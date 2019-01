Grand Restaurant Festival se letos inspiruje da Vinciho Poslední večeří

Letošní desátý ročník Grand Restaurant Festivalu se ponese v duchu 500. výročí úmrtí renesančního umělce a vynálezce Leonarda da Vinci. Šéfkuchaři, jejichž restaurace se do festivalu zapojili, tak budou pracovat se surovinami a recepty z doby renesance, řekl v Brně na tiskové konferenci hlavní organizátor Pavel Maurer. Festival trvá od 15. ledna do 28. února a ochutnávky je možné kupovat již od 1. prosince.

"Da Vinci je autorem pravděpodobně nejslavnějšího gastronomického obrazu na světě," připomněl Maurer Poslední večeři. Na ní sedí Ježíš a 12 apoštolů. "Asi každý vám řekne, co se na obraze děje, ale nejspíš nikdo neví, co se na té večeři jí. Jsou to chleba, olivy a víno, což je příznačné pro osazenstvo, ale také se tam objevil úhoř na pomerančích, což vůbec není košer a nemůže být u večeře, u které sedí Žid," řekl Maurer. Vysvětluje se to tím, že malíři na obrazy vždy doplňovali něco, co bylo typické pro ně a co měli rádi. Pořádal i festivaly zaměřené na jídlo.

Maurer také připomněl, že da Vinci leccos vynalezl. Pro gastronomii to byl například ubrousek a sušák na něj. "Také se mu připisuje mechanismus, který sám otáčí pečínkou při rožnění, aby to nemusel dělat celou dobu člověk," řekl Maurer.

Nejvíce restaurací se letos jako obvykle zapojilo v Praze, ty nejslavnější byly vyprodané během několika minut a zájem lidí byl dokonce tak velký, že se na půl hodiny systém zhroutil. "V některých případech jsme ještě domluvili zvýšení kapacity," řekl Maurer. Na jižní Moravě se letos zapojily čtyři restaurace, všechny z Brna, prodaných je zatím 1000 menu. Jde o Atelier Cocktail Bar&Bistro, restauraci hotelu Holiday Inn a restaurace Ristorante Piazza a Valoria. "Nejde o zábavu jen pro návštěvníky, ale i pro šéfkuchaře, který se vytrhne ze stereotypu. Zkouší něco nového," uvedl Maurer.

Tříchodové menu stojí 600 korun a je nejoblíbenější, lze zakoupit i jedno- a dvouchodové. "Některé restaurace si přidávají i další chody ve vlastním zájmu a lidé tak mohou za vyšší cenu ochutnat i více," poznamenal Maurer.

Zahájením festivalu bude slavnostní gala večeře, kterou připraví italský šéfkuchař Leonardo di Clemente ve stylu jídel z doby Leonarda da Vinci v pražské restauraci Cotto Crudo hotelu Four Seasons. Zakončení se uskuteční ve stylu obrazu Poslední večeře. Maurer se šéfkuchařem Pavlem Sapíkem bude objevovat umělecká i kulinářská tajemství té doby. Festival nabídne i další zážitky, které lze nalézt na webu.

Organizátoři se snaží každý rok i o charitativní činnost či osvětu. "Letos jsme vypracovali desatero, jak člověk může šetřit pitnou vodou a spočítat si v aplikaci vlastní spotřebu," uvedl Maurer.