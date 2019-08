TV Barrandov představuje své podzimní programové schéma

Jedna z nejúspěšnějších televizních stanic Skupina Barrandov přichází na podzim s řadou novinek. Jak na hlavním kanále TV Barrandov, tak na tematických KRIMI a KINO budou diváci moci vidět již osvědčené formáty i zbrusu nové pořady, seriály a filmy.

"V současné době je pro nás hlavní prioritou investice do programu. A na základě aktuálních výsledků sledovanosti tematických kanálů Skupiny Barrandov vidíme, že diváci na to velmi pozitivně reagují," uvedl generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup. O zvyšování celkového podílu sledovanosti a především divácké spokojenosti svědčí i poslední výsledky sledovanosti kanálu KRIMI Barrandov, kdy po zařazení seriálu Zákon a pořádek: Útvar zvláštní oběti dosáhl zatím nejlepšího měsíčního podílu od startu vysílání a ve zlepšených číslech pokračuje i v srpnu.

Na druhý měsíc letních prázdnin si TV Barrandov přichystala také překvapení v podobě sobotních oblíbených komedií. Ve výběru nebudou chybět legendární letní francouzské komedie a americké klasiky devadesátých let plné hereckých hvězd. V roli roztomilého a poněkud roztržitého učitele v provinčním francouzském městečku se ve filmu Hořčice mi stoupá do nosu představí skvělý Pierre Richard. Ve sci-fi komedii Zelňačka bude naopak zářit Louis de Funès, který v době natáčení oslavil své šedesáté sedmé narozeniny. Další kvalitní filmy s Robertem de Nirem, Alainem Delonem či Piercem Brosnanem půjdou do vysílání v průběhu srpna a září. A to opět jak na hlavním kanále, tak na KINU a KRIMI.

Všechny tyto programové změny vyvrcholí v týdnu od 26. srpna, kdy Skupina Barrandov odstartuje své nové podzimní programové schéma. To je postaveno jak na vlastní tvorbě, především na hlavním kanále, tak i na akvizičním obsahu a nových zpravodajských pořadech. Pondělní večery budou patřit novému pořadu U tebe nebo u mě, v němž bude Jaromír Soukup zpovídat politiky a významné osobnosti kulturního života v prostředí, do kterého mohou zavítat jen vyvolení. Divákům televize Barrandov se tak naskytne jedinečná příležitost nahlédnout do soukromí slavných. Na televizní obrazovky se vrací také investigativní pořad Kauzy Jaromíra Soukupa, jediný publicistický pořad v Česku, kde vám moderátor pořadu naprosto přehledně vysvětlí, jak to s těmi kauzami ve skutečnosti je.

Divácky nejpopulárnější je večerní pásmo pořadů moderované generálním ředitelem Jaromírem Soukupem. Na konci srpna se pak vrátí na obrazovky komentované MOJE ZPRÁVY, diváckými dotazy inspirovaný pořad Volejte a pište šéfovi a satirický Týden podle Jaromíra Soukupa. Zmíněné večerní pásmo pořadů doplní ještě programová novinka Jasně a stručně neboli hlavní událost dne pohledem Jaromíra Soukupa.

Čtvrteční večery na stanici TV Barrandov budou již tradičně patřit diskusnímu bloku sestávajícímu ze dvou pořadů - TÝDEN s prezidentem a Duel Jaromíra Soukupa, které se staly nejúspěšnějšími pořady ve své kategorii na českých plnoformátových televizích.

Nabídku politicko-diskusních pořadů rozšíří ještě novinka Talkshow Jiřího Ovčáčka, v níž budou diváci moci vidět hradního mluvčího v roli, v jaké ho ještě neznají. Jeho neotřelou diskusi s významnými hosty - a to jak z oblasti politiky, tak z kulturního života - bude televize Barrandov vysílat každou středu večer.

"Těmito programovými novinkami reaguje televize Barrandov na zvýšený divácký zájem o pořady, které se věnují veřejnému dění a hlavně velkým ekonomickým a politickým kauzám. Oblibu přitom mají především proto, že na rozdíl od ostatních moderátorů v nich mluvím jasně, srozumitelně a nemusím jejich obsah účelově ohýbat. Stále je tu ale určitý prostor pro zlepšení, a tak plánujeme v průběhu podzimu zařadit do již zaběhnutých formátů nové, divácky atraktivní prvky, které by měly pořad oživit, a tím nabídnout ještě větší zážitek ze sledování," okomentoval směřování Skupiny její generální ředitel Jaromír Soukup.

Televizní stanice však nezapomíná ani na milovníky lifestylových pořadů. O velkolepou show se postará oblíbený kadeřník Tomáš Arsov, a to v pořadu Tomáš Arsov v akci, v němž nebude nouze ani o emoce a překvapení. Součástí programového schématu budou samozřejmě i premiérové díly Nebezpečných vztahů a Jak to dopadlo!?, moderované Honzou Musilem, či Soudkyně Barbary. Další divácky přitažlivé filmové snímky z akviziční tvorby budou patřit především kanálu KINO Barrandov a KRIMI Barrandov, jež lákají na premiéry zahraničních filmů a seriálů