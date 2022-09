Ani žár, ani voda černou pevnost nezničí

Black Box nepotřebuje každý. Ale jsou lidé, kteří by ho určitě doma mít měli. Své o tom ví třeba pan David. Po návratu z prodlouženého víkendu v Rakousku, kde si byli s manželkou a dětmi zalyžovat, našel svůj hezký dům na okraji Pardubic vzhůru nohama. Lupiči přelezli plot, rozbili okno do kuchyně a začali rabovat.

Všechno ze skříní a zásuvek se válelo pošlapáno a poničeno uprostřed místností. Ale tip na vykradení domova úspěšného majitele menší stavební společnosti zlodějům nevyšel. Škody udělali dost. Jenže k tomu nejcennějšímu se naštěstí nedostali. Černý ocelový box, který má pan David instalovaný v jedné části domu, sice objevili, ale ten jejich brutálnímu útoku s přehledem odolal.

Zachráněné cennosti

"Podle šrámů, které na trezoru zůstaly, zkusili ti darebáci vypáčit dvířka a rozlomit zámek, ale nepodařilo se jim to," říká spokojeně pan David. Black Box prý si jen pár měsíců před vloupačkou pořídil na radu známého od policie. "Vlastně jsem měl pořádnou kliku. Přijít o týdenní tržbu, kterou jsem tam těsně před odjezdem uložil, a o nějaké firemní papíry, bych se skřípěním zubů možná ještě rozdýchal. Ale Black Box jsem si pořídil hlavně na bezpečné uschování rodinných dokumentů a nějakých historických i současných cenností. K některým máme opravdu hluboký citový vztah a přijít o ně, to by manželku i mě fakt bolelo," pokyvuje hlavou pan David.

Boxy s puncem kvality

"Bezpečnostní boxy si u nás pořizuje stále víc lidí právě kvůli spolehlivé ochraně věcí, na kterých jim hodně záleží. Často od zákazníků dokonce slyšíme, že jsou pro ně výbornou alternativou k drahému pronájmu bankovního sejfu," říká Adam Uhlíř, marketingový ředitel renomované české strojírenské společnosti JaP-Jacina, která Black Box vyvinula a velmi úsměšně uvedla na tuzemský trh. Tato společnost patří už dlouhé roky ke špičce v oboru bezpečnostních protipožárních a protipovodňových systémů. Desítky svých projektů realizovala nejen v Česku, ale i ve světě. Její protipovodňové systémy chrání například pařížské metro, budovu našeho Národního divadla, spalovnu v Dánsku, showroom automobilky Porsche v Dubaji nebo i hotelový komplex v dalekém Karibiku.

Extrémní ochrana

Mezi znalci v oboru trezorů a bezpečnostních skříní si už Black Box díky vysoké kvalitě vysloužil přezdívku černá pevnost. Proč? "Asi proto, že se našim zkušeným technikům a konstruktérům podařilo vyvinout produkt, který spolehlivě chrání svůj obsah nejen před krádeží, ale také před případným zničením nečekanou živelní pohromou, jako je požár nebo záplavy. V tom je náš Black Box naprosto unikátní," vysvětluje Adam Uhlíř. A předkládá tvrdá data.

Black Box získal u akreditovaných kanceláří podle českých a evropských norem certifikáty bezpečnosti Z2, S1 a 15RU, které demonstrují jeho vysokou odolnost vůči násilnému otevření i třeba vůči zřícení budovy. Ale oproti své konkurenci se posunul ještě dál. Bez poškození odolá požáru s teplotami vysokými až 1400 °C (což je mimochodem bod tání oceli), a to po dobu 60 minut. A je stoprocentně vodotěsný. Takže jak prokázaly přísné testy, se může ocitnout třeba i na dlouhých pět dnů ve vodě hluboké tři metry, a k uloženým cennostem se nedostane ani kapka. Možná si řeknete, že jde o extrémní limity, ale lepší je vždycky počítat s horšími scénáři.

Všechna data pod zámkem!

V nabídce společnosti JaP-Jacina jsou hned dva modely bezpečnostních boxů, Black Box 09 a Black Box 10, a to ve dvou, respektive čtyřech velikostech. Největší má rozměry 725 x 1160 x 620 mm. Oba modely jsou k dispozici ve variantách vodotěsný nebo vodotěsný a současně ohnivzdorný. Výrobce ovšem reaguje i na skutečnost, že si mnoho lidí začíná uvědomovat, jak je důležité chránit nejen cenné předměty, ale i svá elektronická data.

Proto si k oběma modelům může zájemce zvolit také doplňkovou výbavu v podobě datové schránky pro nosiče a harddisky. Ale nejen to. "Nejvyšší model BB 10 si můžete navíc doplnit o speciálně vyvinuté integrované úložiště Data Black Box, které vám poskytne bezpečný úkryt veškerých osobních i firemních dat. Zároveň ale umožňuje připojení, synchronizaci i zálohování dat z počítače nebo mobilních zařízení.

Kdykoliv, odkudkoliv a téměř z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu budete mít všechno po ruce a se svými daty můžete pracovat. I datové úložiště je samo o sobě ohnivzdorné a vodotěsné, takže i při nějaké nenadálé pohromě mohou vaše důležitá data přestát kritické chvíle zcela nedotčena," podotýká Adam Uhlíř ze společnosti JaP-Jacina s tím, že každý si může zvolit takovou variantu, která nejlépe vyhovuje jeho přáním a potřebám. A na závěr dodává, že unikátní a technicky vyspělý Black Box spolehlivě ochrání cenný obsah před živly a zloději nejen doma, ale i v kancelářích. Více informací a kontakt mohou zájemci získat na www.jap-jacina.cz.