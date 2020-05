Rozhovor s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

Do Duelu přišel člověk, čistě podle výzkumu, předseda dnes druhé nejsilnější politické strany v Česku Ivan Bartoš z České pirátské strany.

Já z toho mám obrovskou radost, protože jestli má někdo dnes v Česku potenciál přinést změnu, tak jsou to asi právě Piráti. Nebo takhle. Právě od Pirátů se to tak nějak čeká. A i když by samozřejmě platilo, že ne každá změna je k lepšímu, tak co si budeme povídat, je v našem státě a společnosti dost věcí, které by se daly vylepšit, nebo chcete-li, změnit. Tak si to pojďme teď s panem Bartošem probrat, dobrý večer, pane předsedo.

Doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa z 19.5.2020.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já moc děkuji za to, že jste přišel do studia přijal tedy pozvání, a ta první otázka je nabíledni. Včera skončil nouzový stav. A mě by zajímalo vaše hodnocení toho, co jsme prožili. Těch 66 dnů v nouzovém stavu a vaše krátká predikce, co teď bude. A mluvím samozřejmě o zdravotních důsledcích té koronakrize, politickému vývoji a politických důsledcích a samozřejmě mluvím i o ekonomice, chcete-li kultuře, společnosti, prosím.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No, tak co si budem povídat, od toho momentu, kdy se v Česku objevil vlastně první pacient, který byl nakažený koronavirem, jsme zažili teda pěknou divočinu, a to jak z pohledu těch jednotlivých rozhodnutí a opatření vlády, která chvilku platila, chvilku neplatila, někdy jí to musel zrušit i soud, tak zejména z pozice těch lidí, kteří tím procházeli, a těch firem, kterých se to velmi dotklo. Já jsem i zpočátku, a bylo vidět, že ten český zdravotní systém na to není připraven, tak jsme i velmi podpořili takové to razantní a možná i drastické, teď musíme všechno vypnout, vypnout tu ekonomiku, aby se nám nezhroutil ten zdravotní systém. To byla ta cesta té Itálie, viděli jsme to i na těch originálních záběrech, kdy prostě ty nemocnice to nezvládaly, kde se selektovali pacienti, ale potom probíhala vlastně ta doba toho nouzového stavu a tam ta opatření byla velmi pomalá. My jsme se snažili už před měsícem a půl řešit ekonomické dopady na eseróčka, ty pomoci toho státu a ta vláda, jako kdyby byla... V televizi byla vždycky první a poměrně dlouhou dobu, byly to ty nekonečné tiskovky, ale z těch faktických opatření, třeba ještě dnes někteří lidé nedosáhli na tu státní pomoc, ačkoliv se o tom mluvilo už před měsícem a půl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, právě. Já jsem byl trošku nepřítelem, když se říkalo o vládě a Andreji Babišovi to, že je marketingový mág. Že ta vláda je postavena na marketingu tak, jak se to říkalo od roku 2013, tak jsem říkal, no, tak ty jeho média zásadně nejsou probabišovská, nebo aspoň mi přijde Mladá fronta DNES poměrně objektivní deník, ale teď tedy musím říci, že mně přijde to více marketingové než jindy. Já vám to zkusím vysvětlit. V lidech je přesvědčení, že tím, že jsme se tedy zarouškovali, že se přijaly ty restriktivní opatření, že jsme to porazili, ten virus. A ono jsme ho samozřejmě neporazili, ten virus tady s námi je, až na to, že ty dopady na společnost jsou drastické. To je můj názor.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já s vámi tady v tom souhlasím, protože ten prvotní cíl bylo skutečně, říkalo se zploštit tu křivku, abysme neměli ten obrovský nárůst případů, kdy by skutečně ti lidé umírali. Ale potom se začala hrát v televizi taková divná hra, zejména teda díky rétorice pana premiéra, kdy on začal "jsme v té válce" a udělal z toho vlastně boj, a teď se hlásila ta čísla, boj o každý nový zjištěný případ a místo toho, aby ta vládla sedla ke stolu s odborníky, začli pracovat na těch modelech a řešili ty dopady, tu jemnost toho, koho se to dotýká, tak to neudělali. A rozhodně nemáme vyhráno. Já vám dám jako příklad, kdybysme měli být v režimu, protože skutečně ten virus nezmizel a to riziko té druhé vlny, asi až skončí léto, ono to souvisí s počasím, jako zde stále je. A já vám dám příklad, když jedete třeba na dovolenou, doufám, že se bude moci teda jet na dovolenou k moři, a máte tam ten praporek, že jo, který ukazuje, jestli můžete do vody, velikost vln, a vlastně my jsme i teď začali spolupracovat s ministerstvy ve věci nového zákona, který bude řešit takováto rizika, ten pandemický zákon, který bude mít ty úrovně alarmů, a protože když se teď někde objeví třeba nějaký výskyt, teď se znovu hovoří třeba o problematice dolů na Karviné, kde se to objevilo, tak ten stát nemůže zareagovat, všechno vypnem, nikdo nesmí teď nikam chodit, ale musí být schopen to lokalizovat, najít ty zasažené lidi ze setkávání a tam si myslím, že ta vláda zaspala, ta chytrá karanténa se spustila 1. května, nikoliv o měsíc dříve, jak o tom informoval pan Prymula.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono tak je. Ona ta plošná opatření fungují tak, a teď pojďme se bavit o těch rouškách, ono se to podobně dá přirovnat k něčemu jinému. Roušky. Budeme říkat, že roušky jaksi fungují. Že zabraňují přenosu toho viru a že je to tedy žádoucí opatření. Problém je, že nemáme srovnání. Jsme jediná země na světě, která teď má povinné roušky mimo domov. Ano. Snad v pondělí to má skončit. Kdybychom měli srovnání, že, dejme tomu, v Ostravě roušky jsou a v Porubě nejsou, a pak máme srovnání počtu nakažených, tak budiž, ale teď si tedy říkáme, že roušky pomáhají, že roušky fungují, ale důkaz k tomu není. Je k tomu samozřejmě názor epidemiologů, ale je to takový symbol téhle doby. Tak mi teď vysvětlete roušky. Jaký je váš však názor na to. Já se přiznám, že doživotně nechci chodit v roušce, už v rouškách chodíme takřka 2 měsíce a ten virus je tady pořád s námi. Tak.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak já jsem přesvědčen, a ukazoval to třeba i příklad toho Tchaj-wanu, i těch asijských zemí, že ta povinnost nosit roušku na začátku byla, i když byla špatně teda dost vyhlášena, protože ve spoustě míst to nedávalo smysl a stále to nedává, takže to byl dobrý krok. Ostatně primátor Hřib, co se týká MHD a cestování metrem, to jako Praha vyhlásila a ty lidi to respektovali. Dokonce to pak respektovali...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Promiňte, já jenom abysme si rozuměli. Já nekritizuji opodstatněnost těch opatření, protože skutečně ti odborníci, já nejsem epidemiolog, ale každý den tady hovořím s různými odborníky a většina z nich se shoduje na tom, že ten exponenciální nárůst té křivky v krátkém čase je skutečně velmi nežádoucí, protože se zahltí ten zdravotní systém, je potřeba tu křivku zploštit, aby se nezahltil ten zdravotní systém, ale v určitém čase se počet těch nemocných nebo nakažených matematicky srovná, protože ten virus prostě tady mezi námi je, takže já to vůbec ze začátku...

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak já zareaguju na tu druhou část, jestli mně dovolíte, vy jste hovořil o tom, že nevíme ten rozdíl. A já si myslím, že to bylo druhé a stále trvající selhání vlády, a to je v té věci testování. Pan Babiš, a my jsme to představovali v tom plánu Budoucnost řešíme teď a hovoří o tom epidemiologové, ty testy byly nedostatečné. Nereprezentativní vzorek, skutečně málo počtů, i na stránkách Ministerstva zdravotnictví to číslo, které vidíte, není počet otestovaných lidí, ale je počet testů celkem. To znamená, když jste byl třeba shledán pozitivní, tak jste se testoval vícekrát, opakovaně, jestli máte protilátky. A chybí k tomu, a my jsme spustili kampaň Data vědcům, chybí k tomu ty potřebné údaje, abyste vůbec mohl modelovat ten průběh. Dám vám příklad, opět z praxe, my nevíme vlastně, jaký je specifický koeficient toho přenosu, jestli ten jeden člověk nakazí víc lidí, nebo méně, v těch školách. A přece takovouhle informaci, když otevřu školy, jestli to rizikovější otevřít školy, nebo méně rizikové, jsou tam ty lidi delší dobu, to musíte vědět přece z testů těch specifických vzorků. Takže kdybysme skutečně měli otestováno reprezentativní vzorek ne těmi rychlotesty na protilátky, ale těmi testy, jižní Čechy takto testovaly, tak můžeme říct a pak modelovat například, otevřu toto. Otevřu školy. Otevřu školy s rouškami, otevřu školy bez roušek. A můžete pracovat s nějakou predikcí toho vývoje. A to bylo to, co jsme chtěli po vládě v průběhu té pandemie, co má Švýcarsko, co má Německo, co má UK. Vy vidíte ta data a dokážete říct, jak se to bude chovat, ten model, neřeknete to nikdy přesně, ale čím víc dat máte, jak se to bude chovat, a dokážete pak říct, jestli ty hypermarkety a nebo hobby markety byly správně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale tyhle diskuse se otevřeně vedou třeba v Německu, oni říkají, zásadní rozdíl nebo zásadní plus je zavření škol, zatímco třeba zavření obchodů a restaurací plus není. To říkají jedni epidemiologové a celkem otevřeně se tam hovoří o tom, a všichni ale se shodují na tom, že s vypnutou ekonomikou, s vypnutým státem prostě nelze přežít. To je na to, několik týdnů tady biju na poplach. Ale zpět k těm politikům. Víte, já nejsem úplně bezbřehý kritik Andreje Babiše, ale teď mě děsí jedna věc. Nedostatek těch dat, že vlastně nevíme, podle čeho se rozhoduje. Určitý alibismus, že epidemiologové nám říkali, ale my nevíme, kteří epidemiologové, co říkali, a politici rozhodují. A teď mě tedy konkrétně vyděsila jedna věc u pana předsedy Hamáčka, kdy říkal, že za ním přišel neznámý člověk, přinesl mu nějaké matematické modely, které svědčily o tom, že nám hrozí průšvih, a on v noci s nimi jel za předsedou vlády a pak se podle nich rozhodovalo, ale my nevíme, jaké matematické modely, my nevíme, který člověk to byl, a mě to začíná trošičku vadit, že si myslím, že by bylo možné s těmi lidmi hrát trochu otevřenější partii, protože spoléhat na to, že si lidé sami neudělají názor nebo si něco nedopočtou anebo že v novinách a na internetu nebudou komentáře některých jiných epidemiologů, no.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ona ta situace v počátcích a vlastně i třeba prvních 14 dní byla vesměs jako velmi absurdní z pohledu běžného člověka i politika.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Byl to šok.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Kdy nevznikl ten ústřední krizový štáb, kdy pan premiér jako hřímal na těch tiskových konferencích, jak já to celé odřídím, já nevím, co se tam stalo. Nicméně ty prediktivní modely i ty modely v těch zemí, kde už ta epidemie trvala nějakou dobu, ukazovaly, že ten exponenciální nárůst, pokud se neudělá nic, se skutečně stane. Na to asi nemusí přijít tajný člověk na ministerstvo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, a zahltí se zdravotní systém a tomu je potřeba zabránit. To je logické.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

A já si myslím, že i to odůvodňování těch rozhodnutí, ono to zvyšuje i důvěru těch lidí, když to je jednou tak, podruhé jinak, 3 lidi řeknou 3 různé věci, kdyby ta vláda jasně ukázala, podle čeho postupuje, a to vytkl přece vládě i ten pražský soud, když zrušil ta opatření.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ano.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Vy každé takto razantní opatření, a ta ekonomika dostala strašně na frak, vy ho musíte umět odůvodnit, musí se opírat o epidemiologické modely, a kdybych to pro diváky třeba, cílem toho politika není teda sbírat preference v průzkumech volebních, na což ta vláda trošku podle mě tu epidemii taky řídila, co nám udělá body a co ne, ale vytvořit svět nebo město, jsme teď v Praze, ale kterékoliv, příjemné pro lidi a nepříjemné pro virus. A takto musíte na ta data pohlížet. Kde je to riziko přenosu, kde jsou ekonomické dopady jako lidé potřebují žít společenským životem, nevydrží 2 měsíce se s nikým nepotkávat, ale musíte to mít odůvodněné a těm lidem ta pravidla vysvětlit. Třeba dnes, kdy skončil ten nouzový stav, a já jsem o tom psal i třeba na svůj profil, tak si lidé myslí, že jako všechny ty věci skončily.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No právě, aby bylo jasno, tak opravdu je potřeba pochválit vládu za ty opatření v začátku, že se to podařilo zploštit, a nebudeme hovořit o tom, jestli roušky měly být zavedeny o den později nebo o 3 dny, prostě podařilo se to zploštit a ten zdravotní systém nebyl zahlcen, to znamená, nedošlo ke zbytečným úmrtím, ale ten dopad, ten byl dramatický na tu ekonomiku, ale to teprve uvidíme ještě v dalších měsících, jak dramatické to bude. Už za první kvartál došlo v mezikvartálním srovnání k poklesu o 3,5 procenta, no jo, ale tam je teprve jenom 18 dnů nebo 19 dnů března, kde byl zaveden nouzový stav, a za duben, květen, červen ta čísla budou dramatická, to je potřeba si přiznat. Myslíte si, že jste to čekali takhle dramatické?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Víte, já si myslím, že jsme mohli, a jako my jsme se v té sněmovně i jako opozice snažili, ostatně řada těch opatření byla navrhována opozicí a vláda je pak navrhla se zpožděním. Ale spousta lidí a firem jako, třeba když jste v komerčním nájmu, jo, tak ta nemožnost, když vám někdo vypne příjem, platit komerční nájem tady byla jako reálná. Ty věci se odsouvaly. Příklady, teď se tady hovoří o tom, jak je zatím malá nezaměstnanost. Ale když se podíváte na ekonomy, jednak ta jejich predikce je, že to poroste k devíti procentům někde v průběhu léta, ale spousta podnikatelů, a já nemyslím jako velkých podnikatelů, ale OSVČ třeba, tak ti mají ten kompenzační bonus, tu Pětadvacítku až do června.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Jo, takže až v červnu to skončí, tak se teprve ukáže, kolik lidí se v danou chvíli obrátilo na úřad práce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak logicky. Logicky, teď byl ještě kurzarbeit, a jestli se budou dávat výpovědi, tak je to v průběhu května, pak bude nějaká výpovědní lhůta a samozřejmě OSVČ, kterým když skončí tedy koncem května podpora, no, tak v červnu se objeví na úřadech práce a teprve to uvidíme.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My si tady o tom můžeme povídat, ale ta vláda na to musí zareagovat. Když se podíváte, komu šly ty půjčky Covid, ono to teda není moc vidět, ale braly je zejména velké firmy, které neměly ty existenční problémy, když jste jako hospodskej přišel do banky si předjednat, to jste musel mít předjednáno, tu půjčku, tak oni vám řekli, nelukrativní byznys, nemáte obrat, nedostanete.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

O tom jsme se bavili. Ale tady by mě zajímala jedna věc, váš názor. Já jsem tady chválil, a teď buďme spravedliví, já jsem chváli administraci té Pětadvacítky. To dělalo Ministerstvo financí a skutečně Finanční správa, protože je vybavená samozřejmě lidmi, je vybavená počítačovou technikou, tak to podle mého názoru vzhledem k objemu těch dat zvládli. Stejným způsobem zvládli ten Antivirus, program Antivirus úřady práce, dobře.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Budem říkat, relativně zvládli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já myslím administrativně. Ty lidi tam prostě opravdu byli do noci a zvládli to. A ty struktury Finanční správy a úřadů práce jsou poměrně masivní. Ale vůbec jsem nepochopil ten Covid. To je to nejklíčovější, které mělo být administrováno, že to dělala Českomoravská záruční a rozvojová banka, která má zhruba 300 zaměstnanců, takže na objem té práce je zřejmé, že nemohli stačit, a v tuto chvíli tam mají už posledního člena představenstva, protože ostatní rezignovali. A tahleta instituce v podstatě garantuje chod naší ekonomiky a... Nevím, váš názor?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ono to ve finále, já jsem rád, že jste zmínil ty 2 programy, který nějakým způsobem se nakonec podařilo dotlačit do konce. U té Pětadvacítky jsem rád, že Mikuláš Ferjenčík, on tady nějak jednou dokonce u vás teďko byl, nevím, jak dávno, takže se ještě podařilo zakročit, že ten původní formulář, kdy jste si žádal o těch 25 000, měl asi 60 položek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To se nějak zlepšilo a postupně...

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ale zpracovalo se to, nějakým způsobem to zafungovalo, i ten program Anti. Ale ty Covidy, jo, jako to skutečně, pokud jste to neměl předjednáno, administrativně to nebylo zvládnuté a ty peníze dostalo velmi malé procento těch lidí. My se teď musíme zaměřit na ty malé a střední podniky, protože i z pohledu té zaměstnanosti to není, že tady je nějaký...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Absorpční schopnost je samozřejmě největší.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

... je nějaký podnikatel, ale ten podnikatel dá práci těm konkrétním lidem, kteří třeba by pak nemuseli přijít o práci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A je to zvládnutelné? Čekali jste, že ten dopad bude takhle dramatický? Čekali jste a já mám takový pocit, že spoustě lidí to nedošlo a možná ještě pořád nedochází, myslím běžných občanů, že když se zvládla ta krize zdravotní, najednou se otevřely ty zahrádky restaurací, otevřely se další věci, tak to máme za námi a budeme žít tak jako dřív až na to, že ono to pravděpodobně nebude, a když jsem viděl to vystupování politiků, tak na to upozorňuji několik měsíců, že to bylo takové to dramatické a v těch červených svetrech a jsme ve válce a bojujeme a tak, ale možná si teda neuvědomili, jak obrovské dopady to bude mít na ekonomiku a společnost. To vypnutí. To úplné vypnutí. Já nevím, já se ptám.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak my jsme o tom nejen v politických debatách, ale třeba na setkání s vládou jsme ty jednotlivé gesce těch ministrů, ať je to práce a sociálních věcí v té přímé pomoci, nebo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak jsme to řešili. Mě skutečně, když se podíváme na státy, které šly tou pomocí, kde bysme se měli učit, tak to bylo rychlé, bylo to téměř bezpodmíněné v té první věci, pojďme to zkontrolovat až potom. No a ta data ten stát má. Ukázalo se, že najednou jde poslat mail na ministerstvo a oni zpracují vaši žádost, protože ta data mají. To předtím nešlo. Takže já si myslím, že ta pomoc hlavně nebyla úplně včasná. Vy máte 3 vazby. A teď se nebavme jenom jako občané, ale ti lidé pracují pro ty podnikatele, pro ty firmy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to už skoro 70 dní, jo, ale vlastně tu pomoc těm zaměstnavatelům, tu ještě v podstatě nikdo neviděl nebo jde v podstatě o marginální částky vzhledem k rozsahu toho problému.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Byl to ten kurzarbeit, akorát teda tam bysme, my jsme navrhovali, díky teda i třeba Pirátům se to pak snížilo na 2 podmínky, na ty 2 různé varianty. Tam jich bylo asi 6. Ale uvědomte si, že to stejně předpokládá, že vy za ty lidi zaplatíte buď přímo, nebo ty odvody, že to bylo vypočítáváno, ty čísla vypadají bombasticky, ale na superhrubou mzdu, takže reálně se jednalo o jiné hladiny, takže to nějakým způsobem zafungovalo, a pojďme teda říct, to už jako proběhlo, teď se chystá další vládní Covid, nastavme to skutečně na ty malé a střední podniky, pojďme zjednodušit tu byrokracii, protože to nastartování, bavme se už o nastartování. Nastartování té ekonomiky musí být jako, ty firmy fakt zavřou. A to ten stát jako...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, no, samozřejmě, že ano.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Mně skoro přijde, že některá ta opatření byla takhle nastavená jako úmyslně, já jsem slyšel pana premiéra Babiše již před lety, když šel do politiky, mě malý byznys nezajímá, ekonomiku táhnou ty velké firmy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To si nejsem jistý, ale upozorňuji na to, že spousta těch středních podniků, a za střední já osobně považuji třeba podnik o 50 zaměstnancích, takže to jsou poměrně slušné provozy, tak jsou opravdu existenčně ohroženi. To budem v obrovských problémech.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Zejména teda v těch nájmech komerčních.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, samozřejmě, že ano.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

A tam teprve Ministerstvo průmyslu a obchodu zase návrh asi měsíc a čtvrt, Piráti s ODSkou s tím přišli a další opoziční strany, bylo, pojďte tam vyřešit ty komerční nájmy, protože ty firmy jako... Přece to je jeden z těch největších nákladů, když /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Otázka je, a zase se vracím k té původní otázce, jestli si uvědomoval někdo rozsah toho problému, protože pokud se podívám na státní rozpočet, který teď je schválen, navýšen o 260 miliard schodku řádově na 300 miliard korun, už na příští rok se říká, že to bude možná 200, možná 300 miliard korun, což už mi přijde takové už spojené, že už by bylo možná lepší říci letos 600 a tak. Je to jako realistické, že stát bude schopen tohle zvládnout?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

To si dokonce myslím, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tu hloubku té krize jestli bude schopen zvládnout.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já si myslím, že ten schodek bude ještě větší, a skutečně záleží, a my jsme to... pan Babiš to má, jo, tenhleten plán Budoucnost řešíme teď, a jsou tam věci, který už se dějou. Ale třeba fakt je strašně důležitý ne teď jenom třeba do prázdnin, ale výhledově do konce roku, jakým způsobem ty investice půjdou. Jako já odmítám to, že bysme se měli vrátit do normálu v tom smyslu na tu pozici předtím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, počkejte, já to chápu, ale investice, to tady slyším, že investice státu půjdou tedy, že stát bude investovat a že se z toho proinvestujeme. Akorát když se na to ptám, tak jsou to dálnice, silnice a třeba o nájemních bytech jsem toho mnoho neslyšel, že by stát tedy masivně začal stavět byty.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Protože program MMR, a já jsem předseda výboru pro veřejnou správu Výstavba, použili jednotky obcí, skutečně, když se bavíme o investici, a pan Babiš nikdy nikomu neukázal ten investiční plán, investice není seznam projektů, co by se mohlo dělat. Investice je přece, tady vidím šanci, tady vidím progres, tady vidím návratnost, tady vidím tu budoucnost, tam ty peníze zainvestuju. Tak se pojďme bavit, jestli Green Deal zelené peníze na ekologické hospodářství jsou tou příležitostí, podle mě ano. Jestli modernizace, aby ta Česká republika nebyla tou montovnou, ale byla tou mozkovnou. Jaké jsou perspektivní obory. Teď se ukázalo, kolik věcí Česká republika by dokázala vyrobit, jenom na to nebyl předtím kladen akcent, ale ono to je jedno, jestli děláte v danou chvíli nějaký specifický přístroj, protože je koronakrize. Ale je vidět, že ty firmy státy nezapojil do těch procesů. Že ty české firmy jsou fakt hi-tech, že dokážou dodávat výrobky pro celý svět. /reklama/

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Investice. Řekněte mi svůj názor. Já jsem viděl, že stát, nebo bylo to v průběhu víkendu, ministr Havlíček se nechal slyšet, že by koupili 100 % v aerolinkách Smartwings, které mají dceřinou společnost ČSA, pak se okolo toho semlela nějaká mela, kdy Andrej Babiš říkal, že se k tomu nechce vyjadřovat, pak Jan Hamáček říkal, že to není nějak na stole, je to cesta, že by stát měl vstupovat majetkově do firem, jako jsou České aerolinie, nějak je sanovat a pak třeba prodávat? Nebo je to úplně mimo? O tom se mluví /nesrozumitelné/.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No, já s tímhletím postupem vůči Smartwings, popřípadě značce České aerolinky nesouhlasím, a to zejména z důvodu, že i podle dat, která lze vidět, tak to není ze svého pohledu česká strategická firma, a není vlastně vlastněná. Je tam velký podíl čínského kapitálu, zbytek má pan Šimáně, který má business. Je to osmnáctý nejbohatší Čech. Proč ty peníze, když teda ta perspektiva tam je, do toho nenaleje on. Ale pojďme si říct, kde by stát měl pomoct, a za jakých podmínek. My totiž nejsme. Třeba v Americe se to děje, že stát podrží nějaké klíčové odvětví, ale tam máte burzu, kdy vy dokážete říct, jaká je hodnota té firmy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Firmy, a pak to prodat na veřejném trhu. To to...

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

U nás je to podle mě, a já jsem to přirovnal některé věci třeba ohledně veřejných zakázek jako k devadesátým rokům. Jako tady může dojít velmi rychle k přelivů velkého množství kapitálu, a ty peníze, s kterými ten stát jako pracuje, jsou moje peníze, vaše peníze, jsou peníze občanů té České republiky. Takže já bych byl velmi opatrný, a zejména v té oblasti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jeden ze směrů těch investic, no, tak tady máte pravdu, že u těch aerolinií. Tak navíc tam má polovinu tedy čínský stát, takže by vlastně český stát vystřídal čínský stát, budiž.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Oni mají v leasingu ta letadla. Já jako jednu část toho jako chápu. Nemyslím si, že to je nějaké české, že to je nějaké české stříbro rodinné. Hovoří se o tom jako záchrana značky, a ta značka už prostě není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono se může ukázat, že takovýhle podniků je, bude trochu více.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No, tady to je hodnoceno. Vláda by o tom měla rozhodovat víceméně jako sama. Na začátku se hovořilo o záruce v rámci půjčky. Podobně jako to je v Covid. Najednou se z toho objevilo, že by to český stát koupil jako celek. A já bych teda chtěl vidět ty ekonomické rozvahy, odůvodnění týhletý kampaně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No já nic proti Smartwings.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já se nedivím, že pan premiér Babiš dal od toho ruce pryč. On vždycky. Všimněte si, když probíhala ta ta krize, když se dařilo, všichni byli zavření. Byl to ten začátek, jo, tak vystupoval v tý televizi. On byl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A navíc samotné Smartwings řekly, že o vstup státu nemají zájem, což mně teda přišlo, já nevím proč, tedy o tom ministři.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já to jakoby velmi pozorně sleduju, už tam zaznělo i to za korunu. A ono se zase objevilo jako takové víkendové téma. Pan Havlíček vystoupil o víkendu s tím, že koupíme to celé. Tak je potřeba to hlídat, protože jestli tady potečou, a ten stát půjde do toho deficitu. A nějaké investice, tak to musí být transparentně. Musí to mířit tam, kde to je skutečně potřeba. Nesmí to být žádný kamarádšofty, jako nákupy zdravotních pomůcek na ministerstvo zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďte k tomu, dobře... A teď. Ještě než půjdeme k té korupci na ty nebo ty nákupy těch roušek a zdravotnického materiálu, tak mi řekněte. Počítáte s tím, že by se na podzim a, k tomu vlastně naše debata směřuje, tohle mohlo opakovat, že přijde prostě další vlna. Ty epidemiologové nebo virologové říkají, no tak vyloučit to nemůžeme. Je to prostě virus. My o jeho chování nevíme ještě dost. A nemůžeme to vyloučit. A ještě ve spojení s chřipkovou epidemií, kdy prostě nebude zřejmé, kdo je nakažen tou nemocí Covid, případně nebo chřipkou, protože ty symptomy aspoň v začátcích jsou velmi podobné, a aby se to zjistilo. No tak by se museli všichni s těmi symptomy otestovat, což logicky nebude možné, protože v průběhu chřipkové epidemie v loni bylo nakaženo přes 900 000 lidí. To prostě v průběhu několika týdnů nejde. A pokud se to stane, tak se s tím budeme muset nějak vypořádat, ale co se bude dít tedy s ohledem na tu ekonomiku, a společnost.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já si, za prvé já si myslím, že to masivní testování v České republice lze realizovat. Byla aliance laboratoří. Nikdo ji nikdy nevyužil. Jo, jsou to na lékařské fakultě. Ty připravily se už na začátku. Přece byly o tom reportáže. My dokážeme už testovat naší technologií, tisíce vzorků vyhodnocovat denně. Takže ta síť by měla být připravená právě z důvodu rizika té druhé vlny. Stejně tak by se měla a ne tak, jak to stát měsíc patlá, jak, jak to dodali původně ten COVID-19 zase ti ajťáci. Jak o nich mluví pan Babiš, ale tam nejsou jenom IT specialisti. Takže skutečně mít vyvinutou bezpečnou, aby se tam nezneužívaly data, metodu trasování, když ten člověk s tím souhlasí. Umět pracovat lokálně s těmi problémy. Oni to nazývají chytrá karanténa 2.0. Pojďme k tomu říct prostě řešení trasování 2.0, kde můžou bejt zahrnutý mapy, kdy do toho ty lidi skutečně vstupujou s tím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A myslíte si, že to bude fungovat, že když přijde podobná vlna další, že se podaří vytrasovat ty nakažené, že se je podaří izolovat. A případně udělat nějaká karanténní opatření v místě, typu, že v Ostravě nebo v Praze se zavřou bary nebo kulturní akce, ale v Plzni, ne. Myslíte si, že tohle může fungovat, že se prostě vyhneme tomu plošnému vypnutí státu, tak, jak jsme byli teď?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No. Jestli to ta vláda zopakuje, tak to bude zničení České republiky a nejhorší vizitka vlády Andreje Babiše, protože jestli vy se máte v krizi něco zvládnou, tak je to naučit se ty věci řešit. A skutečně práce s tím lokálním, když se otvíraly ty obchody, tak přece, když máte elektrikáře na rohu ulice, tam přijde za den 50 lidí. Proč on musel mít zavřeno, když tu hygienu on zvládne, všecko po tom člověku vydezinfikovat, co tam přijde. Jako vy musíte skutečně pracovat a řídit ten stát ne jako firmu, kde je to velkej šéf obvolává, chodí mu esemesky, ale vědecky pracovat s těma odborníkama, a všimněte si, když se vláda rozhodla ten první krok toho jakoby rozvolnění naplno, tak se odkázali na epidemiology, a co řekl šéf epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví? Že se jich nikdo neptal. Že ta vláda to používá zcela svévolně pro své potřeby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď několik otázek. /nesrozumitelné/ několik otázek, ten, to české premiantství, to, co slyšíme od představitelů vlády, že jsme tedy lídři. Nejdříve jsme slyšeli, že jsme lídři v ekonomickém růstu. Pak jsme premianti v míře nezaměstnanosti, protože ji máme nejnižší v Evropě, teď zase slyšíme, že jsme jako premianti, že se od nás svět učí, protože jsme naučili svět nosit roušky, vyrábět si roušky. Myslíte si, že se od nás svět učí, anebo si trošku lžeme do kapsy?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

To je taková ta vítězná rétorika pana Babiše. On už to předvádí 6 let. Tak ani v Evropě nejsme jednička ve zvládnutí epidemie. V momentě, kdy se začalo všecko měřit na počet nakažených, tak stát, který je totálně uzavřen, v danou chvíli jsme měli hranice. To nebylo, obdoba toho v Evropě v danou chvíli nebyla, tak prostě, když se ty lidi nepotkávají, a netestuje, abyste zjistil, kolik lidí je nakažených, no tak čísla máte dobré, a ta epidemie se prostě nešíří. Tam nedocházelo k té bilanci. Já si myslím, že bysme neměli se bít do prsou, jestli jsme jednička nebo, nebo. Máme 800 000 lidí v exekucích. Víte, kolik lidí padlo teďkon na dno, kdy ještě třeba DPP, DPČ, senioři nedostali žádnou pomoc od státu? Takže /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já na to upozorňuju poměrně dlouho.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Pojďme se bavit, jak to bude vypadat za měsíc. Jestli nezačnou masivně. My jsme teďko do sněmovny dotlačili novelu exekučního řádu. To je sakra důležitej zákon teď. Možná těma pádama na to ekonomický dno, a to je 40 % lidí, co jsou tak jako na hraně v České republice, bylo to z toho předvánočního průzkumu.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak jako těm lidem budeme muset umět pomoct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A víte. A vrátím se zase k tomu podzimu. Teď jsme odložili spoustu věcí, když tady byl Mojmír Hampl, jeden z nejuznávanějších českých ekonomů, tak on říkal. Ano teď je potřeba vybrat údolí smrti nebo přejít přes propast. To znamená moratoria na půjčky, to znamená odklad splatnosti půjček, pro lidi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Úroky běží, ale teď tedy nemůže se nikdo ocitnout v insolvenci nebo v exekuci, protože nesplácí půjčky. Ano máme moratorium. Zákaz vyhlašování insolvence i pro podniky. To máme. Nemožnost dát výpověď z bytu, respektive neplacení nájmu není, není důvodem pro výpověď z bytu. To je fajn. Ale tohle všechno ten problém odsouvá.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Je to, je to tak, /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Máte podzim, a teď mě by zajímalo, co se bude dít na podzim. A taková možná šťouravá otázka. Myslíte si, že tohleto odsunutí do konce října má souvislost s těmi volbami, které se budou konat?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já doufám, že teda volby budou, že to, že to nebude mít nějaký přímý vliv na ty volby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Protože víte, když peníze nemají lidi teď, no tak je nebudou muset /nesrozumitelné/.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já s váma, já jsem, jako alespoň teda dokážou nějak naplánovat, pokud to bude v jejich možnostech. Ale přesně jak říkáte. Pokud ty český domácnosti neměly úspory, najednou se dostaly, že neměly ani příjmy. Všechny platby se jako, takže nemohli platit, takže se jim platby odsunuly, tak až skončí tohleto období, a ty lidi budou moci do práce nebo nebudou doma s dětma na ošetřovném, a prostě dostane se to do nějakého režimu, tak jednak spousta jich bude propuštěných nebo už je, DPP, DPČ, ty šly stranou na začátku. Za ně jsme bojovali. Nepodařilo se to vyhájit. A dostanou se zpátky na ten moment, s tím balíkem těch dluhů za ty 2 měsíce.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

S těmi odloženými splátkami.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, ale

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ty daně dopadnou.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

A protože úroky běžely, tak nejenomže jako vy zaplatíte to, co jste. Musíte si to nějak rozložit. Tak jako kde najednou vezme jednu měsíční splátku na nájem člověk, který reálně má ty příjmy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale to samé se týká podniků. Víte, protože pokud teď mají podniky problémy z důvodů samozřejmě poklesu poptávky, zejména tržeb, no tak ona se ta situace příliš do toho podzimu nezlepší. To znamená, pokud teď jsou chráněny před bankroty. No tak to na ten podzim můžeme očekávat prostě vlnu bankrotů, protože ty představenstva těch firem, jednatelé těch firem nebudou váhat. A /nesrozumitelné/nám proto říká ano teď jsme začali takhle. Máme před sebou propast, a musíme se vrátit z té propasti asi ne tak vysoko, jak jsme byli, ale aspoň nějak blízko, abychom měli perspektivu.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ale třeba, ale třeba, ale třeba v jiné struktuře.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My jsme tady, já už jsem tady dlouho nebyl. My jsme se tady bavili třeba o tom už tenkrát, jaká je vlastně, co Česká republika vyrábí, jo, jaká je ta přidaná hodnota. A my řadu věcí děláme nějakou součástkou, která je potřeba někde v jiné zemi. Ty marže jsou v řádu procent.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No ano.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Třeba tříprocentní. Ale když dokážete vyrobit takovou věc jako je sofistikovaný ventilátor plicní, tak jako takovouhle věc už do světa, já to dávám jako příklad. Dokážete prodávat, kde ta marže je třeba 15 %. A ta ekonomika. My jsme se přesně, jak to šlo s tou křivkou nárůstu nemocí, jo, kde to nemělo překročit ten kolaps toho systému, tak stejně tak my se snažili jsme se nastavit ten úplný pád na dno, jo. Takže to se. Asi to uvidíme, jak se zadařilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já mám.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

A v tu chvíli vy musíte říct, tak buďto tam teď nasypeme peníze, a vrátíme to do toho stavu, který nebyl nic moc, nebo si teda řekneme, jaké jsou priority. A dáme těm firmám potřebné impulsy, třeba na tu modernizaci. Aby skutečně se.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jinými slovy, chtěl byste vybírat obory, které byste odepsal. To znamená jsou neperspektivní?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak v tuto chvíli ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, mluvím o té státní podpoře.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak v tuto chvíli ty žádosti byly zpracovány pro ty, kdo si to vyjednali s bankou. Jo, my jsme se bavili o tom, že by ta pomoc měla být, byl jste zasažen. Ano, ne, a v podstatě téměř jako automatická. Naopak teď byli zvýhodněni ti, kteří buďto teda měli pohodovej byznys, a dokázali to prý, administrativně to zpracovali, a banky jim poskytly ten úvěr. Tady musí být otevřená vlastně celá nová možnost, třeba pro starty nových firem. Když ty firmy zaniknou, nové můžou vzniknout. Souhlas. Tak ať je to jednoduché, ať mají odpuštěný ty povinný poplatky na, v Německu to tak je, na rok, aby mohly všechny peníze, všechno úsilí narvat do toho restartu toho byznysu třeba pod novou značkou, a dostat se na tu úroveň. A ten stát tam by měl, tam by měl umožnit ten rychlý restart. Tam si myslím, že je obrovský deficit, ale my to navrhujem, tak já doufám, že se inspiruje pan premiér a příslušní ministři, a podaří se to. Já jsem vždycky optimista.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já to vidím. Já tedy v té ekonomické oblasti, protože tak nějak tuším nebo vidím každý den, co se stalo, tak příliš velký optimista nejsem. Protože osobně považuji ty kroky vlády, dejme tomu, možná za slabé nebo trochu chaotické. Já budu doufat, že se to trochu zlepší, ale optimista příliš nejsem. Pokud tedy mám si vzpomenout, jak jsme se měli v únoru, jaký byl výkon ekonomiky, jaká byla míra nezaměstnanosti, jak stoupaly platy, jaká byla životní úroveň, tak příliš velký optimista nejsem. Možná, pojďme k jinému tématu. Korupce, vy jste to tady naznačil, že ty obrovské miliardy, které plynuly na poměrně chaotický nákup zdravotnických potřeb, nemusím. Nemohly, nemusely být úplně v pořádku, a to je teda věc, která, pokud tak byla pravdivě, pokud je to pravda, tak je to hyenismus nejvyššího kalibru. Lidé byli vystrašeni, byl nouzový stav, a někdo se na tom nakapsoval. Ekonomický novinář Miroslav Motejlek dokonce odhaduje, že se takhle mohly poztrácet 3 miliardy. No, tak téma.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Finální účet uvidíme. My jsme teda. Vy jste hovořil o tom hyenismu, my jsme i v průběhu té koronakrize udělali ještě jinou iniciativu, protože kromě těchto nákupů se taky vyrojilo spoustu podvodných prodejců zdravotních pomůcek na internetu. Fyzickým lidem, seniorům vystrašeným.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Takže my jsme s Piráty i včetně právního poradenství udělali velkou iniciativu, vybrali jsme ty podvodné e-shopy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, to jsem viděl.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Normálně jsme šli teda trestní oznámení, a pomáháme těm lidem, který tam poslali tisíce a nedostali nic, nebo dostali nějakej Aušus, což teda dostaly některé nemocnice z těch nákupů v zahraničí. To bylo vidět falešné certifikáty /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jo, to jsem viděl, ale vít, to je ten rozdíl. Protože vy jste upozornil, na které, na některé e-shopy. Ale, ano to je samozřejmě záslužné.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ve věci těch /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A byly to třeba jednotky milionů, ale tohle byly.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

/nesrozumitelné/ Těch vládních nákupů, byl to Januš Konečný a Petr Fojtík. To jsou dva naši vůdčí analytici v našem analytickém týmu. Zkoumali ty zakázky, protože ta ministerstva to jako moc nezveřejňovala. Pan Hamáček už pak něco na ten internet dával. A jakmile to tam pan Vojtěch Adam, který soutěžil s panem Hamáčkem, přitom to nedávalo smysl, tady už byly, bylo za 60 Kč respirátory, a on to kupoval za 800. Tak asi měl úkol, jak říkal pan šéf Babiš. Řekněte jméno, nevím od koho měl ten úkol. Prostě musíš aspoň nakoupit jako Hamáček, takže tam se utratila přes miliardu něco. My jsme udělali analýzu, na něco používali, na něco poukázali novináři investigativní, některé podivnosti jsme objevili my, majitel firmy na Praze 5 jako bezdomovec evidovaný, 18 exekucí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

/nesrozumitelné/ A ta firma v Lanškrouně.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

A pan ministr a pan ministr Adam Vojtěch, teď jsme objevili ty falešné certifikáty, kterými se vykazovaly firmy, které měly největší zakázky. Na tuto miliardovou zakázku ta firma neměla platné certifikáty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Zase, zase v tom stresu, já nevím, jestli ministerstvo mohlo to jaksi objevit, že to je /nesrozumitelné/.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My jsme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Že to je zfalšovaný. Já nevím.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My jsme věci, věci. Struktury těch firem, kde sídlí, kdo za ně vystupuje, jsou to papírové firmy, které vznikly. Nikdy to nedělaly. Jsme v té hrubé analýze tu identifikaci měli asi za půl dne hotovou. Takže když děláte nákup za miliardu. To je jako když si půjdete koupit auto, nezajímá vás, kolik to auto stojí jinde, koupíte si to jedno auto, protože má dobrou barvu. A potřebujete se v něm ukázat rychle. Nezajímá vás od tohoto to koupíte. Nechcete ani občanku jako, co to je za člověka, proč to prodává. A nezajímá vás, jestli má to auto technickou, jestli nemá stočený tachometr. Tak přece každej člověk, běžnej člověk, když to udělá, všichni říkají selskej rozum. Toto udělá, a to ministr udělal. A ještě tvrdil, ještě před týdnem, že to je křišťálové čisté. Mně se smál, já jsem na něj udělal interpelaci jsem poslal. Ať mi teda zhodnotí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Od ministra zdravotnictví, protože oni nakupovali dva ministři. Ministr zdravotnictví a ministr vnitra.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

On se mi na Twitteru vysmál pane Bartoš, tak to jste v tom týmu, to jste nám tam chyběl. No tak nás, tak tam mohli vzít naše 2 analytiky, ti by ukázaly, co to je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak o to...

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Dali jsme to NKÚ. NKÚ to šetří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Bude šetřit.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Šéf NKÚ hovořil o případných trestních oznámeních, a najednou, najednou pan ministr, který ještě sněmovně tvrdil, jak to byly super nákupy, začal hovořit o tom, že hloubkový audit u sebe na ministerstvu. Jako najednou se té zodpovědnosti když, když se tleskalo, tak tam byl, a hovoří o nějakých trestních oznámení. Zastavil ty doobjednávky, které byly, zejména kvůli certifikaci, a dělá mrtvého brouka. Já si, my jsme teda požádali i v rámci toho NKÚ, ať se tedy prověřej ty zakázky, které dělalo ministerstvo vnitra, protože tam ty firmy, ale tam se již těžko operuje v tom v tom prostoru, že jo toho čínského trhu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tam šel největší objem peněz.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No tak a já věřím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ministerstvo zdravotnictví se to těm novinářům i politikům asi snadněji kontroluje, protože ty firmy jsou zveřejněné, jsou to tuzemské firmy, takže je možné se podívat, jestli ta firma existuje, kdo ji vlastní, kdo za ni jedná. No ale.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Víte mě na tom.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Kde v Číně nebo Hongkongu asi těžko.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ono to má dvě roviny, jo. Vy jako můžete prostě plýtvat penězma lidí. To je jako jedna rovina. Jo, tam bych ještě ustál, že prostě, když to bylo potřeba, a oni to na začátku neměli ty zásoby a říkali, že je mají. Pan ministr, pan Babiš, tak bych ještě pochopil, že v tý urgenci prostě udělali takovouhle botu s těma nákupama, ale co mně přijde jako naprosto zásadní. Jako když vy poskytujete ty pomůcky do těch zdravotních zařízení, do toho domovu seniorů, a nevíte, jestli jsou funkční, jestli. Oni zjistili, že jim nepřilákají, že jo, ty respirátory, takže obrana nebo schopnost zachycení byla čtyřicetiprocentní. Takže jste si ji přilepil tavící pistolí, to pak měla 92 procent.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, to se pak zjistilo, že když se to, no.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Vy dáte zdravotníkům, vy dáte do domu seniorů věci, které nemusí fungovat, které nemusí plnit. Jako chápete tu absurditu toho celýho. Vždyť přece to je to, proč.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já to.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

To dáte, abyste se vyfotil s krabicema nebo /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mě tohle hrozně rozčiluje. Víte mě to hrozně rozčiluje. Mě tohle, PR, ten marketing s tím spojený, ty fotky a tiskové konference u těch letadel, které to přivezly, a pak ty informace, které vyplynuly nebo vyplavaly napovrch a pomalu vyplavávají, že ty marže, ty zisky těch prodejců byly enormní, a přitom tady byli lidi vyděšení, a doufali, že ty prostředky půjdou k domovu seniorů do nemocnic. Prostě lidi mysleli dobře, a dopadlo to tak jako obvykle, že ti politici.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já si pamatuju, myslím, že to bylo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslím si, že moc transparentně, a mně to.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já si myslím, že 4. března pan Babiš i s panem Hamáčkem se dali slyšet na nějaký tiskovce, že každá rodina dostane do schránky pět roušek. Neznám nikoho, kdo by od státu dostal.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, ne ne, to pak opustili. Protože jsi spočítali, že by se ty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Na poštovným, a že ty roušky, že by jich bylo potřeba vlastně hrozně moc, protože ty jednorázové roušky se musí často měnit, takže to se opustilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste to naznačil. Já jsem viděl VUT Liberec dokáže vyrábět nanomateriály, které říkají, že mají vynikající schopnost, že v podstatě ta rouška může fungovat skoro jako respirátor. Nemocnice Královské Vinohrady vyrábí roušky, které tedy nosí třeba ministr zdravotnictví Vojtěch. V Liberci dále a v ČVUT vyvíjeli ty ventilátory. Ale já jsem si moc nevšim, že by tady byly masivní garance státu na odběr toho zdravotnického materiálu, že by tady rostly prostě provozy, abychom to nemuseli z té Číny dovážet nebo shánět to někde po světě..

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

To zapojení nedošlo ani teď dokonce na některé firmy, který chtěly spolupracovat, a hovořilo o tom, jak je ten stát posílá do zadele, když budu slušný. Tak na ně teďko zaklekává finanční kontrola. My jsme dávali příklad i třeba. Průša 3D printers. Ve všech záběrech v televizi jsou z této firmy štíty. My jsme je tiskli taky podle toho vzoru. Ta firma doteďka, která dodává do těch nemocnic na vlastní náklady, to vyrábí, stojí nejen byznys. Tak ta ten kontrakt s ministerstvem zdravotnictví neměla. My jsme dali tabulku asi 300 firem, když pan Hamáček na začátku března začal hovořit o zapojování těch firem, a když se podíváte, kolik těch výrobců, teď jsou v nějakém systému těch objednávek, tak teď se vypsala nová nějaká zakázka. Už se tam nebude nakupovat centrálně, ale když jsem se koukal na ty parametry, zejména se nedá rozložit v čase, že to je jako ta objednávka najednou pár milionů, jo, tak to ta firma samozřejmě nedokreje. Takže já se bojím, že to je zase šitý na míru. Buďto teda nějakým čínským výrobcům. A když se bavíme o těch/nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Budete to sledovat? Mě to docela rozčiluje.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My se tomu věnujeme. Nejen ten analytický tým. Já věřím, že ty podvody, a jsem, důvodně se. Domnívám se, že tam skutečně docházelo k podvodům při těch nákupech. Na to ministerstvo zdravotnictví s certifikacemi určitě, ten ten tu čínský, ty čínské zásilky se řeší. Jako tam rozhodně není není konec, ale pojďme se bavit o tom, co bude. A já si myslím, že když Česká republika dokázaly, ta Ostravská univerzita, který, který, který vyvinuli filtr, kterej má 1000 hodin použití. A vymyslel to tak, ten šéf toho týmu říkal, já jsem večer houpal dítě, nebo uspával dítě, tak jsem si řekl. A teď najednou to by byla, když se ho ptali, co byste za ty peníze, který stály ten dovoz dvojkovejch respirátorů, dokázal vyrobit, tak on říkal. Dokázali bysme zazásobit. Kdybysme měli ty výrobní kapacity, všechna zařízení v Evropské unii.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale jestli se, jestli se potvrdí /nesrozumitelné/

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tam vidím ten potenciál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jestli se potvrdí alespoň náznak toho, na co upozorňuje Miroslav Motejlek, že v rámci téhle krize, kdy lidé museli být doma a doma, a byli vystrašení, se někde ztratily, 3 miliardy, tak si myslím, že by celá ta vládní garnitura měla jít od válu, ale to se, to se teprv uvidí. A teď mi řekněte váš názor na ty preference. Já jsem viděl poslední průzkumy preferencí. Nevím teda, která to byla agentura. Myslím, že Kantar, kde to ukazuje, že hnutí ANO posiluje, ale posilujete i vy. A zajímavé je, že ČSSD, KSČM a další strany se pohybují okolo té propasti smrti, tedy těch pěti procent. Co říkáte těm trendům?

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

No, tak u komunistů mě to vyloženě těší. Myslím si, že by to byla taková hezká tečka za těmi lety toho polistopadového vývoje. A prostě úspěch v té krizi se fakt neměří těma procentama. My dlěáme s Pirátama myslím, že dobrou práci. Dlouhodobě jsme transparentní, navrhujem ty, nejsme hysterky. Což u některých opozičních politiků. Bohužel u těch vystoupení vidím jisté přehrávání. Prostě /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Myslíte i u nás v televizi třeba někteří politici.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

My nazveme ty věci, jak jsou. Pojďme se bavit, jak je řešit jako ta věc je velmi raciona-, i ta politika jako může být věcí velmi racionální, ačkoliv se tak neděje. A uvidíme, jak se bude vyvíjet ta situace. Já jsem dal takový příklad. Winston Churchill taky z pohledu, že jo, úspěchu v druhé světové válce a finálního vítězství vyhrál tu válku, a následné volby jako nevyhrál v té, v té Británii. Ale já bych nechtěl jako předjímat. Evidentně ten odliv těch voličů, řekněme, z ČSSD, ale i jiných stran jako jde na úkor ANO. A já prostě si myslím, že když politiku děláte poctivě, a fakt jako tomu dáváte ten čas, a myslíte to vážně, takže nakonec to jakoby musí zvítězit. Takže já jsem rád, že nám ty preference třeba drobně vyrostly. Ono zase se to může někdy změnit, ale podle mě je důležitý, co je za váma, že chodíte večer sice unaven a pozdě, ale spát s čistou hlavou, že nemáte žádný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jak jste takovýhle, v uvozovkách čistý optimista, tedy když věci děláte pořádně, že když je děláte poctivě, tak ten úspěch přijde, fakt si to myslíte? To jste asi totiž poslední politik, který si to myslí.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Tak já mám, tak jako já fakt chci jako mít čistý svědomí. Ale moje heslo jako životní je radši neuspět než zalhat. Nevím, kdo mi to řekl, nějaký kamarád, kterej taky jako měl nějaký potíže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pokud to tak je, tak já vám teda budu držet palce, protože jestli si tohle opravdu myslíte, tak jste jediný ve vrcholné politice, který to tak má.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Ale tak prostě, tak to děláme, tak já nevím, co k tomu říct, nebo aspoň já se snažil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vám budu držet palce.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

/nesrozumitelné/ takhle garantovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Bartoši. Já vám děkuju za to, že jste přišel do studia. Děkuju vám za vaše odpovědi, a také samozřejmě za to, že jste přišel, protože už je to možná skoro rok, co jste tady.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já jsem strašně pracoval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Děkuju vám.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/

--------------------

Já vám děkuju za pozvání.