Gastrofestival Ochutnej svět se zaměří na děti v kuchyni

Tématem brněnského festivalu Ochutnej svět budou letos děti v kuchyni a pěstování lásky k jídlu. Uskuteční se v areálu Malé Ameriky poslední dubnový víkend. Lidé na něm opět najdou gastronomické speciality z celého světa. Na autogramiádu a kuchařskou show přiletí z Bali foodblogerka Kamila Rundusová, prozradila majitelka pořadatelské společnosti FoodPark Dana Drásalová.

Rodiče na festivalu zjistí, jak mohou zapojit děti do vaření a spolupráce v kuchyni. V programu jsou například show nazvané Vaření dětí s Mateřinkou či Vaření s Honzíkem.

Návštěvníky čeká variace chutí od české a slovenské kuchyně až po extrémní asijskou, africkou a americkou. U zhruba 40 stánků najdou lidé například filipínské speciality a méně známá jídla z jižního Vietnamu a Thajska. Na své si přijdou i vegani a vyznavači raw stravy. Chybět nebude ani oblíbený hmyz.

"Cílem festivalu je návštěvníkům ukázat, že nejen v Brně potkáte řadu dobrých českých restaurací, ale že i kuchyně z jiných světadílů můžou být pestré, zajímavé a zdravé," uvedla Drásalová. Z dalších specialit zmínila mořského ježka, šéfkuchař Jan Rimpler bude prezentovat peruánskou kuchyni,chystá například ochutnávku limonády chicha morada z fialové kukuřice.

Premiéru bude mít v Brně také chřestýš. Had se do Česka dováží už nafiletovaný ze speciálních farem. "Jsou to takové dlouhé nudličky, ze kterých se připravuje thajské jídlo. Bude v něm červená chilli pasta, tudíž bude pikantnější. Chtěl bych, aby to bylo opravdu klasické jídlo, jaké dostanete v Thajsku na ulici," řekl šéfkuchař a prezident Culinary Clubu Petr Erin Kováč.

Kováč bude na festivalu křtít kuchařku Život z Pánve, část výdělku dá na vybavení dětského oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Vařit bude i charitativní jídlo s chlapcem, který trpí hyperaktivitou s poruchou pozornosti. Chce tím ukázat terapeutickou funkci vaření, kdy se dítě odpoutává od běžných problémů a zabaví se, a zároveň zviditelnit téma podobně nemocných dětí.

Dalším tématem festivalu je láska k jídlu, kterou by podle organizátorů měli rodiče ve zdravé míře pěstovat u dětí už od malička. "Chceme upozornit na to, že spousta dětí je vážně nemocných a některé maminky přehlížejí, že jejich dcery jsou hubené a váží třeba 40 kilo. Věta nejez to, budeš tlustej na náš festival nepatří," dodala Drásalová.