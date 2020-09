JS LIVE: Šíření nového koronaviru. Diskuse s exkluzivními hosty

Páteční Jaromír Soukup LIVE nabídl velmi zajímavou diskusi se čtveřicí exkluzivních hostů. Tématem byl pochopitelně koronavirus a v jakém stavu se nyní nachází Česká republika. Pozvání do pořadu přijal senátor David Smoljak, náměstek minystryně práce a sociálních věcí Robin Povšík, místopředseda hospodářského výboru, poslanec Martin Kolovratník a místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř.

Jde o doslovný přepis Jaromír Soukup Live ze dne 18. září 2020.

Pánové, to téma, já vim, teď se trošku usmíváme, jste gentlemani, vzdělaní lidé, tak pojďme bavit se o tom, co teď podle mého názoru je to nejdůležitější, a kdybych byl patetický, tak bych řekl osud národa, osud naší společnosti, protože tempo té nákazy je dramatické. A můžeme na ty čísla koukat z různých pohledů a říkat ano, hodně se testuje, jak říká pan premiér, no jo, tak testuje se plus minus pořád stejně, 18-19 000 denně a přesto ten počet nakažených roste takto dramaticky. No jo, ale ta čísla jsou také neúprosná, určité procento z těch nakažených říká, zase 4 % skončí v nemocnici, zhruba 20 % z těch, kteří skončí v nemocnici se pak ocitnou ve vážném stavu. Pokud ta absolutní čísla jsou vysoká, no tak potom samozřejmě i absolutní čísla lidí, kteří jsou hospitalizováni či případně ve vážném stavu, a samozřejmě zemřelých jsou dramatická, mohou být dramatická. Je to tak, pane senátore?

Je to tak. Já bych jenom, jak pánové se představili, že jsou obhajující vlastně v krajských volbách, tak bych dodal, že jsem obhajující senátor také.

Ano, ono se říká krajské volby, ale třetina Senátu bude obměněna, což mimochodem v dnešní situaci možná je strašně důležitá věc, to se ještě uvidí, ano, máte pravdu, omlouvám se, že jsem to takto neřekl.

Ta situace je samozřejmě vážná, já jsem dneska, když jsem jel sem, na Barrandov, tak jsem slyšel pana premiéra, který i on připustil, že ta situace už je skutečně vážná, a dokonce projevil takovou myšlenku, že pan ministr Vojtěch má možná jisté rezervy, takže asi už se ukazuje, že tu vážnou situaci, někomu za ni bude připsána zodpovědnost, nepochybně, ale nicméně ta čísla jsou jednoznačná a ten exponenciální nárůst, kterého jsme se tak báli, je tady, to je třeba si přiznat.

Z Vašeho pohledu, kde je největší riziko? Přehlcení zdravotnického systému? To co jsem říkal, má jednoduchou logiku, pokud bude takto stoupat počet nemocných, no tak logicky, nebo těch nakažených, tak bude prostě logicky stoupat počet těch, kteří budou potřebovat hospitalizaci, a dokonce i ten pozoruhodný prof. Dušek, to de facto přiznal, on včera řekl, že kumulativně může být do konce roku nakaženo až něco přes 3 000 000 lidí, což by znamenalo desetitisíce lidí v nemocnicích, a tolik prostě lůžek nemáme, a to je.

To jsou 2 věci, kterých jsme se nejvíc obávali, jednak, že bude ten zdravotnický systém, že se přetíží jeho kapacita, on nebude zvládat a jednak, že se ten COVID dostane mezi seniory, mezi tu nejvíce rizikovou a ohroženou skupinu. Zatím ani jedno se naštěstí neděje, nicméně, jak víme, ony ty věci mají určité zpoždění, mají určitou dynamiku. Já pevně doufám, že ten zdravotnický systém, že se mu podaří tu situaci zvládnout, ale samozřejmě to uvidíme za 14 dní.

Pane náměstku, teďko řeknu, protože Vy jste vlastně součástí širší vlády, jste náměstek, a velmi významný náměstek ministryně práce a sociálních věci, z mého pohledu tedy tak trochu reprezentujete vládu. To, co jsem řekl, to co řekl pan senátor, to podle mého názoru jsou prostě fakta. A mě by přišlo strašně nezodpovědný, vůči lidem, vůči lékařům, vůči zdravotnickému systému, se tvářit tak, že se nic neděje a nechat to dojít až do těchhle konců, strašný, strašný. Necháte to, uvědomuje si ta vláda jako, co se děje? Já mám prostě pocit, že možná to přeženu, ale že někdy jsme v rukou šílenců. Ještě včera jsem slyšel, že Ústřední krizový štáb vůbec nepřipadá v úvahu, že důležitější je zákon o zahrádkaření, teď mluvím o interpelacích, dneska slyšíme to, že Ústřední krizový štáb řízen bude, dokonce premiér odpoledne říká, že se uvažuje o návratu nouzového stavu, pokud by se tyto černé scénáře naplnily. Vysvětlete mi to.

Tak my, jako sociální demokraté, jsme už delší dobu, prostřednictvím našeho předsedy, Honzy Hamáčka propagovali, aby byl zřízen Ústřední krizový štáb. Pan premiér to dlouhodobě odmítal, nyní pochopil, že je tady velký společenský tlak, zejména ze strany krajů, protože kraje mají svoje vlastní krizové štáby, které zasedají, a ony nemají s kým komunikovat. Dnes to pan premiér přiznal, je to teda už několikeré selhání ministra zdravotnictví a já vůbec nechápu, že předseda vlády si tam může nechat takového ministra zdravotnictví, na kterého tak ob týden, možná ob 14 dní dává nebo svaluje vinu na to, že některé věci nezvládl, bylo to to ještě prázdninové vyhlášení pravidel, jak se budou nosit roušky, teďkom zase včera jsme si přečetli, že je problém, že pan ministr Vojtěch nesvolával epidemiologickou skupinu, dneska už je problém, že ministerstvo zdravotnictví nezvládá komunikovat s kraji. Nicméně, myslím si, že by to mělo mít personální řešení, myslím si že ho bude mít po volbách.

Počkejte, ale tam je případů na tom ministerstvu zdravotnictví, podívejte se, co ještě před, to je 20 dnů, necelé 3 týdny říkal ten prof. Dušek, což má být ta hlava zdravotnických dat jo: "Koronavirus si show už nezaslouží".

Já, pane redaktore věřím, že se to po volbách vyřeší, že ministerstvo zdravotnictví začne řídit konečně někdo kompetentní, a to, co je rozhodující pro nás je, že bude pravděpodobně v pondělí vládou znovu zřízen, ustaven, schválen krizový štáb. Věřím, že opět bude pod vedením ministra vnitra, že už tady nebudeme vymýšlet nějaké kličky, že by ten krizový štáb měl řídit někdo jiný, aby náhodou 1 politik nezastínil jiného politika, a že prostě půjdeme do normální situace, jako je v každé civilizované zemi, že prostě ministr vnitra bude řídit krizový štáb. Krizový štáb nerovná se vyhlášení nouzového stavu, krizový štáb neznamená, že tady začnou platit v této zemi jiná pravidla, krizový štáb je klíčovou komunikační platformou, je to něco mezi vládou a vlastně všemi ostatními složkami.

Pracovní orgán vlády, ale má, jestli tomu dobře rozumím, má vlastně za úkol koordinaci mezi jednotlivými rezorty.

Dávat dohromady zejména odborná stanoviska a říkat vládě doporučení, jakým způsobem by měla postupovat, já si dovolím ještě jenom jednu poznámku.

A není pozdě?

My jako sociální demokraté jsme to chtěli, ale bohužel, premiér si to nepřál, ale je to minulost, doufejme, že v pondělí v 10 hod dopoledne, kdy bude zasedat vláda, tak vláda schválí Ústřední krizový štáb, pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka, a vrátíme se do standardního fungování, do normálního režimu, kdy v podstatě budeme řešit to, co je potřeba pro tuto republiku, abychom se nedostali do situace, jak tak upozorňoval pan senátor, že bude přetížen zdravotní systém. My přece, to je až následující, to je důsledek něčeho špatného, že třeba stát nezvládl tu situaci, a my chceme i právě pomocí Ústředního krizového štábu zajistit to, že ta situace v této zemi bude zvládnuta, aby nedošlo ani k onomu zmiňovanému ohrožení zdravotního systému.

Není pozdě? Víte, ono teď je takovým.

Není pozdě. Ta situace je špatná, ale není pozdě.

Teď je takové populární chytat se za slovo, co člověk řekl před týdnem, a tak až na to, že ta dynamika toho růstu, je prostě strašně rychlá, to znamená tady de facto podívejte se, to je to jsou čísla za posledních 10 dnů.

Ale to asi přesvědčilo pana premiéra.

Rozdíl mezi relativním klídkem a průšvihem je jenom několik dnů, jestli teď to třeba není pozdě ty 3 dny. Tady se dívám zhruba čtyřicetiprocentní nárůst každý den.

Je zjevné, že to poroste, my máme ty zprávy, i všichni se asi bavíme s nějakými lékaři, s různými lidmi a víme, že v těch nemocnicích roste počet pacientů, a roste počet pacientů, kteří mají vážný průběh té nemoci, já bych to skutečně nezlehčoval, jak říkám, konečně v pondělí vláda rozhodne o ustavení Ústředního krizového štábu, a budeme normálně fungovat.

K tomu tady mám graf, to červené je počet lidí ve vážném stavu, a to modré je počet hospitalizovaných, a je vidět, že to jde spolu, zhruba 20 % z těch hospitalizovaných lidí nakonec skončí v těžkém stavu a samozřejmě z nich se pak rekrutují ti.

Ještě, jestli mi dovolíte, pane redaktore, ale je taky potřeba, aby lidé si uvědomili, a já za ten graf vlastně děkuju, protože na Vás, na tento pořad koukají lidé, aby si uvědomili, že to není nějaká snaha vlády a mě to vždycky hrozně mrzí, když čtu, jak se píše nebo říká, že vláda chce nasazovat někomu náhubky tím, že mají lidé nosit roušky nebo respirátory, prostě nám jde přece o zdraví a o životy nás a našich blízkých, ať si to prostě každý uvědomí, že o to v tuhletu chvíli jde, protože ta čísla jsou neúprosná, ty si nevymyslel žádný politik, to jsou jasná, tvrdá data.

Pane Kolovratníku, místopředseda hospodářského výboru ANO, a to co by Vás, podle mě, mělo děsit je ten další lockdown, to znamená vypnutí ekonomiky a dalekosáhlé hospodářské ztráty. To je podle mě věc, kterou si vůbec nikdo nepřeje, a současně jak řekl pan náměstek, to, že ten virus nemůžeme nechat být a tvářit se, a říkat si takové ty argumenty, že to vlastně nic není, a že to je jako chřipka, a tak, ta čísla prostě vylučují, jinými slovy, ta opatření, která teď děláme, ať už jsou to roušky, a tak dále, a tak dále, a zásadně nemění hospodářský život země, jsou podle mě v pořádku. Není jich málo? Není na čase fakt říct, vnější akce se musí omezit, musí se omezit to, abychom nezastavili ekonomický, hospodářský život, abychom nezastavili chození dětí do školy, abychom nezastavili chození do práce, abychom prostě neopakovali to, co se stalo?

Tak já děkuji za slovo, já věřím, že jich není málo, že odpovídají teď té aktuální situaci, a na úvod musím povědět, já jsem tu byl před týdnem, od toho minulého pátku do dneška jsem absolvoval asi další 4 televizní debaty, a ve všech jsem byl, v uvozovkách "tím jediným obhájcem vlády", a schytával jsem tu kritiku ze všech stran, a mrzí mě že nejen od opozice, ale i od kolegů z koalice, od sociální demokracie, a to co chci říct na úvod, podle mě je úplně jedno, jak se ten orgán, na úrovni nejvyšší jmenuje, ještě dodneška tedy je to ta Rada vlády pro zdravotní rizika, dnes tedy padla dohoda nebo rozhodnutí o zřízení, aktivaci toho Ústředního krizového štábu. Já s tím nemám problém, jsem rád, že aktivován bude, ale myslím si, že lidem, našim divákům, je úplně jedno, jak se ten orgán jmenuje, fakt jde o to, jak se k tomu postavíme, jak to zvládneme všichni dohromady a tady naopak panu Povšíkovi chci poděkovat za závěr té jeho řeči, že je to zkrátka o našem zdraví, o tom našem vlastním, a i svých bližších, takto to na úvod, a teď k těm faktům, a možná i k tomu, co se stalo během toho týdne. My jsme opravdu ještě pondělí, úterý, nebo kolegové na vládě, tak jak já jsem měl ty informace, pracovali s tím, že tedy je tady ta Rada vlády pro ta zdravotní rizika, kde je i ministr vnitra, ministr obrany a další kolegové, takže ty informace tam běží, ta vláda nějakým způsobem pracuje a dělá rozhodnutí, ale pravda je, že se to asi zlomilo, aspoň z toho, co já vím, během tohoto týdne právě na tlak hejtmanů, na komunikaci od hejtmanů, i našich za ANO, protože nejen obce, ale i kraje mají právě ty svoje krizového štáby.

Zlomilo se to v úterý, letí to nahoru.

A tahle čísla vidí. Mám tady čerstvá data z ministerstva zdravotnictví, co snad, a ta situace je vážná, to nemá cenu okecávat nebo se z toho vykrucovat, na druhou stranu nechci strašit. Aspoň v tuto chvíli z těch čísel, která mám, tak těch hospitalizovaných, to procento z toho celkového počtu případů, je opravdu kolem nějakých dvou, tří procent, já tady mám napsáno 2,1. Tak věřme jako, že tohle číslo se dramaticky zvyšovat nebude. Mám tady, ještě ukážu jedno číslo, tady ta 2 čísla, to jsou ta akutní lůžka, a ta lůžka s kyslíkem, a vidíte, že zatím jsou obsazena zhruba z nějaké třetiny, takže ta kapacita, právě ten hrozící nápor, že ty vážné případy nebudou odbaveny, snad zatím v tuto chvíli nehrozí, a dostal jsem od pana ministra tady větu s krásným slovem, že je i připraven systém na reprofilizaci lůžek.

No jistě.

Ale je tím myšleno to, že pokud by se to měnilo, tak se to zkrátka změní, že jiná oddělení. A poslední, aby dostali i kolegové prostor, opravdu v tuto chvíli ta vláda reaguje na to, co se děje v terénu, a my jsme to říkali před týdnem, vidíme, že nejčastější zdroj té nákazy, to komunitního šíření, je třeba právě v těch barech, diskotékách, restauracích, podobně, plus ve školách a na to se snaží takto reagovat operativně, pracují i s tím Semaforem po celé republice, to znamená ten je nějakým doporučením, pokud někde je ta barva oranžová nebo červená, co se v tom kterém regionu má dít, a tím mířím k té Vaší první otázce, abych na ni odpověděl, opravdu chci naše občany ubezpečit, nejen tedy, že to bereme vážně, ale že všechna tato opatření, jak jsou teď nastavována, jsou dělána proto, aby nedošlo k tomu lockdownu, abychom nemuseli tu republiku vypnout, protože k tomu kdyby došlo, tak je to absolutní.

Ne, ta otázka směřovala, jestli ta omezení, která teď jsou, a pořád si hrajete s tím Semaforem, ale to je takový, nezlobte se, když zčervená Praha, tak on za chvilku zčervená Středočeský kraj, my jsme prostě geograficky tak propojeni a jsme tak relativně malá země a hustě obydlená, že prostě, víte.

Mluvili jsme o tom, když já dojíždím z Pardubic, ale proč vypínat Pardubice nebo zavírat školy v Pardubicích, berme to jako ilustrační příklad, pokud zatím ten náš region je šedivý nebo zelený, tak děti tam mohou do škol chodit, proč tam zavírat restaurace? Asi takhle je to myšleno.

Pane Hrnčíři, já vím, teď je to takové chytání za slovo, Vy jste minulý týden zaujal takovou Jestřábí pozici z mého pohledu, kdy jste ten COVID považoval za jednu z respiračních nemocí, a nějak jste se tím moc nechtěl zabývat, a tak jste si trval trval na svém, že důležité jsou lokální opatření, a je to jedno z respiračních onemocnění a nedělejme z komára velblouda. Teď jsem Vás trošku urazil, jsem to přehnal, to uznávám, ale posunul jste se od té doby?

Takhle úplně to nebylo, já jsem spíš chtěl naznačit tu pozici, že my jsme tady bylI, byl tady kolega Kolovratník, a pan myslím europoslanec Zdechovský, to znamená, že nikdo z nás, že není lékař, to znamená ta debata, že to není úplně na nás.

Ta dynamika, to, co bylo před týdnem.

Spíš to bylo v souvislosti s tím, že já jsem ekonom, a spíše řeším ta ekonomická témata, takže z tohohle pohledu, určitě to nebylo tím, že bych to bral na lehkou váhu, ty čísla rostou, to je jasné, samozřejmě každé opatření se projeví se zpožděním, je to 10-14 dní, v podstatě až teprve ty čísla zareagují na to, co se, jaké opatření se událo. Já spíš mám problém, že ta vláda v podstatě vládne chaosem, ve všem, a není tomu jinak ani právě tady, v tomto případě, to znamená s tou nákazou covidem, když to sledujeme, stanovovaly se nějaké semafory, člověk by očekával, že podle těch Semaforů budou jasně daná nějaká kritéria, co to znamená když se vyhlásí taková barva pro nějaký region, že bude to, to, to, kdy se budou omezovat, já nevím, nějaké bary, diskotéky, kdy se bude omezovat výuka ve školách, a ono to tak úplně nefunguje, protože vyhlásí se nějaká.

Takhle, ten Semafor má svá pravidla, jenom, zase má pan Kolovratník pravdu, že tam to tak jako popsáno je, až na to, že ta dynamika se zdá býti tak veliká, a tak dramatická, že možná při stanovování těch pravidel, to možná trochu nikdo nečekal.

Já se obávám, jak jste naznačil, že se může stát, že tady za 2 měsíce budeme vypínat ekonomiku, protože ta nákaza skutečně bude rozšířena takovým způsobem, že to nebude možné udržet, a to je stejně problém i s tím programem Antivirus, s tím kurzarbeitem, pořád vlastně už máme půl roku, a pořád nemáme žádná pravidla, je spousta, statisíce míst.

Antivirus má jasná pravidla.

Máme tady vyplácení sociálních dávek lidem, kteří nemají práci, prostřednictvím firem.

Možná si nerozumíme, pane Hrnčíři. Já vím, já vím, pane Hrnčíři, promiňte, já bych jenom chtěl udržet, k ekonomice se určitě dostaneme, já bych chtěl udržet jenom tón té diskuse, o těch nejaktuálnějších věcech, otázce dnů, těchto dnů. Pane senátore, mělo by se teď něco rychle stát? Z Vašeho pohledu?

Z mého pohledu došlo k naprosto nešťastné situaci, protože ve světě tu situaci řešili různým způsobem, někdo zvolil bariérová opatření, lockdown, někdo zvolil chytrou karanténu, chytrá opatření, my jsme nejdřív prudce dupli na brzdu, vláda prudce dupla na brzdu, zadlužila vlastně celou zemi 500 miliardovým deficitem, a pak všechno uvolnila, řekla, že nastane chytrá karanténa, chytrá opatření, jenomže nic takového se nestalo, trasování nefunguje, eRoušky nefungují, takže my.

To je lež, nefunguje eRouška.

My jsme v situaci kdy, kdy máme ten 500 miliardový dluh, poškozenou ekonomiku, ale máme zároveň exponenciální nárůst, takže máme všechny nevýhody obou systémů a žádné výhody, a to je právě to nešťastné. Jediné řešení je skutečně teď v tuhle tu chvíli, skutečně masivně posílit kapacity těch hygienických stanic, toho trasování. A to je něco, co ta vláda teda opravdu hanebně zanedbala.

Má být vyhlášen nouzový stav teď? Protože pokud ta exponenciála půjde takhle, v příštích dnech, tak to bude zlé, tak to bude prostě zlé, to budou desetitisíce lidí v karanténách, v Praze jsou uzavřeny vysoké školy, samozřejmě je otazník, od pondělí, jak to bude se středníma, samozřejmě pak otázka, jak to bude ve středních Čechách, dalších regionech, zdá se, že ta sněhová koule už se prostě rozběhla z toho kopce, a je otázka, samozřejmě, kde narazí či případně se rozpadne, ale.

Nouzovému stavu se nevyhneme, neznamená to samozřejmě ten lockdown, nouzový stav, který nějakým způsobem zase ten režim nějakým způsobem přece jenom trošku utuží bude nevyhnutelný, to je evidentní.

Určitě, já jenom tady, a to je téma vlastně pro všechny, proč jsme se nepoučili od ostatních států? Tohle je žebříček, to je poměr nakažených lidí k počtu obyvatel, my jsme teda opravdu premianti, ale úplně jinak než ještě v neděli premiér nám říkal, my jsme v tuto chvíli opravdu nejhorší v Evropě. I za náma je to.

Já si, pane redaktore myslím, že se hlavně úplně zbytečně podlehlo tomu společenskému tlaku na to obrovské uvolnění, já jsem třeba v létě byl v Bavorsku, v zábavním parku v Legolandu, se svým malým synem. Tam, když stojíte venku frontu, venku zdůrazňuji, tak všichni musejí mít na sobě roušky. Když si ji někdo dá takhle pod nos, do minuty z amplionu slyšíte v němčině a v angličtině oznámení, ten pán v tom červeném svetru, nebo ten pán, se omlouvám, že mě to zrovna napadlo, červený svetr.

Váš předseda Hamáček, jsem koukal, tu červenou mikinu teď vyměnil za modrou, tak to už ne.

To je jenom přechodné. Tak prostě, ať si nandá tu roušku tak, jak ji má, jdete do vnitřních, benzínky v Rakousku, když se jelo do Chorvatska, vnitřní prostory, všichni museli nosit roušky, prostě tady se, bohužel, bohužel podlehlo tomu velkému tlaku, a tady je ten výsledek. Takže, ale to byla nějaká minulost a já si prostě myslím, že teď je potřeba udělat právě maximum těch preventivních opatření proto, abychom se nedostali do těch kritických situací, kdy prostě nám nebude stačit zdravotnický systém.

Já prostě nevěřím tomu, že by na Úřadu vlády prof. Prymula a další odborníci, říkali premiérovi, to je dobrý, to je v pohodě, oni mu určitě říkali, že tady rizika jsou, že o tom Covidu se ví relativně málo, že epidemiologie učí to, to, to a určitě ho varovali, a přesto vláda se rozhodla úplně všechno rozvolnit. A teď mám takový pocit, přesně z toho, jak jste Vy řekl, a jak nám to oznámil premiér, že lidi chtěli rozvolnit, tak jsme rozvolnili a udělali jsme chybu, ale ty odborníci mu to určitě neradili, určitě ne, tomu nevěřím.

Pane redaktore, jestli Vás neznepřátelím, ale Vy jste taky tady v těchto pořadech dost tlačil na různé uvolňování, na to, že ty restrikce ze strany státu jsou příliš vysoké, a nezlobte se na mě, byla tady taková atmosféra, já si, jestli dovolíte, já si myslím, že třeba ten červenec v zásadě nebyl téměř žádný problém, ale když přišel pan ministr Vojtěch, protože naslouchal odborníkům, někdy v půlce měsíce srpna, že je potřeba od září začít zase mít různé ochranné, osobní ochranné prostředky, a trošku přitvrdit, a pan premiér si ho pozval na kobereček a řekl mu, tohle dělat nebudeš, a všecko zrušil, tak tam nastala ta rozhodující chyba, vždyť v té době ta čísla nebyla prostě špatná, a tam ti odborníci varovali, tam ti odborníci říkali, nastupuje nám chladnější počasí, jiná kumulace lidí, školy, já nevím co ještě všechno, tam buďte opatrní, a tam si myslím, že prostě nastala chyba, ale prostě ta chyba tady byla, my ji teď jako nevyřešíme, ať si to vyřeší s politiky voliči, když to tak řeknu, naším úkolem teďko je maximálně naslouchat všem odborníkům, to se stane prostřednictvím Ústředního krizového štábu od pondělka, a pojďme přijímat co nejlepší opatření, abychom lidem nechali maximum svobody, ale zároveň aby ta svoboda neznamenala to, že se tady bude šířit ta nákaza, která prostě tady bezpochyby je.

Ale v jedné věci máte pravdu, já jsem teda chválil vládu za zvládnutí těch zdravotních rizik, a pak jsem ji jako nechválil za ta ekonomická opatření, to jsem teda opravdu nechválil, na tom bych teď nic neměnil, určitě jsem se ve spoustě věcí mýlil, to je to je jasné, ale za ta ekonomická opatření jsem ji opravdu nechválil, a oni se nám zase vrátila ta zdravotní, ale podle mě trvat na tom, že budou prostě roušky, to přece nikoho nijak zvlášť neohrožuje na životě, na svobodě, to přeci je to nejmenší, trvat na sociální distanci a nějakých pravidlech vnitřních akcí, to přece tak nevadí.

No ale vidíte, že bohužel, to dobré, a teď možná nebudu populární s tím, co řeknu.

Ten virus toho pana Babiše vystrestal, to marketingové pojetí politiky, to jo.

A já jsem viděl i hezký článek někde v novinách, německá zodpovědnost, německá přísnost, tak, jak oni to mají, a rozvolnění Češi, a to bylo v tom létě a tady se s panem Povšíkem shodnu, a snad se nikdo neurazí, opravdu to léto, ten srpen, byl vlastně v pohodě, bylo hezky, teplo, čísla byly velmi nízká, tak zkrátka i ti politici na nejvyšší úrovni si říkali, tak asi, když lidi to vnímají negativně ty roušky, tak už tolik tlačit, tolik apelovat nebudeme, a premiér to uznal, řekl to myslím v tomto týdnu, že tohle nebylo ideální rozhodnutí, a ty křivky by asi tak vysoké v tuto chvíli nebyly, takže tady jsme ve shodě, jsme ve shodě i v tom co říkáme, kapacita laboratoří, tady mám 20 700 testů denně, strategie počítá až 25 000 testů. Pardon, dokončím, prosím, nechte mě dokončit.

A myslíte, že to je promyšlený, teď ty kroky?

Samozřejmě je to naplánované, odpovídá to predikci toho vývoje, to kolegové určitě to nedělají nějak chaoticky nebo náhodně, a tady naopak musím říct, že mně mrzí a přijde mi nefér, co říkal pan senátor Smoljak, tu zdrcující kritiku, že nefunguje eRouška.

Ale ono to jako nefunguje, ono je to od včerejška, víte, takhle ta eRouška.

Já jsem si ji dneska nainstaloval, funguje, od kolegů mám informaci, že jsou posilovány kapacity v tom trasování.

Počkejte, tak ta eRouška, ale musíte uznat, že když se s tím přišlo, a tady tedy se musím pana senátora zastat, protože když se s tím přišlo, tak se měly sdílet ty data, to nikdo nechtěl. Nevedla se k tomu ani nějaká vysvětlovací kampaň, nic, takže ty vaše data, o vašem pohybu, osobní data nikdo nechtěl, u lidí se to nesetkalo s úspěchem. Teď je tedy od včerejška nová verze, která vás jenom upozorní, že jste se potkali s tím nakaženým člověkem, otázka, proč taková věc musela trvat půl roku.

Ne to je právě to, že si říkáme, teď, teď se posilují kapacity, teď se objevila nová eRouška, teď se spustila centrála, jak to, že teď, půl roku poté co to všechno začalo? To je prostě strašně pozdě na to, kolik peněz se vlastně dalo do, umožnilo vládě, aby investovala tímto způsobem, tak je to všechno pozdě a v naprosto nedostatečné míře. To trasování skutečně pořád funguje strašně špatně, vždyť není to tak dlouho co pan premiér chtěl víceméně odvolat, ať se trasujeme sami, protože to hygiena prostě nezvládá.

Víte, co jsem zjistil? Zajímavou věc. Víte, že se obchoduje s místem na samotrasování? Já jsem se dočetl zajímavou věc, no protože když vás někdo nakažený uvede jako kontakt, s kterým byl, no tak máte karanténu a jste doma, a prej se za to platí 1 000 Kč tomu nakaženýmu.

Zajímavá informace. To jsem také ještě neslyšel.

No ne, ale co se týká té hygieny, a o tom jsme se minulý týden bavili, půl roku bylo na to, aby hygiena byla finančně a personálně posílena. To, že ty ženy většinou, které tam pracují, samozřejmě i muži, teď opravdu padají na ústa, jsou v té práci 14 hodin, to je hrozný a současně to nestíhají, ale ta odpovědnost je na tom ministerstvu zdravotnictví, který to přece mělo posílit, měli půl roku na to, aby se ty kapacity posílily, aby se tam dodaly peníze a teď se to začne rychle řešit, když už ty lidi opravdu nemůžou.

To se děje během, patří jim obdiv teda, mimochodem za to, v jakém nasazení fungují, ale mám tady zase tvrdá data, jasná čísla, 134 nových míst na krajských hygienách, 60 míst pomoc armády, ministerstvo zdravotnictví dalších 50, ČVUT 40, a tak dále, a tak dále, a to není věc ale dneska, jak říká pan senátor, to se děje od srpna.

A zvládají to?

No tak zatím, zatím předpokládám, že ano.

Nezvládají.

Pozdě jako, se teprve školí.

To komunitní šíření znamená, že ti, že už se nepodaří vypátrat, kde se ti lidé nakazili, a pak žádné trasování už nemá smysl, to pak se už musí.

Já bych teda jako v této souvislosti nejvíc apeloval skutečně na osobní zodpovědnost, to, co Vy jste tady řekl, roušky, nedělat to, že demonstrativně, jakmile to jde, roušku sundám nebo si ji nenandám.

No, tomu také nerozumím, když to někdo dělá.

Držme ten osobní distanc, prostě ty vzdálenosti, buďme, držme, držme se toho, že máme si dezinfikovat ruce, když přijdeme do restaurace nebo do nějakých jiných prostor. Já znovu řeknu ten příklad z toho Bavorska, my když jsme šli na jakoukoliv atrakci, v tom Legolandu, tak jsme si tam museli vydezinfikovat ruce, tam prostě stála osoba, která nás hlídala. A v Čechách spousta lidí chce demonstrovat, že to na just dělat nebude.

Držme rozestupy.

Přesně tak.

A možná pak se my, politici, tady můžeme hádat, jestli něco je pozdě, není pozdě, ale když lidé budou rozumní, ohleduplní, dodrží tato 3 R, tak se nám to společně povede.

Ruce, roušky, rozestupy a ten rozum, samozřejmě, čtvrté R, je velice důležité u toho. Tak my jsme v tom březnu, když ty roušky údajně všude byly k mání, a měli jsme je nosit, a samozřejmě nebyly vůbec nikde, tak jsme si je sami ušili, a tak teď se budeme sami trasovat, teď se budeme sami léčit, samozřejmě, že nejlepší je, když se člověk snaží si pomoct sá, to já uznávám, ale skutečně to zpoždění v těch opatřeních je nepřehlédnutelné a trestuhodné.

Vy jste politici, jo, když se lidem vysvětlilo, že je všechno v pohodě a že mají jet na dovolenou, a že se uvolní Chorvatsko, ještě minulý týden jsme slyšeli, že je všechno v klidu, že jsme na špičce v Evropě a tak, a vždyť přece víte, že lidé ten názor svůj mění v nějakém horizontu časovém, neumíte vypnout názor veřejného mínění na situaci či konkrétní osobu během jednoho dne, vždyť vaše strany bojují o zvýšení preferencí několik let, a podaří se jim změnit o jedno nebo 2 %, zatímco tu důvěru můžete ztratit relativně rychle. Já bych to teď lidem opravdu nevyčítal, když jsou prostě povolené venkovní akce, když jsou tedy ty půlmaratony, když jsou takovéhle věci povolené, no tak lidé si říkají no tak když je to povolené, no tak, proč bych tam nešel.

Je to přesně tak, ale jak jsem o tom mluvil, prostě ta vláda vládne chaosem, nemá v tom žádný systém, neví co má následovat, nejvíc se to šíří právě v té komunitě 20-29 let, u těch mladých, což je celkem logické, to je jasné, to znamená už měla mít nějaký plán, jakým způsobem třeba ty diskotéky a takové ty podniky, kde právě k tomu dochází nejvíce k tomu šíření.

V Německu byly celou dobu zavřené.

Ano, přesně tak.

Jak řekl pan senátor.

Je to skutečně z těch diskoték v podstatě, řekněme si to, jak to je.

Ne, ne, to není pravda, to fakt není pravda.

Šíří se to i mezi seniory, to si musíme přiznat.

V zásadě ano, ale nejvíce 20 až 29 let, u těch mladých lidí, to prostě je pravda.

Tak zhruba 40 % nově diagnostikovaných je skutečně v těch mladších kategoriích, a myslíte si, že je to proto, že ten virus se jinak chová, anebo tam je tikající bomba, že se pak rozšíří mezi ty starší lidi, kteří nechodí na diskotéky, nechodí do restaurací a naučili se dobře se chránit, jsou poučeni, ale pokud množství toho viru bude příliš veliké, tak samozřejmě ta nákaza se pak bude šířit v domovech seniorů, v nemocnicích.

To je pravda, to riziko je obrovské.

Ale je to pořád o tom, zpátky, všichni se musí chovat primárně opatrně, já jestliže jsem minulý týden seděl na ministerstvu pozdě do večera, a vykoukl jsem z okna a viděl jsem, jak tam před nějakým barem stojí asi 50 mladých lidí hlava na hlavě, tělo na tělo, tak v podstatě, já jim přeju zábavu, já to přeju každému.

Ta debata je, proč je to dovolený?

O tom to je.

Tak možná bychom si nejdřív měli říct, že možná i chyba je v tom, že se to ne úplně dobře komunikuje, že je potřeba více těm lidem vysvětlovat a apelovat na jejich osobní zodpovědnost. Teprve pak mají přijít ty zákazy, a to si myslím, že se snad v tomhle naprosto shodneme.

My jsme přesně před týdnem debatovali, pan Soukup tím vždycky míří k tomu, ať je něco víc zakázáno, víc se reguluje, ale já pořád chci apelovat, pan senátor to řekl hezky, abychom nebyli jen ve sporu, to čtvrté R, ten rozum. Já pořád věřím, že v lidech to je prostě, že to máme, ty návyky, mytí rukou a tak dále, ta ohleduplnost, tomu já věřím prostě víc než těm absolutním zákazům.

Ano, ale nejhorší je vyhlásit nějaká opatření, že jsou nutná a druhý nebo za 2 dny je měnit, že vlastně nutná nejsou, že je všechno jinak, to je ten problém, protože pak samozřejmě i ti lidé přestávají potom věřit těm opatřením.

Já si myslím, že to byla chyba, která nastala v srpnu, a myslím si, že teď jsme trochu někde jinde, a budeme, to je o té komunikaci a o tom být konzistentní.

Víte, já trošku protestuju nebo neprotestuju, to, co jste řekl o mě, že chci nějaké zákazy, já bych chtěl jenom zachovat naši svobodu, jo, já bych chtěl zachovat, abysme mohli normálně fungovat, normálně žít, normálně pracovat, a chtěl bych nevypnout ekonomiku, nevypnout společenský život, a byl bych příznivcem opatření, které nás tolik příliš neomezí, možná některé provozovatelé barů nebo já nevím koho, trochu poškodí tak mu dejme náhradu, ale aby jsme pak nemuseli tu ekonomiku vypnout, a hlavně, hlavně, abysme opravdu nezahltili ten zdravotnický systém, aby tady nebyli zbytečně mrtví, aby tady fakt nebyli trpící lidé, o ničem jiném to není, takhle to vidím já, pane senátore.

Já to vidím úplně stejně, já musím říct, že ten rozum je v tom skutečně hrozně důležitý. A tady skutečně trochu vyčítám vládě, že ta opatření zaváděla velmi chaoticky, jeden den vyhlásila, druhý den je odvolala, všichni musí nosit roušky, musí nosit roušky, i když jedou sami v autě, já vím, že jsem měl o tom s ministrem Vojtěchem docela vzrušenou výměnu, jsem říkal, jak Vám mohou lidé důvěřovat, když je přesvědčujete o tom, že musí nosit roušku, i když jedou sami v autě? Nebo když běží sami po polní pěšině v lese, vždyť to je úplně absurdní. A tohle to jsou opatření, které pak veřejnost připravují o zbytky důvěry, že ta vládní opatření jsou rozumná a dělají si co chtějí. To je strašná škoda, a já si myslím, že se musíme vrátit k tomu, skutečně rozumnému přístupu k té věci, a vláda se musí vrátit k tomu, že začne posilovat účinná opatření, a ne jenom ty PR kroky, které jim přinesou body ve volbách. To je cesta do pekla.

Ve finále ten virus ty PR kroky teď tedy potrestal.

Ty PR kroky, zrovna jsem mohl jeden přinést, já jsem dneska dostal obálku, kde bylo naházeno 5 ústenek, bez obalu, bez ničeho, jen tak naházeno do obálky, zalepeno, v rozporu se všemi hygienickými předpisy, a to jsem si říkal, kdyby se ty peníze daly do posílení hygieny, do posílení těch trasovacích opatření, udělalo by se mnohem víc pro úspěch té věci, než tím, že se posílají takhle obálky.

Já zase znám celou řadu seniorů, kteří jsou velmi rádi za to, že ty ústenky a ten respirátor. Moje babička 90 letá měla zalepenou obálku, byla spokojená.

Ano, a tam byly ty ústenky bez obalu, v rozporu s hygienickými předpisy.

To není to tak, v rozporu s hygienickými předpisy.

To téma je jasné, mě teda ještě, bohužel už jenom pár let do toho limitu 60 let chybí, takže jsem ty ústenky nedostal, možná příští volební období už je dostanou. Ale kdo by měl být prostě ten lídr, který teď bude mluvit k národu a národ mu bude věřit? Protože ta situace fakt není dobrá a lidé teď, jak jsme řekli, tyhle ty různé zmatky, hlouposti, opravdu nabouraly důvěru lidí ve vedení státu a pokud se opravdu blíží něco, čemu můžeme říkat celonárodní tragédie, což se může stát, pokud zahltíme ten zdravotnický systém, kdo má být ten, který prostě s lidmi bude mluvit, a za kým půjdou?

Já si myslím, že to v zásadě mají být 3 lidé, když se budeme dívat na politiku, na politiky. Určité morální úrovně, byť je to možná pro někoho těžko pochopitelné, až řeknu to jméno, které by to mělo být, tak by to měl být pan prezident. Pan prezident by měl být ten, kdo bude apelovat právě na té rozum, jak tady bylo řečeno. A pak tady jsou 2 výkonní lidé, je to pan premiér, předseda vlády České republiky. A věřím, že budoucí šéf Ústředního krizového štábu, ministr vnitra České republiky, a tito lidé.

Akorát doplním, i mě toto dává takto logiku.

Tito lidé by měli být těmi kteří, kteří budou pracovat na tom, aby skutečně ta rizika, a ta situace, o které jsme tady dlouhou dobu hovořili, tak aby nám vymizela, aby ten pan prezident apeloval na lidi, na ten rozum, moc děkuju za to čtvrté R, to je velmi poučné a velmi hezky řečeno, a ti 2, ti výkonní politici by měli spolupracovat na tom, aby se realizovala ta nejúčinnější opatření, která zároveň budou co nejméně omezovat naši svobodu.

A já to rád doplním.

Já teda mám takovou poznámku, že od té doby, co prezident se mnou nemá ten pořad, tak už moc nemluví, ale premiér teda se mi zdá býti, teď koukám na pana Kolovratníka, premiér se mi zdá býti poněkud zmatený, abych použil slova klasika, zdá se mi, že opravdu přesně nechápe, co se děje, kam se to bude řítit, protože upřímně nechápu, proč vůbec říká, jak jsme nejlepší a tak.

Jak znám Andreje Babiše.

O panu Hamáčkovi, tak ten si myslím, že uspěl, objektivně jako uspěl, je relativně konzistentní.

Tak za prvé slovo zmatený, to je asi to poslední co bych čekal u Andreje Babiše s jeho rozhodností, teda tak, jak ho znám zblízka.

Je impulsivní, je.

Je ode mě korektní a férové říci, Jan Hamáček na jaře, při té krizi, jsem z Pardubic, když letadla přistávala na pardubickém letišti, když jsme neměli ty ochranné prostředky, tak obstál velmi dobře, to nemám důvod toto zatajovat nebo o tom nemluvit.

Zrovna tahle PR akce s těma letadlama byla taková zvláštní, ale dobře.

Ale já se na to vůbec nebudu dívat PR, a to, co řekl pan Povšík, ti 2 rozhodní, kteří tady dávají ta exekutivní rozhodnutí, premiér a šéf Ústředního krizového štábu, to mi dává naprostou logiku, a za to bych se přimlouval, a možná je to i v dobrém, z mé strany veřejně apel na kolegy, na členy vlády, aby trochu dali stranou tu politiku, a to uvažování, kdo bude vidět více nebo méně, aby skutečně tady pracovali ruku v ruce. A připojuji se k tomu, co i mě teda v té veřejné debatě chybí, a řeknu to otevřeně, opravdu je postava pana prezidenta, kde já o něm nevím, neslyším o něm, nevím, co si o tom myslí, co říká, a v té rovině my Češi to máme rádi, a omlouvám se za ten výraz, ten tatíček národa, ten, kdo k nám promlouvá, a i trošku apeluje třeba za ten rozum, tak mě tady ta pozice chybí.

Já vím, ale víte, já mám takovej, já jsem dřív boxoval, už je to teda fakt hodně let, ale když boxujete, a ten soupeř vás trefí, tak prohrajete KO, v tu chvíli víte, kam vás trefil, ale nemáte tu možnost říct, já už teď vím, já už si na to dám pozor, pojďme ještě jednou, už jste jednou prohrál.

Nejde to opravit.

Už to nejde opravit, a obávám se, že teď ta situace je tak blbá, že už se to zvoralo jo, že už tam ty chyby byly, Vy chcete říct, že premiér má dostat šanci to jako napravit? Protože netvařme se, že to, rozumíte té logice? Já vím, že jsem teď nepříjemný, ale.

Dobře, ale to je zase nějaký politický pohled.

Já teď tady rozděluji premiéra a ministra vnitra, protože ministr vnitra, upřímně, na mě působí trochu konzistentněji, a o prezidentovi, z úcty k k němu, se vyjadřovat nechci, ale taky vlastně není k čemu no.

To jste řekl hezky. Já odmítám slova zvoralo, šanci, napravit, jsme v nějaké situaci, už jsem to řekl na začátku, většina z nás se v tom shodne, jsme v nějaké situaci, která se děje.

Nezvládlo se to.

A musíme ji teď zvládat, společně, a není to o té či oné barvě modré, růžové.

Vláda to nezvládla.

Já vím, teď jsem byl na pana Kolovratníka nepříjemný, ale.

S dovolením, já bych také chtěl dostat prostor. Mluvili dlouho. Přece jenom, to není o politických rozhodnutích, tahle situace, především, řekněme, je z toho zdravotnického hlediska, to znamená měli by tam být epidemiologové, infektologové, tito lidé by měli v podstatě těm politikům radit, a ti by pak měli přijmout nějaké rozhodnutí, na základě jejich doporučení, já mám pocit, že pokud se to náhodou vládě nelíbí, nějaká doporučení, tak jsou odejiti, ať už to byl pan Prymula nebo pan Maďar, a tak dále, to znamená pak samozřejmě ty týmy se neustále rozpadají a skládají znova, a pak je takový ten chaos, to znamená.

A teď, kdo by to měl být?

Myslím si, že by měl, no vláda je zodpovědná, samozřejmě vláda řídí tuto zemi, to znamená ta musí naslouchat těm kompetentním lidem, a dělat nějaká rozhodnutí na základě jejich doporučení, a ne, když se jim to doporučení nelíbí, je odvolat z funkce a podobně, to si myslím, že je špatně.

Já myslím, že je jedno, jestli to bude pan premiér nebo ministr vnitra nebo nejvyšší hygienička, důležité je, aby ti lidé, kteří teď budou k národu mluvit, aby se přestali přetahovat o to, kdo si na sebe navleče ten červený svetr a postaví se do světel kamer, a ostatní vystrčí, aby na ně vidět nebylo, aby tenhle ten souboj o to, kdo bude víc se hřát v těch světlech kamer přestal, a aby se skutečně začalo jednat racionálně a ne PR, jako se to dělalo doposud.

A kdo si myslíte, že tedy ze současných činitelů na to charakterově má?

Tak musím říct, že vedení krizového štábu, ministrem Hamáčkem, bylo rozhodně organizovanější a srozumitelnější, než předtím ty nekonečné tiskové konference, které, jejichž obsah se vzápětí vyvracel, převracel, obracel naruby, takže v tomhle případě to bylo takhle, ale myslím si, že ať už to bude kdokoliv, důležité je, aby přestala ta přetahovaná u toho, kdo bude u toho kormidla víc vidět.

My se tady celkem shodujeme, samozřejmě ne s panem Kolovratníkem, že teď by to chtělo opravdu osobu, která bude mluvit jasně, která bude rozhodovat, a myslíte, že na to máte jako ČSSD? Protože podle mě tady teď jiná, aktuálně jiná teda možnost není. Máte na to?

Rozhoduje vláda, rozhoduje vláda, Ústřední krizový štáb je koordinačním a podpůrným poradním orgánem vlády. A já věřím, že po ustavení Ústředního krizového štábu se vláda z drtivé většiny bude řídit doporučeními Ústředního krizového štábu. Najeďme na standardní mechanismy.

Víte, já jsem totiž schválně teď tohle kolo otázek nevedl o institucích, ale o osobách, protože jestli ta situace se bude zhoršovat, tak ta vláda velkou důvěru mít nebude, protože už to jednou zvorala, takže jsem se ptal na tu osobu, na ty osoby, které si mohou získat důvěru veřejnosti.

Jestli můžu, pane redaktore, Vy říkáte, že se situace bude zhoršovat, kdyby dnes kompletní zodpovědnost převzal muž či žena, A, B nebo C, to je jedno, omlouvám se, že to byly ty iniciály pana premiéra, tak třeba X, Y, Z, tak co se začne měnit, nebo ty důsledky té změny, poznáme někdy za 3 týdny, prostě teď je jasné, že nám počty nakažených porostou, a zároveň, a bohužel, je mi to velmi líto, porostou i počty těch, kteří budou mít velmi těžký průběh, a i těch, kteří té nemoci podlehnou, takže teďkom je tady před námi přece jeden jediný úkol, aby všichni drželi při sobě, aby skutečně byl aktivován Ústřední krizový štáb, ve kterém byla mimo jiné zapojena i opozice, já to považuju za velmi správné, byli tam náměstci, byla tam policie, hasiči, hejtmani, byla tam zapojena opozice, je tam celá řada odborníků, v tom Ústřední krizovém štábu, ten ještě má svoji stálou pracovní skupinu, předsedy Ústředního krizového štábu, která zasedá denně, a aby vláda naslouchala. A já jsem přesvědčen, že dneska je ta dohoda mezi panem premiérem Babišem a panem vicepremiérem a ministrem vnitra Hamáčkem jasná, a že to od pondělka bude velmi dobře fungovat.

Krásně popsáno, naprosto souhlasím.

Bude?

Já takovým optimistou nejsem, já příliš velkou důvěru v tuhle vládu nemám.

Ať už to bude jakákoliv osoba, já bych skoro řekl, že jsou důležitější ty instituce, a ta pravidla hry, abysme podle těch pravidel hry se řídili, a ne podle nějakých výsledků průzkumu veřejného mínění, to je to klíčové.

Pánové, já vám moc děkuju za to, že jste do téhle debaty přišli, omlouvám se vám, jestli jsem vás překvapoval tlakem nebo otázkami.

To je Vaše práce.

Ale snažil jsem se mluvit na to nejaktuálnější téma, a já vám děkuju za džentlmenskou debatu a za to, že jste tady byli.

My děkujeme za pozvání.

Děkujeme za pozvání.

Na shledanou a buďte zdrávi.

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.