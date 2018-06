Nenechte si ujít sestřih nejzajímavějších momentů ze všech pořadů generálního ředitele Jaromíra Soukupa. Nejostřejší výměny politických názorů z Duelu a Arény, nejdůležitější okamžiky z rozhovoru s prezidentem, neskutečné praktiky českých privilegovaných miliardářů z Kauz a to nejlepší, co týden dal, z pondělního a pátečního formátu Týden podle Jaromíra Soukupa. To vše v pořadu Takový byl týden Jaromíra Soukupa v neděli ve 22.05 v televizi Barrandov.

Pořady, které generální ředitel Jaromír Soukup moderuje, patří k nejsledovanějším formátům stanice, a tak televize Barrandov vychází svým divákům vstříc. V neděli 1. července ve 22.05 odvysílá nový pořad Takový byl týden Jaromíra Soukupa, který vám nabídne sestřih toho nejlepšího, co jste mohli v uplynulém týdnu v televizi Barrandov vidět.

Můžete se těšit na to nezajímavější z unikátní debaty tří výrazných osobností české politické scény, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky, ale také na nejostřejší momenty diskuse generálního ředitele s nově zvoleným vicepremiérem Janem Hamáčkem, která bude odpovídat nejen na to, kdy už konečně budeme mít vládu s důvěrou.

Diváci nepřijdou ani o komentář prezidenta České republiky Miloše Zemana k podstatným událostem minulého týdne. Nebo o ukázku z jediného pořadu v Česku, ve kterém vám zcela otevřeně odhalujeme pravdu a ukazujeme na viníka.

To vše již tuto neděli ve 22.05 v pořadu Takový byl týden Jaromíra Soukupa.