ze vzduchu, oni mají své dodavatele.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Jasně, souhlas.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Oni mají, a tak dále no. Pánové, já vám moc děkuju za to, že jste přišli, za vaše odpovědi, energii, když jsme někdy se trošku dohadovali, každopádně doufám, že příště se uvidíme.

Petr BENDL, poslanec PS PČR /ODS/

--------------------

Děkuju za pozvání.

Mikuláš PEKSA, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany /Piráti/

--------------------

Bylo to zajímavé, děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A vám, vážení diváci, jako každý den děkuji za pozornost.