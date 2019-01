Český tým kuchařů se zúčastní prestižní gastronomické soutěže v Lyonu

Český tým kuchařů se popáté zúčastní soutěže International Caterting Cup v Lyonu, jedné z nejprestižnějších gastronomických soutěží. Účastníci musejí připravit sedm pokrmů, které bude hodnotit porota složená ze špičkových šéfkuchařů. Tým představil sebe a své recepty 21. ledna na tiskové konferenci v holešovické restauraci U nás. Soutěž se uskuteční 25. a 26. ledna.

International Catering Cup je soutěž v přípravě pokrmů servírovaných formou bufetu. Kuchaři připraví 16 porcí - osm pro porotu a stejný počet na bufet. Zadání je pro všechny týmy stejné a respektuje tradiční francouzskou gastronomii - kachní foie gras, kachna jako taková, plněný pstruh, plněná vepřová kotleta, čokoládový dort s mangem, čokoládové soufflé a pralinky. "Zvolili jsme úpravu kachny v podobě pralinek z foie gras a foie gras zalitá silným kachním vývarem," řekl výkonný šéfkuchař restaurace La Veranda Praha Radek David, který bude tento chod připravovat. Zaměřený je i na sladké pokrmy, které David zkombinuje z různých druhů čokolád a manga.

"Budeme podávat vepřovou kotletu plněnou kuřecí fáší se sušenými rajčaty, sušenou šunkou, kroketu plněnou rozsušeným vepřovým masem, kapustu v měšci z filo těsta a polentu," popsal menu lídr týmu a master chef Compass Group Jan Horký, který připravuje vepřové maso a rybu. "Pstruh bude plněný fáší z mušlí svatého Jakuba a krevet. Doplním ho tartarem z krevet a mušlí, karotkovým pyré a vaječným žloutkem," dodal.

Dalšími členy jsou manažer Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR Tomáš Popp a výkonný šéfkuchař hotelu Nautilus Tábor Martin Svatek, který je zároveň i členem poroty. Každý tým má v porotě svého zástupce. Nesmí ale hodnotit svůj národní tým. "Sedmdesát procent bodů je chuť. Až komisaři ochutnají a rozdají body, tak se podívají na bufet, jak jídlo vypadá a jak je servírováno," řekl David. Český tým jede do Lyonu s originální tabulí ve stylu kubismu a jídlo na bufet bude podávat na betonu.

Je jasně daný seznam surovin, který organizátoři poskytnou. Nikdo si nesmí nic přivézt a kuchaři pracují jen s tím, co dostanou. "Dostaneme například určité množství mrkve. Kolega ho potřebuje do pyré, ale já do vývaru. Jde tedy o komunikaci a týmovou práci, abychom se surovinami vyšli," uvedl David.

Do Lyonu zamíří 12 týmů z celého světa. V roce 2015 vybojoval český tým v podobném složení čtvrté místo a získal cenu za nejlepší chod z vepřového masa. "Doufáme, že se letos dostaneme na bednu," řekl Popp. "Rádi bychom chod z vepřového masa obhájili," potvrdil Horký.

Tým trénuje od loňského ledna. Na konkrétní zadání se připravuje od srpna. Průběh soutěže je možné sledovat v přímém přenosu na facebookových stránkách Národního kuchařského týmu.