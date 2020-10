Rozhovor: Jeroným Klimeš, Michael Kocáb a David Smoljak

Středeční Jaromír Soukup LIVE o koronaviru a aktuálních událostech, týkajících se společenské, ekonomické, zdravotní, ale také psychologické situace. Vláda přijala další opatření, která se dotknou našich životů. Opět se toho může zase o něco méně a v kombinaci s podzimním chmurným počasím, to příliš na náladě nepřidá. Poněkud pochmurně navíc působilo i mimořádné televizní vystoupení ministra zdravotnictví Romana Prymuly. I o tom bude řeč s trojicí exkluzivních hostů. Pozvání do pořadu Jaromíra Soukupa přijal známý odborník na lidské duše Jeroným Klimeš, hudebník a aktivista Michael Kocáb a senátor za hnutí STAN David Smoljak.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 14. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, já nebudu zastírat, že jsem v poslední době velmi kritický ke krokům vlády, jsem samozřejmě kritický a tak trochu, já nevím, kritický, ale smutný, smutný z toho, co se stalo, v jakém jsme stavu, samozřejmě zdravotní a s tím souvisejícími věcmi. Včera, když jsme, když jsem se díval na ten projev prof. Prymuly, tak na jednu stranu to mohlo vypadat zvláštně, za ním stáli ředitelé fakultních nemocnic v jednom šiku a můžeme si z toho dělat legraci, ale já jsem si z toho vzal takový vzkaz, když mluvil o těch těžkých třech týdnech, oni prostě asi, ne asi, určitě, oni ví, co nás bude čekat, že to tak bude těžké, proto tam byli, tam to a na druhou stranu byl jsem rád, že jako první člověk z těch, kteří jsou odpovědní, se omluvil, tak pane Kocábe, díval jste se na to?

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Díval jsem se na to dvakrát dokonce, protože jsem věděl, že o tom bude mluvit, ale vlastně jsem, mě to i zajímalo hodně. S tím obsahem, já opravdu taky nemám problém žádný a bylo to slovo, které bylo jakoby zásadní. S tou formou trochu jo, protože mně to přišlo jako, promiňte, připomínal mi to jako nástup vojenské junty té nebo, nebo pro projev, který byl, v kterém jeden člověk přebírá jakoby veškerou odpovědnost jo, ten obsah znovu opakuji, byl v pořádku, ale to že, říká já, že se omluvil i za chyby minulé vlády a tak dále, znamená, já to nyní bude řešit a víte, že už jsem vám tady několikrát řekl, že si myslím, že toto by mělo být kolektivní řešení, zatím se neustále stojím, dokonce si myslím, že by se měl ten problém parcelovat na kraje a že by v podstatě, když jeden kraj vypadne, druhý kraj by měl pracovat a tak dále, že takovéto paternalistické chápání politiky, které je u nás zakořeněno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako myslíte si, že ten problém zdravotní by měl být řešen na úrovni krajů, ono to teoreticky možné je, ale jsme tak hustě osídlená země a relativně malá, že regionální opatření v téhle konkrétní situaci...

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Ústřední krizový štáb a ministr zdravotnictví, já jenom už maličkou poznámku, určitě bude, musí mít koordinační funkci, to nezpochybňuji, ale jde o to, že bych vyloučil z těch zásadních rozhodnutí názor jedince, já vím, že Prymula je, je nový člověk, může to zařídit velmi dobře, ale já se obávám, že to je tak rozsáhlý a tak závažný problém, že musí být podroben vlastně kolektivnímu rozhodnutí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A myslíte si, že ten projev byl přednesen na přání premiéra nebo navzdory premiérovi?

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

No, to neumím posoudit tedy, ale určitě, určitě, určitě pro mě to vyznělo tak, že tady bude teďko nová ústřední postava, to se nemusí Babišovi líbit, která přejímá odpovědnost za všechny minulé nezdary, ačkoliv vlastně za ně nemůže, zároveň nám sděluje, že i on jenom člověk, no tak to jsme, to jsme samozřejmě věděli, ale ta opatření a ten obsah s tím problém nemám, já si myslím, že jsme v situaci, kdy to nějak tak budeme muset řešit, spíš o tu formu jde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane senátore, víte já teď to uvedl tak, bez zásahu státu, teď se z toho nemůžeme dostat, snaha, snaha přenášet odpovědnost na lidi, ať zachovají svůj běžný život, svoji běžnou práci, svoje běžné, běžné činnosti a vyžadovat je po nich, aniž bychom, aniž bychom zasáhli nebo stát zasáhl, je de facto nemožné, ty čísla nakažených, ať potenciálně hospitalizovaný jsou prostě příliš vysoká. Ono bylo hrozně jednoduché, teď srovnávat Miloše Jakeše a jeho legendární projevy na Červeném Hrádku s poměrně nesouvislým, já jsem nechtěl říct, no dobře, budu seriózní povídáním Andreje Babiše na tiskových konferencích, ale ono to svědčí spíš o tom, že oni jsou úplně zmatení a teď profesor Prymula vystoupil s relativně jasným sdělením, je to náznak toho, že to občané se ten stát můžou opřít, že vědí, co dělají, protože doposavad mám takový pocit, že to tak nebylo, ale možná jsem příliš návodný?

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ne, tak já myslím, že lidé samozřejmě instinktivně chtějí poslouchat nějakou autoritu, která řekne, jak to je, co mají dělat a které může důvěřovat, a to si myslím, že pan premiér tenhle kapitál, pokud ho někdy vůbec měl, tak ho naprosto promrhal, protože ta jeho vystoupení jsou tak neuvěřitelně nesrozumitelná, chaotická, zmatečná, já jsem teda, když už jenom jsme se o tom začali bavit, já jsem si tady jenom připomněl tu ústřední větu z té jeho tiskovky den předtím, kdy k tomu covidu řekl, v březnu někdo přišel s matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli, co si z toho mají občané vzít, to musím říct...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak přesně na tohle jsem totiž, pane senátore, narážel, když jsem srovnával Jakešovo projevy a tyhle ty, u toho Jakeše mě to ještě přišlo, když jsem to člověk poslouchal déle, že to mělo nějakou zvrácenou myšlenku, kterou on se nějakým legračním způsobem snažil sdělit, ale tohle to, to už se vymyká, to říká premiér a ten má k dispozici státní aparát a tak.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Jasně, tak jenom jestli můžu domluvit, já jsem si na to také vzpomněl a musel jsem jsi vlastně říct, že ten Jakeš byl proti panu premiérovi brilantní rétor, to skutečně tak teď působí, ale na rozdíl od Michaela Kocába si, si myslím, že, že, že premiér je vlastně rád, že někdo vystoupil a vzal na sebe tu zodpovědnost, protože ta zodpovědnost je strašně těžká a skutečně, stojíme před velice, velice těžkým obdobím a není to období, kdyby pan premiér mohl chodit do televize a křičet, že jsme nejlepší, že jsme best in covid a holedbat se tím, jak jsme dobří, to už nenávratně skončilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A podle vašeho názoru, je to cesta zvládnou to, protože, pokud jsem dobře počítal, profesor Prymula říkal tři týdny budou velmi těžké a podle těch vyjádření odborníků a podle té logiky věci, ti nemocní se ocitnou nemocnicích zhruba za dva týdny poté, co se nakazí, pokud a teď můžeme hovořit o procentech těch, kteří se nakazí a procentech těch, kteří nakonec skončí v nemocnici. Problém je ten, že ty absolutní čísla jsou prostě hrozně vysoká, tím pádem říkal s tím, co se stane ve dvou týdnech, už de facto nemohou nic dělat.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Tak nemůžeme nic dělat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pokud teď ta opatření zaberou, tak ten po tom třetím týdnu by se to mělo zlepšit, takhle já jsem si to, takhle já jsem si to přeložil.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ano, ano pan Dušek říkal, že vlastně to indexové číslo je 1,5, je, je velice vysoké, ten exponenciální nárůst, skutečně hrozí, že do 14 dnů ta kapacita těch nemocnic bude napjatá k prasknutí a že možná ani nebude stačit, takže my skutečně, ta opatření jsou nutná a je to samozřejmě hrozná škoda, že k tomu muselo dojít, protože měli jsme to nastartováno dobře, měli jsme to indexové číslo velice nízké, stačilo, kdyby jsme s těmi opatřeními začali dřív koncem srpna, kdy to vlastně ministr zdravotnictví už na základě doporučení odborníků začal vyžadovat, pan premiér to kvůli volbám všechno zarazil, protože chtěl mít co nejlepší výsledek v těch volbách, nechtěl dělat nepopulární opatření, takže vyhrál, vyhrál ty krajské volby, ale Českou republiku dostal na kolena, to je prostě neodpustitelné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, teď ty důsledky, možná psychicky, ale víte z mého pohledu po prvně, skutečně po prvně a ta situace je drastická, dá se říci, vidíme přímou návaznost, chyby vlády a mrtvých, to z mého pohledu se tady ještě nestalo, že to je takhle vážná věc, pokud vláda udělá chybu jakože udělala, tak budou zbytečně mrtví.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Počkejte, já mám pocit, že když přijde nějaká epidemie, tak vždycky budou mrtví, na každou chřipku budou mrtví. Já nemám pocit, že by dneska byli mrtví kvůli tomu, že nemocnice je nejsou schopny ošetřit...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To si nejsem tak úplně jistý, protože možná se někteří nemuseli nakazit, víte, pokud bychom ta opatření měli, pokud bychom investovali do chytré karantény, do těch technologií, tak někteří, někteří se nakazit nemuseli, nemuselo být tedy tak vysoké číslo nakažených, ta logika.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ne jako, ale jako nakazí se všichni, ta chřipka jede Českou republikou a my hrajeme jenom tu hru, jestli to má být všechno za čtvrt roku nebo jestli to má být za 3 roky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten covid je podle vás chřipka?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

No, jako je to něco, co se šíří pandemicky, nejde to zabránit. To je jako, když je vichřice a zafouká vítr, tak vždycky spadají víc větve, a víc stromy padají vždycky o vichřici, pak je zase dlouhé období, kdy stromy nepadají, to znamená stejně tak s chřipkou, když prostě máte lidi, kteří mají třeba zničené plíce nebo játra, tak samozřejmě jakmile projde nějaká pandemie, tak tyhle ty polymorbidní nebo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jasná logika, asi souhlasíte s premiérem, na rozdíl od nás tedy ostatní, že holt lidi umírají s covidem a on řekl v tom, v té legendární tiskové konferenci, pravděpodobně to zkracuje život, no tak dobře, no tak, když vezmu tuhle tu...

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

No, tak samozřejmě, že je to choroba, co asi choroba dělá?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře a teď mi řekněte dopad na lidi, toho nouzového stavu, toho že jsme zavření, že ten lockdown přišel, i když částečný, mohl být tvrdší, ale přišel a každý den uvidíme další obrázky z nemocnice, tak to už prostě tak...

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Tak samozřejmě, lidi budou umírat, teďka je podzim. Já jsem chodil s křížkem po funuse, před funusem, já vždycky chodil před funusem, šel Klimeš a pak za ním šel funus, já jsem držel ten křížek a já jsem chodil na funusech na jaře a na podzim. To znamená na jaře se chodí s mrtvejma a na podzim se chodí s mrtvýma, takže prostě to je normální, že je podzim, takže se umírá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, prosím vás, nezlobte se, ale ta logika, že chyba vlády v opatřeních, která můžou zabránit šíření té epidemie a tomu exponenci a dovolení exponenciálního nárůstu, to je chyba vlády, protože v ostatních státech ten exponenciální nárůst není tak dramatický, v Německu je počet pozitivně testovaných 1,4 %, u nás 30, to je jenom díky vládě a množství těch nakažených v absolutním čísle a v tuto chvíli i mrtvých je, je objektivní fakt a souvisí s případným chybami vlády, tak to prostě je, to se nezlobte...

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Prosím vás, jako takhle, já nevím, proč by měl bejt rychlejší průběh tý choroby na závadu do té doby, dokud nám nezačnou praskat ty nemocnice ve švech.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Třeba ten pomalejší průběh.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Stejně to chytneme všichni.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Třeba ten pomalý průběh ten, který opakují úspěšné země, umožní v tom mezičase získat vakcínu, no pane Kocábe.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

To jsou různá hlediska, to je odborné zdravotnické, psychologické hledisko, já od dob, kdy jsem vstoupil do politiky vypracovaný takový princip, který si myslím, že by měl být univerzální, že politik musí vždycky předvídat horší vývoj situace, to znamená, že jakkoliv můžeme třeba to bagatelizovat anebo to nepovažovat za, za závažné, tak politik musí se národ připravit na to, že by to závažné mohlo být a to se teďko děje, proto si myslím, že je potřeba maximálním způsobem se chránit, maximálním způsobem být odpovědný každý občan by skutečně mohl udělat relativně dost pro to jo, může si mejt ruce, může nosit roušky, může chránit své příbuzné, to všechno je na místě, ale měli by se mi minimalizovat v případě nevyhnutelnosti, možná by to mělo proběhnout, ale měly by se mi minimalizoval restrikce státu, které ochromují další segmenty společnosti, ať už se jedná o ekonomiku, ať už se jedná o práva a tak dále a to by, to by se vám nemělo nelíbit, protože já taky si myslím, že musíme tomu čelit jo a taky souhlasím s tím, že ta opatření jsou nevyhnutelná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu s váma nesouhlasit?

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Ale ještě poslední větu jenom, než budete nesouhlasit, ale musíme stále vyhodnocovat, jestli ta opatření, která přijímáme, nebudou škodlivější než virus sám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo ne nesouhlasit, pane senátore, víte, já to vidíme tak, my jsme měli příležitost investovat do technologií, tak jak třeba udělali Němci, trvat na rozsáhlém testování, trasování, investovat do hygien tak, aby logicky ten chytřejší způsob vypořádání s karanténou, s tou epidemií jsme zvládli, jinými slovy, aby ti nakažení byli odizolováni jejich kontakty, pokud to je možný a zbytek, zbytek populace zůstal v normálním chodu, což se jim evidentně daří, my jsme to prostě nezvládli a pak, pak pak nic jiného než ty celoplošná opatření logicky v úvahu nepřipadají aspoň.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

No, je to tak, ta, ta chytrá karanténa se prostě nepovedla, nefunguje, trasování nefungovalo, měla se posílit kapacita těch hygienických stanic, to se taky nestalo nebo jenom v omezené míře, já myslím, že nejdůležitější jsou teď dvě věci, jednak ochránit ty nejvíce ohrožené skupiny seniory a nemocné lidi a jednak zabránit tomu exponenciálnímu růstu, aby skutečně pod náporem těch hospitalizovaných nezkolaboval, nezkolabovala ta zdravotnická infrastruktura, to jsou teď vlastně dvě nejdůležitější věci a třetí věc je samozřejmě, aby ta opatření se dělala adekvátně k té situaci, aby se ani nepodcenila, ani nepřehnala, protože zase chránit tu, ty, vlastně tu společnost za cenu jejího budoucího totálního zhroucení, je samozřejmě také cesta, která, která vede ke strašně krizovým stavům, takže musí se, musí se skutečně ten, ta opatření inteligentně nastavit a zároveň je ještě hrozně důležitý, aby kvůli tomu nevznikala úplně zbytečně nějaká kulturní válka, jak teď vidíme, kdy jsou najednou, na jedné straně vlastně lidé, kteří mají až nepřiměřený strach z kontaktů lidského jakéhokoliv a jsou, jsou, jsou skutečně vyděšeni až přemíru, to jsme hlavně viděli v březnu a dubnu, tenhle ten stav a pak takový ty fanatičtí odpírači, kteří mají pocit, že, že ty roušky jsou symbolem nesvobody a že je musí demonstrativně zahazovat a nepoužívat je vlastně ani v uzavřených prostorách, v dopravních prostředcích, přitom si vůbec neuvědomí, že tam vůbec nejde o ně, oni tou rouškou chrání to své okolí ne sebe, takže je to velmi sobecký postoj a a ty vyhrocené postoje, ty které polarizují společnost, ty jsou také nebezpečné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já, já jsem včera sledoval ministra Havlíčka, který vyprávěl o tom, že, že postižené obory, jako jsou restaurace nebo kultura, dostanou jako pomoc, tak to je jasné, když to zavřeli, tak by měli dostat pomoc, to jsem pochopil, ale v tom výčtu mně chyběla jedna věc jo. Nejpostiženějším oborem je školství.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je a to, to o tom bych chtěl jako mluvit, teď to je to druhé kolo otázek, tak pane doktore, školství, protože, víte, pokud tady hovoříme o tom, že bude průmysl 4,0 nebo 5,0, nebo co to je, nebudeme mít inovace, výzkum, vývoj, budeme investovat do vzdělání a z té montovny se staneme vzdělanostní ekonomikou a ministr průmyslu vám řekne, že nejpostiženější jsou restaurace, tak já jsem nevěřil vlastním očím.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ano, já s vámi naprosto souhlasím, já mám 3 děti. Jakmile děti ve školách, školním věku, to znamená na základce, dáte na distanční studium a chcete po nich samostudium, tak je třeba si uvědomit, že tohle to jsou dovednosti, které nemá spousta vysokoškoláků, to znamená, že my chceme po dětech na základní škole, třeba můj syn dneska seděl od rána od 8 a než jsem odjel, tak ještě tam seděl, prostě seděl a pozoroval obrazovku. To je opravdu, to dítě ztrácí motivaci, je tam samo a je to něco jako home office, prostě ani dospělí lidi, když dělají v home officu, tak najednou začíná ztrácet to kolektivní myšlení, prostě ten kolektiv, kterej ho hecuje, dostává ho, nasměrovává ho na nějaký prostředí, takže prostě já si myslím, že tohle to je opravdu destrukce školství a mně na tom vadí to, že vlastně ty děti jsou vůči covidu jedny z nejodolnějších, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na druhou stranu je pravda a že ta čísla, která byla uveřejněna dnes tím úřadem pro nebo Ústavem zdravotnických informací a statistiky tak, kategorie žák, učeň, student je nejvíce postižena počtem nakažených a teď nemluví o tom, jaký to mělo průběh, ale, je tam skoro 19 tisíc lidí.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

To je právě, ono je to takový začarovaný kruh, samozřejmě u těch dětí je ten průběh nejlehčí, ale oni jsou právě ti největší roznašeči té choroby, že jsou bezpříznakoví, takže nejohroženější skupina v současný době jsou učitelé, který tam je největší výskyt pozitivních testů je u učitelů.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

A toto je, to je prostě začarovaný kruh, to samozřejmě, že to školství je, je jako ohnisko, to jsou jasná tvrdá fakta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nechte pana senátora...

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Čili on je to takový začarovaný kruh, samozřejmě to školství je hrozně důležitý, bylo vlastně na místě, aby se třeba nějakým způsobem kombinovala ta distanční výuka s tou prezenční, jenomže, protože se, protože se to zase zanedbalo, úplně se na to vykašlali všichni, tak, tak najednou teď dochází k takovéhlemu lockdownu i v tom školství, je to samozřejmě špatně, dalo se to udělat mnohem mírnější metodou, kdyby se, kdyby se k tomu přikročilo včas.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jedna věc je debatovat o tom, jestli se to mělo teď nechat, nebo nemělo, já nevím, to už tak opravdu musí být na epidemiolozích, ale tenhle ten důsledek na to školství, jako je drastický, to souvisí s tím, co se mělo udělat před tím, protože znova opakuju, teď chyby se draze platí, akorát už se těžko napravují, protože to epidemie zcela evidentně si žije vlastním životem, ten virus má jiný názor a to, to, to nekontrolované šíření prostě začalo.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

My jsme v takové situaci, kdy kra již nabourala do lodi v Titaniku, již nabourala, musíme tu situaci okamžitě řešit, to znamená, že byla vyhlášena určitá opatření, dle mého názoru by prostě měla proběhnout, doběhnout, ale měli bychom si do budoucna vytyčit, na který segment už nebudeme tak lehkovážně sahat, například jsem se dneska doslechl, že Liverpool je jakoby v nejvyšším stadiu ohrožení, jsou tam velké restrikce, ale školy nechaly běžet, snad byla ta informace správná, to znamená, že i já to cítím tak, protože taky mám malýho syna, že jo a vím, co to znamená, když on nechodí vlastně školy, jednak na rozdíl od vašeho syna tedy, já ho ani nemůžu k tomu computeru dostat, donutit, to je druhá ještě záležitost, tak si myslím, že po určité etapě, já nevím, jestli to bude do konce října nebo ještě někdy v listopadu, bychom si měli vytvořit systém, kdy ty školy už jakoby poběží dál, já vím, vy namítnete, když pojedou čísla nahoru, tak to asi nebude.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ono to bylo teď takové, víte, ono to tak jako odpovídá, já, já vím, že jsem jako příkrý jo, ale ta situace opravdu je z mého podob bezprecedentní a myslím si, že jako každý člověk, který má v zájmu o věci veřejné, z toho je trochu vyděšený a nervózní, teď už nejde o sobecké zájmy, no tak nejdřív se řeklo, udržíme, to bylo v průběhu jednoho týdne, kde podle mého soudu musela vláda mít relativně pořád stejná data a pořád stejné predikce, protože co bysme si povídali, my jsme mimořádně vzdělaná země, máme vynikající odborníky, zejména v lékařských vědách, máme prostě naprosto vynikající světové odborníka a já nevěřím tomu, že to co říkal pan senátor, že by se mohlo stát, že někdo přišel a pak nepřišel, to je jenom to, že ty odborníky, které máme, premiér neposlouchal, o ničem jiným to nesvědčí, tak ty čísla musely být pořád stejné, ty predikce musely být pořád stejné a budeme držet první stupeň základních škol, pak je teda zavřeme a včera jsme se dozvěděli, ale určitě tedy děti nastoupí do 1. listopadu a včera jsme se dověděli, že asi nenastoupí.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ale s těma datama, my jsme, my jsme v březnu a v dubnu nebo v březnu, když vlastně ta situace začala, tak jsme žádná data neměli, my jsme neměli online systém vybudovaný, vybudovali jsme ho a vlastně fungoval perfektně, takže ta data o tom, jak se vyvíjí ta, ta šíření té nákazy, jsme měli, ministerstvo zdravotnictví je mělo, vláda je měla, takže ty čísla k dispozici jsme měli a je opravdu trestuhodné, že se na ně nereagovalo, jenom kvůli těm volbám, který, který chtěla prostě ta moc, aby pro ní dopadly co nejlíp, čili jenom k těm datům ty, ty data máme, měli jsme je už v průběhu prázdnin a věděli jsme moc dobře, že se to, že, že vlastně směřujeme k tomu, k tomu ledovci, zvyšuje se na naše rychlost a musíme začít brzdit, abysme do něj nenarazili.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

A v přímém přenosu jsme narazili na limity populistické politiky jo, ono se řekne populismus, ale tady vidíme, co to znamená, lidi nechtějí nosit roušky tak nebudou nosit roušky, lidi chtějí tohle, tak uděláme tohle, Babiš prostě se řídí podle průzkumu veřejného mínění, a to v takové kritické situaci není prostě možné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Akorát víte, o tomhle se může debatovat, když se, já nevím, dali třeba nějaký ten národní investiční plán, což asi 8 bilionů nějakých investic, který jako sepsali a mohli jsme si tak jako říkat, jestli to je dobře nebo špatně, jestli tam má být 6 hokejovej stadionů nebo 8, ale to je takové politikaření, protože víme, že jich nebude ani 6, ani 8, že to jenom prostě tak jako napsáno, ale teď je ta situace jako úplně jiná, teď už to nejde o takovéhle hry, ale pokud je to tak, že pan, jak říká pan senátor, že opravdu ti zbytečně zemřelí lidé, stáli za vítězství ve volbách, tak.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

A já s tím souhlasím prostě, k tomu není co dodat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prosím?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Já jsem pořád přesvědčen, že ty lidi by stejně umřeli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak každý někdy umřeme, to je jako jistota, pane doktore, až na to je otázka, jestli museli zemřít teď, jestli se museli nakazit, jestli museli onemocnět, teď díky tomu, že nebyla udělána restrikce, to my přece nemůžeme.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ale oni umřou za půl roku, když stejně dostanou tu chorobu, stejně jí všichni dostaneme, to se nedá nic dělat, to musí proběhnout celou populací.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Jenom bych fakt rád zdůraznil, že tady, tady jde primárně o to zpomalit ten exponenciální nárůst.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Který hrozí, zahladit tu kapacitu těch zdravotnických zařízení, že hrozí, že skutečně ti lidé potom budou, který budou muset být internovaný, tak budou skutečně na těch chodbách nebo na dvorcích, o to tady jde zpomalit.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

To říkáte, to budou, ale ty co do teďka umírali, tak ty umírali za plné lékařské péče, umřeli by stejně teďka jako někdy jinde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktory, víte, já tyhle ty debaty nemá moc rád jo, já tyhle debaty nemám moc rád, já se prostě bráním debatě o tom, jakou cenu má lidský život.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

To jsem snad nevytáhl ne?

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne, no tak vy říkáte, stejně by umřeli, no tak asi, asi ano, ale za nějakou dobu, pokud by se nenakazili, stejně jako vy nebo já, nezlobte se, na tohle to, já tyhle debaty odmítám, je to stejné jako pokud ekonomové budou přepočítávat pokles hospodářského výkonu v případě, v případě lockdownu a cenu lidského života, pro mě, víte, ne, ne, ne, ne, pro mě lidský život je, je konstanta, kterou se, kterou nemohu obchodovat, já to...

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Hlavně politik to nemůže zahrnout do svých, do svých úvah už podobně, jako když se přidržím toho Titaniku, no oni by stejně nakonec umřeli, protože napadali do vody, politik musí, i když ví, že by ty lidi přesto umřeli, tak musí v ten moment udělat maximum pro to, pro to, aby tomu zabránil, to je vlastně politika, starost o věci veřejné jo, čili oni ani nemají na vybranou naši politici, než udělat veškerá možná opatření a nesmí se dle mého názoru, to vám neříkám jako informaci, to je můj názor jo, ale nesmí se přeťápnout pouze to, aby ta opatření nebyla více devastující než samotný koronavirus jo, a to je velmi nebezpečné.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Tak například by mělo úplně vypadnout z našich úvah uzavření hranic, to si myslím, že je záležitost, kterou si prostě nemůžeme dovolit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nezlobte se, pane Kocábe, ale oni nám je uzavřou ty ostatní, pokud nebudeme tu pandemii zvládat, tak nám je uzavřou ty ostatní, buď to tedy ten vstup ztíží na testy provedené na jejich území nebo podobně, že de facto je uzavřou.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ne, já znovu opakuju, experti se shodují, naše zdravotnictví ten covid zvládne, ale nesmí se vyvíjet příliš rychlé šíření té náklazy.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Když se bude vyvíjet příliš rychle, nezvládneme.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

To uvidíme teďka, jestli opravdu se nám začnou hroutit nemocnice, ale zatím se nám nehroutí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, víte, nezlobte se, ale já, já bych se debatě s vámi tomuhle vyhnul, protože tam se prostě nemůžeme shodnout, protože když mě bolí hlava, tak si vemu nějaký prášek na bolest hlavy a on mi zabere za půl nebo za hodinu, pokud udělám opatření proti šíření epidemie, tak výsledek uvidím teprve za dva týdny, ale pokud dám špatný lék, no tak, bohužel tam budou zbytečně zemřelí a pro mě debaty o ceně lidského života jsou fakt nepřijatelné, tak a pane doktore, na vaši specializaci, mezilidské vztahy, jaký vliv, co se teď děje v rodinách, v hlavách lidí a teď mluvím o strachu, o mezilidských kontaktech, co se tam děje?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Vždycky třeba si uvědomit, že Česká republika je velice ostrůvkový systém, což za Bolševika nebylo, tam jsme byli dost homogenní, ale teďka my jsme takový malinký ostrůvky lidí, který se sebou ostře nesouhlasí, jak to vidíme tady, že jo, to znamená, že dneska se potkávají lidi, kteří se na sebe takhle jako kouknou, řeknou si 4 věty a řeknou si, tohohle člověka už nechci v životě vidět a takhle dneska právě se polarizuje ta česká společnost na ostrůvek, který nevychází z baráku, který má hypochondrie, který má fobie sociální, bojí se chodit mezi lidi zarouškovanej s rukavicema na rukou, to vidíte, jak to jezdí těma tramvajema, pak máte ty odpírače, který říkají, já to nosit nebudu, já jsem totálně proti, pak jsou lidi, který to tak pasivně souhlasí, ten problém Český republiky, podle mě je v tom, že většina lidí tohle to považuje za jednu velkou šaškárnu. To znamená, že oni to fakticky ignorujou, to znamená...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako kvůli tomu, že ten virus není vidět, že ještě neviděli ty přeplněné nemocnice?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ještě jim neumírají kamarádi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne tak, ty odpírači a ti, kteří říkají, že je to chřipečka, tak tohle vždycky přestanou říkat v okamžiku, kdy někdo jejich, z jejich sociálních kontaktů skončí na dýchacím přístroji.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

No, no, no, přesně tak, no to jako musíte s tím osobní zkušenost, pak tomu věříte. Třeba holky, když jim je 13, 14 let, tak se zkoumaly holky, který byly těhotné a ty, které nebyly těhotné a zkoumaly, jak se liší ve znalostech, tak o skupiny obou těch skupin dívek byly úplně stejné, lišily se v postoji vůči sexu, to znamená, oni nevěřily v to ty holky, které byly těhotné, že by se jim to mohlo taky stát. To se stává jenom tam těm, nám se to nestává a teprve, když máte v okolí dvě, tři kamarádky, které s tím měly nějaký velký průšvih, no tak ty jejich děti, ty jejich ženy si na to to, tedy ty ženy si na to začnou dávat pozor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak vaše specializace partnerských vztahů se teď nedala popřít, no. Tak a co teď? Co s ekonomikou, co bude dál a jestli jsme schopni z toho vyjít a takový podotázka, já jsem včera moc nepochopil, když předseda Fiala vyzval Andreje Babiše a tedy tu vládu, ať požádají parlament o důvěru v okamžiku, kdy nebude nouzový stav a ten Babiš na to říkal celkem logickou věc, on říkal, no tak až nebude nouzový stav, tak to bude znamenat, že jsme situaci zvládli, tak proč bych v týhle tý situaci žádal o důvěru, no to mělo taky svoji logiku, tak se má dít.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Tak já, člověk může s velkou mírou jakoby takový i pokory, protože fakt je to něco, co nás přesahuje ten koronavirus, jenom vyjádřit vlastní názor, jo já bych nechtěl, já bych nechtěl působit jako někdo, kdo vnucuje svůj názor, já si myslím, že se dá konstatovat, že Babišova vláda nezvládla ten problém, já si to myslím, možná nemám pravdu, ale myslím si to, v takové situaci by měla vláda odstoupit okamžitě, někdo říká, přepřahat, přepřahat kočár, když je krize, že je, že je špatně a já zase říkám a zase se vrátím k tomu Titaniku, že když to ten kapitán nezvládá, tak musí být okamžitě nahrazen, protože ten problém běží, tak jedna věc je, že by mělo dojít k výměně vlády, to samozřejmě Babiš teďko nebude chtít, další věc, že by měly vzniknout dle mého názoru, znovu se vracím k tomu nápadu, by mělo dojít k rozparcelování problémů, aby jeden kraj jel, jeden kraj byl třeba dejme tomu v karanténě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ale to v okamžiku...

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Ekonomika vám bude segmentálně pracovat, školství pojede segmentálně a hejtmani se dostanou na úroveň vlastně státnickou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale to může fungovat v případě, že ta nákaza se takto exponenciálně nebude šířit, ale vhledem k tomu, že teď vlastně celá země zčervenala, tak tam originální opatření nemají smysl.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Já neříkám, že ne teď hned, pane Soukupe, ale prostě připravit to řešení do budoucna, abychom dokázali prostě tu republiku udržuje v nějakém výkonu a nedělali taková ta centrální opatření, ještě vám řeknu jeden nápad, já nevím, jestli, jestli, jestli to bude přijato nějak s pochopením. Otázka kultury a i vlastně takových těch volnočasových aktivit, se podceňuje a hází se do jednoho pytle, já bych navrhnul, aby vznikla komise, která přesně prošetří, které volnočasové aktivity jsou skutečně rizikové a ty tedy potom, dejme tomu, omezit ale jiné nechat běžet, protože vzít lidem jakoby v jeden okamžik všechno, já si myslím, že to povede k takové deprivaci, že tady za rok budeme stát úplně s jiným problémem, kdy národ fakt půjde co do nálady a nějaký životní energie úplně do háje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane senátore, teď komplex věcí, nouzový stav je do 3. listopadu, přičemž v lidech je tak vyvoláván dojem, že to toho 3. listopadu možná skončí a začne se rozvolňovat, tak jestli je to jakoby pravda, jestli je to vůbec možné a samozřejmě to zásadní, vy jste to i citovali, jestli nepřepřáhnout nebo se o to nepokusit v téhle situaci národa.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Tak na jednu stranu vláda to bezesporu nezvládla, my jsme měli na výběr mezi dvěmi cestami, buďto jsme mohli jít cestou toho, toho, těch bariérových opatření, myslím jako v březnu, což jsme tehdy udělali nebo vsadit na chytrou karanténu a chránit ty nejvíc ohrožené skupiny, my jsme vsadili na ty, na ta bariérová opatření, na lockdown, vznikly obrovský ztráty v ekonomice, obrovskej propad státního dluhu a přesto jsme tomu exponenciálnímu šíření nezabránili, díky tomu, že se tak na to, že se prostě zahodili lopaty a všichni se na to vy, no všichni, vláda se na to...

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ne, lidi se na to vykašlali.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

No, tak samozřejmě, když, když pan premiér jako odjíždí do Chorvatska.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale chtít po lidech, aby měli epidemiologické vzdělání.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Říká, že jsme boj vyhráli a že už jsme zvítězili a že už žádná druhá vlna nebude, no, tak samozřejmě lidé na to reagují nějakým způsobem, čili vláda to nepochybně nezvládla, teď máme kombinaci těch dvou nejhorších efektů, to znamená máme jak zadluženou ekonomiku, tak máme exponenciální nárůst, ale přiznám se, že nevidím úplně řešení v tom, že by, že by vláda odstupovala a vznikla tady nějaká, nějaká zase vláda kamarádů pana prezidenta, která bude teď do voleb vládnout bez jakékoliv zodpovědnosti, bez jakékoliv, bez jakékoliv opory v parlamentu, v důvěře obyvatelstva, ničeho, to si myslím, že by, že by žádné řešení nebylo, jenom by to umožnilo panu premiérovi, aby, aby se od toho distancoval, umyl si nad tím ruce a řekl, to oni, to já s tím nemám nic společného, čili já v tom chápu, chápu jaksi morální oprávnění toho požadavku, ale, ale prakticky ho jako moc smysluplný nevidím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ty volnočasové aktivity, víte, já jsem na to slovo volnočasové aktivity trochu jako alergický, protože nebo nevím, co to znamená, protože pro mě je to jako poskytování služeb jo, to jsou prostě různé služby, které se prostě poskytují a ty, ty jako byly uzavřeny, ona celá řada dalších věcí samozřejmě logicky potom uzavřena také, tak ty restaurace nevaří jenom z vody, že jo, ty má celou řadu dodavatelů a zaměstnanců a tak dále, ale ono teď tady není debata o tom, jestli ta opatření jsou oprávněné, nebo ne, oni podle mého názoru oprávněná jsou, akorát v lidech je vyvoláván dojem, že nezasahujeme do ekonomiky, to prostě není pravda.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Teď už jsou to opatření bohužel nezbytná, já teda pevně doufám, že, že se ten nárůst podaří zpomalit, protože jinak jsme opravdu ve strašných problémech, takže teď jsou, teď jsou nezbytná, nemůžou trvat donekonečna, to je asi také jasné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale pokud jsem dobře viděl v Izraeli, kde udělali tedy velmi tvrdá opatření, ale také tam mohli chodit do práce, není to úplně takový ten zákaz jako vycházení, tak se jim to podařilo dostat dolů, operují se stejnými čísly, ale zhruba po měsíci, že začnou uvolňovat, když to R bude 0,8 a počet nakažených nepřesáhne 2000, což a teď jenom Izrael říkám, protože je to zhruba stejně velká země a také velmi hustě osídlena.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Je samozřejmě otázka, jak dlouho tenhle ten základní konflikt pomine, protože nebo problém tedy, protože pokud by to mělo pokračovat déle.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Musíme počítat s delším horizontem než je toho 3. listopadu.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Tak právě proto říkám, že pro ten delší horizont je potřeba to paradigma té obrany úplně změnit, jen nemůžeme přece tomu čelit neustále lockdownem, který se ještě bude prohlubovat, jestli nezměníme to paradigma, já neříkám, jakým způsobem, já mám teda nějaké, nějaké nápady třeba sám za sebe, já bych to skutečně parceloval na kraje jo, ale pokud ho nezměníme, tak ta republika se dostane do tak závažné krize, že si jednou budeme říkat, že ten koronavirus za to nestál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, vy jste teda, já jsem vaše názory příliš neznal, ale teď je tady vidím až tady ve studiu.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Já taky ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale vy si myslíte, že jako všichni ostatní udělali taky chybu jo, když, když, když proti šíření proti tomu rychlému, dejme tomu exponenciálnímu nebo nekontrolovanému šíření toho viru postupují podobně, ať jsou to Němci nebo třeba v Izraeli, Izraelce, ať jsou to Američané, mimochodem Američané zavřeli v New Yorku, který byl velmi postižen restaurace, divadla až do, nebo tedy divadla, kina až do června příštího roku, ono to taky o něčem svědčí, taky dělali všichni chybu?

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Ne, tak já neříkám, že se nemůžou dělat nějaký opatření, ale třeba moje představa je hlavně kouknout se na vysloveně na lidi, pro které je koronavirus smrtelný. To znamená, když má třeba chopen, chronickou obstrukční chorobu, tak tyhle ty lidi jsou opravdu ohroženi na životě, ty když dostanu koronavirus, tak zemřou jo, stejně tak lidi, který mají problémy s játrama různý třeba nejenom opilci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, o tom tady lékaři hovoří.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

A tyhle ty komorbidní lidi, ty jsou v mimořádně ohrožený, ty potřebujou mimořádnou ochranu a pak jsou ohromné části populace, které jsou v celku intaktní, že se jim to nestane, nestane, to znamená ta, já moje představa je to, že se má zaměřit pohled na ty mimořádně jako ohrožený lidi a ty ostatní nechat víceméně žít, zejména teda chodit děti do školy, lidi do práce a zavřít jenom ty volnočasové aktivity.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pro děti, pro děti, které ten lockdown škol, to uzavření škol, který z mého pohledu, ano, možná otevřou první stupeň, ale včera nám ministr školství tak jako říkal, že, že možná ne a že když se to nepodaří jako snížit a že neví, jestli to má to R, číslo R bude 0,8 nebo 0,9 nebo 1,1, co to bude znamenat pro vývoj těch dětí, protože ono už to není tak úplně jako legrační, bylo to několik měsíců na jaře, teď to prostě pokračuje, ono už to přece jenom už je nějaká doba.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Tak, že jo víme, jak se vyvíjí vzdělanost, že ty problémy s dětma neustále narůstají, to znamená ty nezvladatelné děti a problémový děti nám narůstají ve školách, sociální pracovnice se taky si stěžujou, že ta nárůst a brutalita těch extrémních skupin jo, prostě narůstá a já se bojím, že tady se odnaučí spousta dětí, se učit, vzdělávat, to je takovej dril, do kterýho se to dítě dostane a pak jede třeba 4 roky na tom gymnáziu, jede jako šroubek a pak na ty vysoký a jakmile ty lidi odnaučíme pracovat a odnaučíme je studovat, tak potom rozjet tady ten vzdělávací rychlík, ty děti jako rozpumprdlíkovat, jo to vždycky vám řeknou učitelé na začátku školy, že to musí dělat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Takže prostě ty návyky učební, ten životní styl, ty koleje, ve kterých ty děti jedou, je základ toho vzdělání, ty děti se vám nebudou vzdělávat sami na distanční výuce, to tak jde třetina dětí vůbec se nevzdělává jako dneska.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď je to volná debata.

Jeroným KLIMEŠ, psycholog

Je no.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prostě neberte mě jako nějakého určovatele témat, jestli se chcete vyjádřit k něčemu, co řekli vaši předřečníci nebo podobně, tak samozřejmě můžete a mě by zajímalo poslední jako subtéma, které možná státní ekonomika, státní rozpočet, který jako z mého pohledu v tom tradičním slova smyslu teď přestal existovat, ale to nemyslím jako kritiku, asi v plusu by teď nemohl být nikdo, jako zvládneme to jako státní rozpočet, jako stát?

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Ne, to je, to je další věc, ze které já mám také obavy, protože když vidím tu neuvěřitelnou marnotratnost, s jakou se teď házejí do toho prostoru projekty, které, které vlastně nemají vůbec žádnou životaschopnost, jako například kanál Dunaj-Odra-Labe, což se všichni shodnou, že je naprostý nesmysl je to projekt, který měl smysl za Karla IV, ale dneska prostě lodní doprava skutečně není páteří...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím, jestli má smysl nebo ne, ale říkat to v době, kdy hrozí celonárodní katastrofa...

David SMOLJAK, senátor /STAN/

A v době, kdy hrozí celonárodní katastrofa jsme zadlužení až po uši, tak házet další desítky nebo stovky miliard do projektu s naprosto, který nemá absolutně žádnou perspektivu, ta, ta bezstarostnost s jakou se ty miliardy teď vlastně vyhazují ven, mě, mě děsí, teda to musím říct upřímně. Stejně jako nápad na zrušení superhrubé mzdy ve chvíli, kdy jsme tak obrovské zadlužení a hrozí dalších 80 miliard ztráty, budou chybět ve zdravotnictví, ve školství, prostě budou chybět ty peníze, je to naprostá nezodpovědnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prosím krátce, pane doktore, samozřejmě.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Tak samozřejmě, tak já sleduju všechny ty debaty a chápu prostě, jakým způsobem je ekonomika ohrožena, nejsem ekonom a nechci to teďko tady sám jakoby za sebe rozvádět, protože to je fakt problém, který těžko budeme řešit...u tvorby dvou státních rozpočtů jako ministr, takže celkem takový jakoby globální přehled přesto mám, já si myslím, že v této situaci holt se budeme muset různě zadlužovat a že peníze nakonec budeme muset prostě do sanace té ekonomiky investovat a ten, ten státní dluh zvýšit, to je můj názor, já neříkám, že to je dobře, ale že nám nic jiného nezbyde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

O tom žádná, že s deficitním rozpočtem budeme muset hospodařit. Potíž je v tom, že dopady té druhé vlny jsou ještě neznáme, ale už teď to vypadá na schodek v tomto a příštím roce zhruba 700 miliard korun, pokud jsem to dobře pochopil, což pak se limitně blíží tomu, že další a další schodky už prostě budou nezvladatelné.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Ještě bych to dořekl jenom maličkosti, jo, je to katastrofální situace a peníze dle mého názoru se ocitnou na druhém místě, na prvním místě já bych posunul, aspoň to minimum pozitivního, které by se z celé té krize dalo, dalo jakoby získat a totiž změna přemýšlení vůbec o životě jako takovém a před, to vás asi nudí, že jo, předřadit prostě nějaké jiné duchovnější priority.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, tak nudí, no určitě, akorát mě to nudí v okamžiku, kdy, kdy teď říkáme, kritická situace zdravotnictví a zdravotníkům se slíbilo...

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Já vím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Slíbily odměny za to jarní službu a ty odměny dostanou až teď v říjnové výplatě, a když jsme za půl roku nedali ani korunu do hygienických stanic, aby masivně navýšily, navýšily kapacitu třeba toho trasování, abysme pak na tiskové konferenci premiéra slyšeli, že zavolal ředitelům bank, ať mu půjčí call centrum, já prostě jsem nevěřil vlastním očím, promiňte.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Pak ale zvolejte, přepřáhnout, protože tato vláda už se osvědčila, že to dělá tímto způsobem.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Já vidím šanci, já vidím šanci v tom, to je jako, to o čem jsme se celou dobu bavili, vypadá opravdu katastroficky a je to skutečně, ta situace je vážná, ale já vidím velkou naději v tom, že máme jednak spoustu, spoustu lidí v tom zdravotnictví i v těch expertních týmech, kteří jsou fakt skvělý, který tomu rozumí, vědí co mají dělat, máme tady krajské, městské, místní samosprávy, který si taky poradily s tou situací v březnu a dubnu a ti lidé tam jsou dál, takže i oni budou schopni část odpovědnosti převzít a tu, tu situaci pomoct zvládnout a máme tady sami samozřejmě i vlastně občany České republiky, který vlastně v březnu, dubnu projevili obrovskou schopnost nějaké vzájemně výpomoci, všichni šili roušky, všichni si pomáhali, rozváželi jsme potravinovou pomoc, já věřím, že ten, že ten duch se nevytratil úplně a že pokud skutečně dokážeme dodržet ty, ty úplně elementární, základní věci, jako, jako ty nosit roušky v těch uzavřených prostorách, tady jsme 2 metry od sebe, tak to, tak to jako není úplně nutné, ale nosit je tam, kde je, kde je to třeba, v dopravních prostředcích, ruce, rozestupy, používat rozum, to, to jsou vlastně hrozně jednoduché věci, která nás nijak zvlášť neomezují, ale hrozně moc pomohou vyřešit celkovou situaci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem si nejsem jistý, ale jestli teď ještě, ještě to zvládneme sami, ale nezbývá než doufat, pánové, já bych si s vámi rád povídal, myslím, že diváky to určitě taky bavilo, nicméně náš čas vypršel, já vám moc chci poděkovat za to, že jste přišli do studia.

Michael KOCÁB, umělec, aktivista

Děkujeme.

David SMOLJAK, senátor /STAN/

Děkujeme za pozvání, shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A děkuji za pozornost, vážení diváci.