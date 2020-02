Veřejnoprávní BBC možná bude muset čelit radikální změně

Vláda Borise Johnsona plánuje radikální změnu. Chce zrušit koncesionářské poplatky a místo nich zavést předplatitelský poplatek, což by mělo na stanici BBC obrovský dopad. Přišel s tím server Lidovky.cz s odkazem na britský list The Sunday Times.

Koncesionářský poplatek ve Velké Británii činí 154,5 libry (asi 4 610 korun) ročně. Pokud by byl zrušen, přišla by BBC o 75 procent svých příjmů. Předplatné by totiž na rozdíl od poplatku bylo nepovinné.

Veřejnoprávní televizní i rozhlasová stanice by tak musela značně osekat počet svých kanálů a pořadů. Počet zaměstnanců by se razantně zredukoval a s ním i celkový dosah obsahu. "Musí se zavést předplatitelský model. Mají stovky rozhlasových stanic a obří web. Celé to potřebuje masivně osekat," uvádí Lidovky citaci anonymního zdroje The Sunday Times z Downing Street.

Řada konzervativců ale popřela, že by vláda o takovém plánu jednala. Ministr bez portfeje Grant Shapps nicméně prozradil, že v úvahu přichází zákon, jenž by neplacení poplatku dekriminalizoval. Momentálně hrozí lidem, kteří poplatek neuhradí, pokuta, ve vzácných případech i vězení, informují Lidovky.

Podle serveru The Guardian jde o další potenciální útok na BBC ze strany premiéra Johnsona a konzervativců. Někteří z nich chovají vůči stanici odpor za to, jak informovala o posledních volbách do parlamentu, jež se konaly v prosinci loňského roku. Jiné zase pobuřuje, že moderátorské hvězdy BBC si platově vydělávají nemalé peníze i externí prací. "V podstatě si dělají jméno na úkor daňového poplatníka a inkasují jeho peníze. BBC by to okamžitě měla zastavit a peníze dát na dobrou věc," řekl pro The Sunday Times jeden ze zdrojů.